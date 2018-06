News Services Group comemora 10 anos de parceria de sucesso com a Business Wire

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--jun 12, 2018--A News Services Group (NSG) comemorou hoje uma década de sucesso como representante exclusiva da Business Wire, uma empresa Berkshire Hathaway e líder global atual em distribuição de notícias na região do Oriente Médio e Norte da África.

Tony AbiHanna, Presidente e diretor exclusivo da NSG, AETOSWire e Esmaa News, lembrou: “Há dez anos, a NSG foi pioneira em distribuição de notícias na região, preenchendo uma lacuna para empresas e entidades que buscam cobertura direcionada e mais ampla. Para melhorar ainda mais os nossos serviços, entramos em contato com a Business Wire em 2008 por causa da sua representação exclusiva na região do Oriente Médio e Norte da África”.

NSG é a única empresa na região do Oriente Médio e Norte da África a ter acesso à mais recente tecnologia de distribuição de notícias da Business Wire e se beneficia da sua rede NX multipatenteada, possibilitando o fornecimento de notícias para sistemas editoriais de importantes meios de comunicação social.

“Somos privilegiados por ser representados pela NSG e seus AETOSWire no Oriente Médio e Norte da África. Uma década de cooperação representa o benefício mútuo da parceria que criamos e mantemos em conjunto”, disse Geff Scott, diretor executivo da Business Wire. “Com a NSG como parceira regional da Business Wire, temos certeza de que os nossos clientes têm acesso a uma experiência de distribuição de alto nível, enquanto os clientes da NSG recebem serviço e alcance global incomparável com a Business Wire,” acrescentou Scott.

Enquanto as duas partes continuam a crescer em experiência e em número, a Business Wire em seu 57 º ano com 29 escritórios e mais de 500 funcionários e a NSG em seu 10 º ano com duas subsidiárias (AETOSWire e Esmaa News) e mais de 70 funcionários, os clientes somente podem esperar serviços inovadores e sem paralelo para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de comunicação.

Concluiu AbiHanna: “Este ano é um grande ano para nós uma vez que estamos alcançando muitos objetivos – a mudança da marca ME NewsWire para AETOSWire, o 10 º ano da nossa existência como empresa e o 10 º aniversário como parceiros da Business Wire. Em homenagem a essas conquistas, lançamos alguns serviços de comunicação exclusivos e outros serão introduzidos em breve.”

