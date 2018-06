Novo estudo investiga a utilidade do Índice de Estado do Paciente SedLine® da Masimo no monitoramento da profundidade anestésica em pacientes com fígados saudáveis e cirróticos

COPENHAGUE, Dinamarca--(BUSINESS WIRE)--jun 11, 2018--A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje as conclusões de um estudo apresentado na Euroanaesthesia 2018, em que os pesquisadores compararam o Índice de Estado do Paciente (Patient State Index - PSi) da Masimo — um parâmetro processado de eletroencefalografia (EEG) fornecido pelo monitoramento de função cerebral SedLine ® (nesse estudo, a primeira geração do SedLine) — com o Índice Bispectral (BIS™) da Medtronic no monitoramento da profundidade anestésica de dois grupos de pacientes: voluntários saudáveis submetidos a hepatotomia para doação de fígado e pacientes cirróticos submetidos a resseção de fígado. Os pesquisadores descobriram uma “excelente” concordância entre ambos os métodos, além de consumo semelhante de sevoflurano, e que o PSi 1.0 era menos afetado pelo eletrocautério. 1

No estudo, o Dr. Yassen e colegas da Universidade Menoufia em Shibin El Kom, Egito, buscaram testar a concordância entre os dois índices de monitoramento de função cerebral, o PSi da Masimo e o BIS da Medtronic. Eles monitoraram 60 pacientes divididos em quatro subgrupos: com fígados saudáveis submetidos a hepatotomia (15 PSi, 15 BIS) e com fígados cirróticos submetidos a resseção (15 PSi, 15 BIS). Os sensores de ambas as tecnologias foram aplicados simultaneamente, e os anestesistas que monitoraram o PSi não tiveram acesso aos resultados do BIS e vice-versa. Para medir o nível de interferência do eletrocautério em cada índice, os pesquisadores observaram se os valores do BIS e do PSi estavam presentes (exibidos) ou ausentes sempre que a unidade de eletrocautério era ativada.

Os pesquisadores descobriram “um excelente grau de confiabilidade entre o PSi e o BIS em todos os pontos de medição”. Com 804 pares de dados no total, eles calcularam uma correlação intraclasse geral de 0,92 (intervalo de confiança de 95% em 0,91–0,93, p < 0,001). Utilizando a análise Bland-Altman, eles calcularam a diferença média do viés geral de 2,19 (intervalo de confiança de 95% em 1,40–2,98, p < 0,0001). Os consumos de sevoflurano guiados pelo PSi e pelo BIS foram semelhantes: 65,67 ml +/- 31,60 ml e 68,47 ml +/- 27,63 ml, respectivamente, p = 0,983.

Os pesquisadores obtiveram as seguintes taxas de incidência de interferência do eletrocautério:

Os pesquisadores concluíram: “A concordância entre o PSi e o BIS durante a cirurgia é excelente entre pacientes com fígados saudáveis ou cirróticos. Ambos os índices podem ser utilizados para monitorar as tendências de alterações na profundidade anestésica e ambos consumiram volumes semelhantes de sevoflurano. No entanto, o PSi permitiu o monitoramento contínuo sem interrupções do eletrocautério”.

O monitoramento de função cerebral SedLine ajuda os médicos a monitorarem o estado do cérebro sob anestesia com aquisição bilateral e processamento de quatro condutores de sinais de eletroencefalograma (EEG). A próxima geração do SedLine, já disponível em todo o mundo, oferece um PSi aprimorado com menos suscetibilidade à interferência do eletromiográfico (EMG) e melhor desempenho em casos de EEG de baixa potência, além de matriz de densidade espectral (Density Spectral Array, DSA) multitaper.

Yassen K, Elsheikh M, Helal S, Badawy E, and Metwally A. Patient State Index versus Bispectral Index in cirrhotic patients and non-cirrhotics undergoing hepatic resection: A controlled randomized study. Proceedings from Euroanaesthesia 2018, Copenhagen, Dinamarca. #1167.

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é líder global em tecnologias inovadoras de monitoramento não invasivo. Nossa missão é melhorar os resultados do paciente e reduzir o custo do tratamento. Em 1995, a empresa lançou o oxímetro de pulso Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™ (medição durante o movimento e em condições de baixa perfusão) que, conforme demonstrado em diversos estudos, reduz consideravelmente alarmes falsos e monitora com exatidão para garantir que os alarmes sejam reais. O Masimo SET ® também demonstrou ajudar os médicos a reduzir a retinopatia grave de prematuridade em neonatos, 1 melhorar a triagem CCHD em recém-nascidos, 2 e, quando usado para monitoramento contínuo com o Masimo Patient SafetyNet™* em alas de recuperação pós-cirurgia, reduzir as ativações de resposta rápida e os custos. 3,4,5 Estima-se que o Masimo SET ® seja usado por mais de 100 milhões de pacientes nos principais hospitais e em outras instalações de assistência à saúde no mundo, 6 e é o principal oxímetro de pulso em 17 dos 20 principais hospitais listados no U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2017-2018. 7 Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia CO-Oximetry de pulso rainbow ®, permitindo o monitoramento contínuo e não invasivo dos constituintes do sangue, que antes só podiam ser medidos de forma invasiva, inclusive hemoglobina total (SpHb ® ), conteúdo de oxigênio (SpOC™), carboxiemoglobina (SpCO ® ), metemoglobina (SpMet ® ), o Índice de Variação Pleth (PVi ® ) e, mais recentemente, o índice de reserva de oxigênio (Oxygen Reserve Index, ORi™), além de SpO 2, frequência cardíaca e índice de perfusão (PI). Em 2014, a Masimo lançou o Root ®, uma plataforma intuitiva de conectividade e monitoramento de pacientes com a interface Masimo Open Connectt ® (MOC-9 ® ), permitindo que outras empresas ampliem o Root com novos recursos e capacidades de medição. A Masimo também está assumindo um papel ativo de liderança em saúde eletrônica (mHealth), com produtos como o monitor de pacientes vestível Radius-7 ®, o oxímetro de pulso iSpO 2® para smartphones e o oxímetro de pulso de ponta de dedo MightySat™. Outras informações sobre a Masimo e seus produtos estão disponíveis no site www.masimo.com. Os estudos clínicos publicados sobre os produtos da Masimo estão disponíveis em http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

O ORi não recebeu liberação da FDA 510(k) e não está disponível para venda nos Estados Unidos.

*A marca comercial Patient SafetyNet é usada sob licença da University HealthSystem Consortium.

