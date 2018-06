COMPUTEX 2018 s'achève marqué par un franc succès

TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--juin 11, 2018--COMPUTEX 2018, organisé par le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) et la Taipei Computer Association (TCA), s'est conclu par un franc succès aujourd'hui, alors que cet événement d'une durée de cinq jours a attiré 42.284 visiteurs internationaux originaires de 168 pays, un chiffre en hausse de près de 1% depuis l'an passé. Selon la TRITRA, les 10 premiers pays ou régions ayant enregistré le plus fort taux de participation sont, dans l'ordre: les Etats-Unis, le Japon, la Chine, Hong Kong, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Malaisie, l'Allemagne, l'Inde et les Philippines. COMPUTEX 2018 proposait six thèmes, dont l'intelligence artificielle, la 5G, la technologie Blockchain, l'IdO, les innovations et les start-ups, ainsi que le jeu et la réalité virtuelle. Par le biais d'une série d'expositions, de forums et de réunions d'achat, l'évènement a relié les chaînes de valeur industrielles en fournissant aux sociétés de technologies et aux start-ups la meilleure plateforme de promotion et d'interaction. En outre, InnoVEX a attiré 17.687 visiteurs en l'espace de seulement 3 jours, soit une augmentation de plus de 81% en comparaison avec l'année dernière.

Les principales technologies de l'IdO intelligent mettent en oeuvre des feuilles de route d'applications intelligentes

Alors que la technologie de l'intelligence artificielle gagne en maturité et que les applications d'IdO prolifèrent, ces deux technologies convergent pour devenir l'IdO intelligent en rapide expansion; et COMPUTEX 2018 a répondu à cette tendance. Outre les serveurs conçus pour l'informatique de l'intelligence artificielle et le stockage d'importants volumes de données, Gigabyte a tiré profit des ressources logicielles de ses partenaires et déployé un nuage hybride pour l'intelligence artificielle et l'analyse des données, appliquant ainsi la feuille de route de l'entreprise dans le domaine de l'IdO intelligent. Compal a lancé une solution complète combinant un désign professionnel avancé et l'informatique dans le nuage. La société a également effectué une démonstration de diverses gammes de produits destinées à la maison intelligente et aux soins de santé intelligents, offrant à ses utilisateurs une expérience sensorielle flambant neuve, plus personnalisée. La caméra intelligente de nouvelle génération de VIVOTEK, doté de capacités d'analyse des images et d'architectures profondes intégrées, peuvent générer de la valeur ajoutée pour les secteurs de la vente au détail, cela permettant de calculer précisément le nombre de personnes et la durée de visite d'un magasin.

Au forum COMPUTEX, les sociétés de premier plan ont partagé les toutes dernières tendances et aperçus sur l'IdO intelligent, alors que la technologie propulse l'industrie mondiale des technologies vers un avenir plus radieux. Deepu Talla, vice-président directeur général pour les Machines autonomes chez NVIDIA, a affirmé que l'intelligence artificielle est adoptée dans davantage de scénarios, le GPU peut également être utilisé dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle afin de réaliser d'importants changements au sein de l'industrie des technologies. Allan Yang, directeur technique chez Advantech, a affirmé qu'étant donné que les secteurs de la fabrication représentent en moyenne 30% du PIB dans la plupart des pays, le fait d'introduire l'IdO ou l'intelligence artificielle dans des usines intelligentes ou dans d'autres cadres de fabrication intelligente permettra d'accroître la valeur globale de production.

En mettant l'accent sur les innovations les plus récentes, InnoVEX établit les tendances pour les technologies de start-ups

Cette année, des images passionnantes du mieux-vivre (Smart Living) étaient omniprésentes lors du Salon InnoVEX, alors qu'un tiers des 388 start-ups exposant lors de l'événement, originaires de 21 pays, ont effectué des démonstrations de technologies ou d'applications liées à l'intelligence artificielle. Et en réponse à l'augmentation du "girl power", pour la première fois cette année, le forum InnoVEX a ajouté le thème de l' "entrepreneuriat féminin". Adriana Gascoigne, fondatrice et PDG de Girls in Tech— la première organisation à but non-lucratif au monde à mettre l'accent sur les rôles des femmes appartenant à la génération du millénaire, dans le domaine de la technologie et en tant que chefs d'entreprise - a pris la parole au cours du forum pour partager son expérience acquise au terme de dix années de service au sein de l'industrie des technologies. Elle a affirmé que la diversité des sexes sur le lieu de travail peut aider les équipes ou les entreprises à créer de meilleurs produits et services. Etant donné que seuls 25% des salariés de l'industrie américaine des technologies sont des femmes, elle a déclaré qu'elle espérait pouvoir introduire différentes ressources visant à soutenir les femmes chefs d'entreprise dans l'industrie des technologies et simultanément accroître la diversité et les possibilités pour ce secteur.

Pour incuber des entreprises "unicorn" de calibre mondial et les nouvelles étoiles montantes de l'industrie, COMPUTEX 2018 s'est associé avec des sociétés privées et le gouvernement afin de constituer une cagnotte de 350.000 USD destiné au concours de niveau d'InnoVEX. Cette année, le grand prix a été décerné à Bioinspira.

"Depuis 1981, COMPUTEX est une plateforme importante de jumelage d'entreprises, de sensibilisation à la marque et de marketing produit pour les sociétés implantées à Taïwan et à l'étranger. Plateforme de choix pour les entreprises désireuses de lancer des produits historiques, cet événement continue d'être à la tête des tendances de l'industrie, alors qu'il cherche à bâtir un écosystème technologique mondial plus vaste. Cette année, 1.602 exposants originaires de 30 pays présentent un total de 5.015 stands. L'année prochaine, à l'ouverture du Hall 2 du Taipei Nangang Exhibition Center, l'ampleur de cet événement pourra s'étendre afin d'accueillir davantage d'entreprises qui montreront au monde entier leurs meilleurs produits. Il apportera une dynamique novatrice à COMPUTEX alors que nous rejoignons les entreprises du monde entier pour démontrer notre puissance technologique afin de perturber les entreprises et de réinventer des styles de vie," a déclaré Mme Leonor Lin, vice-présidente exécutive de TAITRA.

A propos de COMPUTEX TAIPEI (également appelé OMPUTEX):

Etabli en 1981, COMPUTEX est l'un des principaux salons mondiaux des TIC/ IdO et des start-ups. Le salon possède des écosystèmes complets IdO et de chaîne d'approvisionnement. Coorganisée par le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) et Taipei Computer Association (TCA), COMPUTEX, basé sur les groupes TIC complets de Taïwan, couvre le spectre entier de l'industrie des TIC - des marques établies aux start-ups, en passant par la chaîne d'approvisionnement TIC et les écosystèmes de l'IdO. Doté de solides compétences en matière de R&D, de fabrication et de protection de la propriété intellectuelle, Taïwan est une destination stratégique pour les sociétés et investisseurs étrangers à la recherche de partenaires au sein des écosystèmes technologiques mondiaux. Suivez COMPUTEX sur son site Web à l'adresse www.computextaipei.com.tw et sur Twitter @computex_taipei à l'aide du hashtag #COMPUTEX.

À propos de TAITRA :

Fondé en 1970 dans le but de contribuer à promouvoir le commerce extérieur, le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) est la principale organisation de promotion du commerce à but non-lucratif de Taïwan. Sponsorisée conjointement par le gouvernement local, les associations de l'industrie et plusieurs organisations commerciales, TAITRA aide les entreprises et fabricants taïwanais à renforcer leur compétitivité internationale et à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés dans les marchés étrangers.

TAITRA dispose d'un réseau de promotion et d'information commercial bien coordonné de plus de 1.200 spécialistes formés, en poste à son siège de Taipei, cinq bureaux locaux à Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan et Kaohsiung, ainsi que 60 bureaux à l'étranger, dans le monde entier. Avec ses organisations-soeurs Taiwan Trade Center (TTC) et Taipei World Trade Center (TWTC), TAITRA a créé une multitude d'opportunités grâce à des stratégies de promotion efficaces.

Outre le fait d'organiser les délégations commerciales et de fournir des services d'approvisionnement personnalisés, TAITRA accueille également chaque année plus de 35 salons commerciaux internationaux à Taipei et Kaohsiung.

