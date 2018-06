CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 514 1-2 Sep 530 3-4 Dec 553 1-2 Mar 572 1-4 May 583 Jul 586 1-4 Sep 592 1-4 Dec 604 Mar 610 3-4 May 615 1-4 Jul 611 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 367 1-4 Sep 376 1-4 Dec 388 1-4 Mar 397 3-4 May 404 Jul 409 3-4 Sep 399 3-4 Dec 405 Mar 413 3-4 May 418 3-4 Jul 423 Sep 415 1-4 Dec 412 3-4 Jul 426 Dec 418 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 242 1-2 Sep 245 3-4 Dec 247 3-4 Mar 250 1-2 May 253 Jul 258 Sep 259 1-4 Dec 259 1-4 Mar 259 1-4 May 259 1-4 Jul 257 3-4 Sep 257 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 953 3-4 Aug 959 Sep 964 3-4 Nov 973 3-4 Jan 981 Mar 980 1-2 May 985 1-2 Jul 991 3-4 Aug 990 1-4 Sep 976 Nov 965 1-4 Jan 970 3-4 Mar 973 1-4 May 976 1-4 Jul 985 Aug 983 1-2 Sep 980 1-2 Nov 956 1-4 Jul 977 Nov 969 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 30.58 Aug 30.70 Sep 30.84 Oct 30.97 Dec 31.29 Jan 31.55 Mar 31.83 May 32.02 Jul 32.27 Aug 32.36 Sep 32.43 Oct 32.41 Dec 32.56 Jan 32.72 Mar 32.95 May 33.12 Jul 33.26 Aug 33.34 Sep 33.37 Oct 33.34 Dec 33.24 Jul 33.24 Oct 33.24 Dec 33.24 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 351.20 Aug 352.80 Sep 354.20 Oct 354.10 Dec 354.90 Jan 354.60 Mar 349.30 May 347.80 Jul 348.60 Aug 347.00 Sep 344.30 Oct 339.30 Dec 338.40 Jan 338.00 Mar 337.40 May 339.60 Jul 342.50 Aug 342.50 Sep 342.50 Oct 342.50 Dec 338.80 Jul 341.70 Oct 341.70 Dec 351.80