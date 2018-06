COMPUTEX 2018 termina com grande sucesso

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--jun 11, 2018--COMPUTEX 2018, um evento organizado pela TAITRA, Conselho de Desenvolvimento do Comércio Externo de Taiwan, e TCA, Taipei Computer Association, foi encerrada com grande sucesso hoje. O evento de cinco dias atraiu 42.284 visitantes internacionais de 168 países, um aumento de quase 1% em relação ao ano passado. Segundo a TRITRA, os 10 principais países ou regiões com maior participação, na ordem, são: EUA, Japão, China, Hong Kong, Coreia do Sul, Tailândia, Malásia, Alemanha, Índia e Filipinas. A COMPUTEX 2018 apresentou seis temas, incluindo "IA", "5G", "Blockchain", "IoT", "Inovações e Startups" e "Jogos e RV". Através de várias exibições, fórums e reuniões para aquisição, o evento conectou as cadeias de valor do setor, oferecendo às empresas de tecnologia e startups a melhor plataforma para promoção e interação. Além disso, a InnoVEX atraiu 17.687 visitantes em um curto período de três dias, um aumento de mais de 18% em relação ao ano passado.

As tecnologias mais importantes de AIoT tornam realidade os roteiros de aplicativos inteligentes

À medida que a tecnologia de IA amadurece e os aplicativos de IoT proliferam, as duas tecnologias convergem e se tornam a AIoT, que está surgindo rapidamente, e a COMPUTEX 2018 respondeu a essa tendência. Além dos servidores projetados para computação em IA e armazenamento de big data, a Gigabyte aproveitou os recursos de software de seus parceiros e implementou uma nuvem híbrida para análise de dados e IA, colocando em prática o roteiro da empresa em AIoT. A Compal apresentou uma solução completa, que combina design avançado profissional e computação em nuvem. A empresa também demonstrou várias linhas de produtos para smart homes (casas inteligentes) e smart healthcare (cuidados de saúde inteligentes), oferecendo aos usuários uma nova experiência sensorial mais personalizada. A câmera inteligente de próxima geração da VIVOTEK, com recursos de análise de imagem e algoritmos de aprendizagem profunda integrados, pode gerar valor agregado aos setores de varejo, já que pode calcular com precisão o número de pessoas e o tempo que elas permanecem em uma loja.

No COMPUTEX Forum, as principais empresas compartilharam as últimas tendências e pontos de vista sobre a AIoT, enquanto a tecnologia conduz o setor global de tecnologia a um futuro mais inteligente. Deepu Talla, vice-presidente e gerente geral do setor de Máquinas Autônomas na NVIDIA, disse que à medida que a IA é adotada em diversos cenários, a GPU não significa apenas acelerar supercomputadores, mas também pode ser usada no desenvolvimento de inteligência artificial para fazer grandes mudanças no setor de tecnologia. Em particular, a NVIDIA vê um grande potencial para a GPU no mercado de manufatura. Allan Yang, diretor de tecnologia na Advantech, disse que já que os setores de manufatura respondem por uma média de 30% do PIB na maioria dos países, integrar a IoT ou IA em fábricas inteligentes ou outros cenários inteligentes de manufatura aumentará o valor global do produto.

Com a atenção voltada para as mais recentes inovações, a InnoVEX define tendências para as tecnologias de startups

Visões interessantes de vida inteligente estavam por toda parte na InnoVEX este ano, já que um terço dos 388 expositores de startups de 21 países do evento demonstraram tecnologias ou aplicações relacionadas à inteligência artificial. E, em resposta à ascensão do “girl power” (empoderamento feminino), o InnoVEX Forum acrescentou o tema “women entrepreneurship” (empreendedorismo das mulheres) pela primeira vez este ano. Adriana Gascoigne, fundadora e diretora executiva da Girls in Tech - a primeira organização sem fins lucrativos do mundo que tem como foco o papel das mulheres do milênio na tecnologia e como fundadoras de empresas - falou no fórum e compartilhou sua experiência de uma década no setor de tecnologia. Adriana também disse que a diversidade de gênero no local de trabalho pode ajudar equipes ou empresas a criar melhores produtos e serviços. Como apenas 25% dos trabalhadores do setor de tecnologia dos EUA são mulheres, ela esperava poder integrar diferentes recursos para apoiar mulheres empresárias na indústria de tecnologia e, ao mesmo tempo, aumentar a diversidade e as possibilidades para o setor.

Com o objetivo de incubar empresas unicórnio de categoria internacional e as novas estrelas do setor, a COMPUTEX 2018 uniu-se a empresas privadas e ao governo para arrecadar um prêmio de US$ 350.000 para o InnoVEX Pitch Contest. O grande prêmio deste ano foi concedido à Bioinspira.

“Desde 1981, a COMPUTEX tem sido uma importante plataforma de matchmaking de negócios, construção de reconhecimento de marca e marketing de produto para empresas em Taiwan e no exterior. Uma das principais escolhas para as empresas lançarem seus produtos marcantes, o evento continua a liderar as tendências do setor, enquanto busca construir um ecossistema global de tecnologia integrada. Este ano, 1.602 expositores de 30 países apresentam um total de 5.015 estandes. Quando o Salão 2 do Centro de Exposições Taipei Nangang estiver aberto no próximo ano, a dimensão deste evento poderá aumentar para acomodar mais empresas que desejam mostrar ao mundo o que elas têm de melhor. Isso trará um impulso mais inovador à COMPUTEX, enquanto nos unimos às empresas do mundo inteiro para demonstrar o poder da tecnologia para revolucionar negócios e reinventar estilos de vida”, disse Leonor Lin, vice-presidente executiva da TAITRA.

Sobre a COMPUTEX TAIPEI (também chamada de COMPUTEX):

Fundada em 1981, a COMPUTEX é o principal evento global de Tecnologia de Informações e Comunicações (ICT), IoT e feiras de startups com uma cadeia de suprimentos completa e ecossistemas de IoT. Coorganizada pelo Conselho de Desenvolvimento do Comércio Externo de Taiwan (TAITRA) e pela Taipei Computer Association (TCA), a COMPUTEX, com base em clusters completos de ICT de Taiwan, abrange todo o espectro do setor de ICT, desde marcas estabelecidas até startups e da cadeia de fornecimento de ICT aos ecossistemas de IoT. Com forte capacidade de fabricação e de P&D, além de proteção IPR, Taiwan é um destino estratégico para empresas e investidores estrangeiros que buscam parceiros em ecossistemas tecnológicos globais. Siga a COMPUTEX em seu site em www.computextaipei.com.tw e no Twitter @computex_taipei usando a hashtag #COMPUTEX.

Sobre a TAITRA:

Fundada em 1970 para ajudar a promover o comércio exterior, o Conselho de Desenvolvimento do Comércio Externo de Taiwan (TAITRA) é a principal organização de promoção comercial sem fins lucrativos em Taiwan. Patrocinada conjuntamente pelo governo, associações industriais e várias organizações comerciais, a TAITRA ajuda as empresas e fabricantes de Taiwan a reforçar a sua competitividade internacional e a lidar com os desafios que enfrentam nos mercados estrangeiros.

A TAITRA possui uma rede de informações e de promoção comercial bem coordenada de mais de 1.200 especialistas treinados em toda a sua sede em Taipei, cinco filiais locais em Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan e Kaohsiung, além de 60 filiais no exterior no mundo inteiro. Junto com organizações irmãs, a Taiwan Trade Center (TTC) e a Taipei World Trade Center (TWTC), a TAITRA criou uma grande variedade de oportunidades comerciais por meio de estratégias eficazes de promoção.

Além de organizar delegações comerciais e oferecer serviços de aquisição personalizados, a TAITRA também realiza mais de 35 feiras internacionais anualmente em Taipei e Kaohsiung.

