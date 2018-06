Voici à quoi ressemblent les gagnants: Gagnez de superbes prix au jeu-concours de pronostics pour la Coupe du Monde avec Pneus-auto.fr

HANOVRE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juin 11, 2018--Le compte à rebours est lancé - le 14 juin à 17 heures en Russie la Coupe du Monde de Football 2018 débute par le match d'ouverture la Russie, pays-hôte, à l'Arabie Saoudite. Cela ressemble à une entreprise claire? Pneus-auto.fr, la boutique en ligne pour les clients professionnels du plus grand détaillant de pneus Internet en Europe Delticom, organise le jeu-concours international de pronostics Delticup pour tous les clients marchands, qui veulent prédire les résultats pendant l'événement et rivaliser avec les fans de football de nombreux pays. Même si le trophée de la Coupe du Monde n'attend pas les meilleurs joueurs, il y a une chance pour de superbes prix: une table de baby-foot, un Apple iPhone 7 et un barbecue BarrelQ sponsorisé par Dunlop pour les gagnants des places une à trois. En outre, parmi tous les pronostiqueurs, qui sont avec nous jusqu'à la fin, un gagnant pour une VW up! sera procédé au tirage au sort. Le prix principal de 12 000 euros sera attribué par le fabricant de pneus VIKING. La participation vaut la peine même si vos propres prédictions ne sont pas un coup direct.

Et c'est ainsi que fonctionne le jeu-concours de pronostics Delticup: Les clients intéressés de Pneus-auto.fr peuvent s'inscrire sur leur compte http://www.pneus-auto.fr/delticup-2018 jusqu'au 14 juin à 15 heures. Il suffit de cliquer sur „Devenez membre“, puis connecter avec votre compte Kicktipp existant ou enregistrer gratuitement en tant que nouveau membre. Votre nom d'utilisateur de Pneus-auto.fr sert comme un nom du joueur. L'inscription sera ensuite vérifiée par Pneus-auto.fr, l'accès sera activé et vous pouvez déjà commencer! Avec la perspective de ces gains, la Coupe du Monde est doublement passionnante avec le jeu-concours de pronostics Delticup.

À propos de Pneus-auto.fr

Pneus-auto.fr est la boutique en ligne exclusive de Delticom AG dédiée aux ateliers, concessionnaires, grossistes et stations de service/de montage de pneus en tout genre et d’accessoires automobiles. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le commerce de pneus en ligne, l’équipe spécialisée B2B de Pneus-auto.fr propose à ses clients professionnels une gamme complète de pneus voitures et motos de toutes marques et de toutes tailles pour tous les types de véhicules, des pneus de camions légers et des pneus poids-lourds, des pneus bus, des pneus spéciaux, des roues complètes, ainsi que des pièces de rechange et accessoires automobiles, des huiles moteur et des batteries. En plus de conditions d’achat intéressantes, les clients revendeurs bénéficient de fonctionnalités de recherche de pneus dans la boutique en ligne pour gagner du temps, d’une grande disponibilité, d’une livraison fiable grâce à des entrepôts dédiés ainsi que d’une procédure d’inscription aisée et une utilisation sans frais cachés – et ce dès le premier pneu acheté.

À propos de l’entreprise : www.delti.com

Tests de pneus : www.pneu-test.com

