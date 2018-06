El Año de Zayed Celebrado en un Cortometraje que Presenta al Renombrado Filántropo y Hombre de Negocios, el Dr. B. R. Shetty

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--jun. 10, 2018--Con la presencia de Su Excelencia Jeque Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Ministro de Cultura de los EAU, Abu Dhabi fue testigo del estreno de “Estimrariya”, un cortometraje que rinde homenaje al legado del padre de la nación, el fallecido Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

From Left to Right, His Excellency Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Cabinet Member and the Minister of State for Tolerance, Dr. BR Shetty, Chairman, NMC Healthcare and Finablr, The Indian Ambassador to the United Arab Emirates (UAE) Navdeep Singh Suri, Ullas R. Koya writer and director of film and Gamila Yassin, Actor.

Escrito y dirigido por Ullas R. Koya, el cortometraje de seis minutos de duración, Estimrariya, que en árabe significa Continuación, presenta al notable hombre de negocios y filántropo. El Dr. B. R. Shetty representa el papel de un ciudadano árabe anciano que enseña a su nieta (Gamila Yassin) acerca de las virtudes heredadas del fallecido Jeque Zayed.

El Dr. B. R. Shetty, Presidente de NMC Healthcare and Finablr, señaló, “En el Año de Zayed, no encuentro una manera mejor de expresar mi gratitud por los méritos que el fallecido Jeque Zayed aportó a esta nación que yo llamo mi hogar desde hace 45 años. Era el símbolo de la bondad y la tolerancia, la piedra fundamental de esta gran nación. Fue un verdadero honor ser una parte de la película que trata sobre el gran líder”.

Un equipo de profesionales tiene papeles clave en Estimrariya . El renombrado Franco Paroni asumió la función de Director de fotografía, mientras que el cineasta indio Arun Shekkar contribuyó como consultor creativo. La voz del abuelo es la del reverenciado actor de los EAU, Mansoor Al Feeli. La música está compuesta por Jakes Bejoy y Sarath Usha realizó la edición. En la película también participaron Sandhya Shekhar como productor ejecutivo, Yavar Eskandari en maquillaje e Ihsan Al Shalabi como estilista.

Ullas R. Koya, escritor y director de la película, agrega, “El propósito de esta película es inspirar a las personas para que aprendan del pasado y apliquen las grandes enseñanzas del Jeque Zayed en su vida diaria. Su mensaje de paz, tolerancia y entrega seguirá siendo relevante siempre en nuestra búsqueda para crear un mundo mejor. Le agradezco al Dr. B R Shetty el haber sido parte de nuestra iniciativa”.

El Dr. Shetty representó anteriormente el papel del Rey Dharmaraja en el documental “Saga of Benevolence” y está produciendo la película épica “Mahabharat”, la película india más costosa hasta la fecha.

