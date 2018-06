Ano de Zayed comemorado em um curta metragem apresentando o empresário e filantropo Dr. B. R. Shetty

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--jun 10, 2018--Com a presença do ministro da Cultura dos Emirados Árabes Unidos, Sua Excelência o Sheik Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Abu Dhabi testemunhou a estreia de ‘Estimrariya’, um curta metragem que homenageia o legado do pai da nação, o falecido Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan.

From Left to Right, His Excellency Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Cabinet Member and the Minister of State for Tolerance, Dr. BR Shetty, Chairman, NMC Healthcare and Finablr, The Indian Ambassador to the United Arab Emirates (UAE) Navdeep Singh Suri, Ullas R. Koya writer and director of film and Gamila Yassin, Actor. (Photo: AETOSWire)

Escrito e dirigido por Ullas R. Koya, o filme de seis minutos, Estimrariya, que significa Continuidade em árabe, apresenta o notável empresário e filantropo. O Dr. B. R. Shetty atua no papel de um velho cidadão árabe que ensina a sua neta (Gamila Yassin) sobre as virtudes herdadas do falecido Sheik Zayed.

Dr. B. R. Shetty, presidente do conselho da NMC Healthcare and Finablr, afirmou: “No ano de Zayed, não há forma melhor de expressar minha gratidão pelos fundamentos que o falecido Sheik Zayed trouxe para esta nação, a qual chamo de lar há 45 anos. Ele foi símbolo de gentileza e tolerância, os fundamentos dessa grande nação. Foi uma honra fazer parte do filme que exemplifica o grande líder.”

Uma equipe de profissionais trabalhou em Estimrariya . O renomado Franco Paroni atuou como diretor de fotografia, e o cineasta indiano Arun Shekhar contribuiu como consultor de criação. A voz do avô foi doa do reverenciado ator dos Emirados Árabes Unidos, Mansoor Al Feeli. A música foi composta por Jakes Bejoy, e a edição é de Sarath Usha Sasidharan. O filme envolveu também Sandhya Shekhar como produtos executivo, Yavar Eskandari na maquiagem e Ihsan Al Shalabi no guarda-roupa.

Ullas R. Koya, escritor e diretor de cinema acrescentou: "A finalidade desse filme é inspirar as pessoas a aprender com o passado e aplicar os grandes ensinamentos do Sheik Zayed nas suas vidas diárias. Sua mensagem de paz, tolerância e doação continuará sempre relevante em nossa busca para criar um mundo melhor. Agradeço ao Dr. B. R. Shetty por fazer parte da nossa iniciativa.”

O Dr. Shetty já tinha anteriormente representado o Rei Dharmaraja no documentário ‘Saga of Benevolence’ e está produzindo o épico ‘Mahabharat’, o filme indiano mais caro da história.

