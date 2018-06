Kurzfilm mit Dr. B. R. Shetty, Geschäftsmann und Philanthrop, würdigt Jahr des Zayed

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Jun 10, 2018--In Anwesenheit Seiner Exzellenz Scheich Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Kulturminister der VAE, erlebte Abu Dhabi heute die Premiere von Estimrariya, einem Kurzfilm, der dem Vermächtnis des Vaters der Nation, dem verstorbenen Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, Anerkennung zollt.

From Left to Right, His Excellency Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Cabinet Member and the Minister of State for Tolerance, Dr. BR Shetty, Chairman, NMC Healthcare and Finablr, The Indian Ambassador to the United Arab Emirates (UAE) Navdeep Singh Suri, Ullas R. Koya writer and director of film and Gamila Yassin, Actor.

Geschrieben und gedreht von Ullas R. Koya zeigt der sechsminütige Kurzfilm Estimrariya – was auf Arabisch Fortdauer heißt – den bekannten Geschäftsmann und Philanthrop. Dr. B. R. Shetty spielt die Rolle eines älteren arabischen Bürgers, der seine Enkelin (Gamila Yassin) über die Tugenden des verstorbenen Scheich Zayed unterrichtet.

Dr. B. R. Shetty, Chairman, NMC Healthcare und Finablr, sagte: „Im Jahr des Zayed gibt es für mich keinen besseren Weg, dem verstorbenen Scheich Zayed meinen Dank für seine Verdienste an der Nation zuzubilligen, die seit 45 Jahren meine Heimat ist. Er war ein Symbol für Güte und Toleranz, die Fundamente dieser großartigen Nation. Es war eine große Ehre, Teil eines Films zu sein, der die großartige Führungspersönlichkeit veranschaulicht.“

Mehrere Experten spielten bei der Produktion von Estimrariya wichtige Rollen . Der berühmte Franco Paroni übernahm die Rolle des Kameramanns, während der indische Filmemacher Arun Shekhar als kreativer Berater fungierte. Hinter der Stimme des Großvaters war der aus den VAE stammende und dort verehrte Schauspieler Mansoor Al Feeli. Die Musik wurde von Jakes Bejoy komponiert, während Sarath Usha Sasidharan für den Schnitt verantwortlich war. Darüber hinaus waren Sandhya Shekhar als ausführende Produzentin, Yavar Eskandari als Visagist und Ihsan Al Shalabi als Stylist an dem Film beteiligt.

Ullas R. Koya, Drehbuchautor und Regisseur des Films, fügte hinzu: „Der Film soll Menschen dazu inspirieren, von der Vergangenheit zu lernen und die großen Lehren von Scheich Zayed in ihrem täglichen Leben anzuwenden. Seine Botschaft von Frieden, Toleranz und Großzügigkeit kennzeichnen unser Bestreben, eine bessere Welt zu schaffen. Ich danke Dr. B. R. Shetty, dass er sich an unserer Initiative beteiligt hat.“

Dr. Shetty hat in dem Dokumentarfilm „Saga of Benevolence“ König Dharmaraja gespielt und produziert derzeit den epischen Film „Mahabharat“, den teuersten indischen Film aller Zeiten.

