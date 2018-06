"L'Année de Zayed" célébrée dans un court-métrage mettant en vedette le Dr B. R. Shetty, un homme d'affaires et un philanthrope de renom

ABOU DHABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--juin 10, 2018--En présence de Son Excellence Cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Culture des Émirats Arabes Unis, la ville d'Abou Dhabi a assisté à la première du court-métrage 'Estimrariya', ce dernier rend hommage à l'héritage du père de la nation, le défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180610005041/fr/

From Left to Right, His Excellency Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Cabinet Member and the Minister of State for Tolerance, Dr. BR Shetty, Chairman, NMC Healthcare and Finablr, The Indian Ambassador to the United Arab Emirates (UAE) Navdeep Singh Suri, Ullas R. Koya writer and director of film and Gamila Yassin, Actor. (Photo: AETOSWire)

Ecrit et dirigé par Ullas R Koya, Estimrariya, le court métrage de six minutes, qui signifie Continuation en arabe, met en vedette un homme d'affaires et un philanthrope de renom. Le Docteur B. R. Shetty joue le rôle d'un citoyen arabe âgé qui enseigne à sa petite-fille (Gamila Yassin) les vertus héritées du défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Pour sa part, le Docteur B. R Shetty, président de NMC Healthcare et Finablr, a déclaré : « En cette 'Année de Zayed', ce court métrage représente la meilleure façon pour exprimer ma gratitude envers les valeurs apportées par le défunt Sheikh Zayed à cette nation, que j'ai tendance à considérer comme mon pays natal pendant 45 ans. Cheikh Zayed était le symbole de la gentillesse et de la tolérance, le bâtisseur principal de cette grande nation. Ce fut un véritable honneur de faire partie de ce film qui illustre ce grand leader ".

Une équipe de professionnels a joué les rôles clés dans le métrage "Estimrariya". Le célèbre Franco Paroni a assuré le rôle de directeur de la photographie, tandis que le cinéaste indien Arun Shekhar a contribué en tant que consultant créatif. La voix du grand-père a été rendue par l'acteur vénéré des Émirats Arabes Unis, Mansoor Al Feeli. La musique est composée par Jakes Bejoy; et l'édition est réalisée par Sarath Usha Sasidharan. Le film a également impliqué Sandhya Shekhar en tant que producteur exécutif, Yavar Eskandari pour le maquillage ; et Ihsan Al Shalabi en tant que styliste.

Pour sa part, Ullas R. Koya, écrivain et directeur du film ajoute : "Le but de ce film est d'inspirer les gens à apprendre du passé et à mettre en application les grands enseignements fournis par Cheikh Zayed dans leur vie quotidienne. Son message de paix, de tolérance et de don restera toujours pertinent dans notre quête pour créer un monde meilleur. Je suis extrêmement reconnaissant au Dr. B. R Shetty pour avoir participé à notre initiative".

A noter que Dr. Shetty avait déjà joué le rôle du roi Dharmaraja dans le documentaire « Saga of Benevolence » et, il est entrain de produire l'épopée « Mahabharat », le film indien le plus coûteux jamais réalisé.

Le lien du film : https://goo.gl/A6UkT7.

Le texte du communiqué d'une traduction ne doit pas être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui est celle de ce communiqué dans une langue d'origine. La traduction doit toujours être confrontée à la source du texte, qui fera jurisprudence.

*Source :

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180610005041/fr/

CONTACT: Lahcen Aterta

Directeur des Relations médiatiques, +97123073088

Aterta.lahcen@uaeexchange.com

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT FILM & MOTION PICTURES PROFESSIONAL SERVICES FINANCE

SOURCE: UAE Exchange

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/10/2018 12:32 PM/DISC: 06/10/2018 12:32 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180610005041/fr