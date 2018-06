Avaya optimiert Portugals Notrufsysteme zur Vorbereitung auf eCall

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Jun 10, 2018--Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA) gab heute bekannt, dass Portugals Notfalldienste die Kommunikationslösungen von Avaya einsetzen werden, um ihre vorhandenen Systeme auf eCall, dem automatisierten Fahrzeug-Notruf-System der nächsten Generation, umzurüsten.

Ab April 2018 müssen alle neuen Fahrzeugmodelle in der Europäischen Union mit eCall ausgestattet sein. Ziel ist es, bei einem Unfall Telemetriedaten vom Fahrzeug an Notfalldienste zu übermitteln, um Notrufleitstellen genaue Angaben über den Ort des Unfalls und andere entscheidende Informationen zu liefern, damit diese schneller und effektiver Hilfe leisten können. Der Europäische Rat für Straßenverkehrssicherheit meldet in seinem Performance Index für Straßenverkehrssicherheit, dass 2016 auf europäischen Straßen und Autobahnen 25.670 Menschen durch Verkehrsunfälle ums Leben kamen, während 2014 über 135.000 schwer verletzt wurden. Dank eCall reduziert sich die Reaktionszeit von Notfalldiensten in dicht besiedelten Gebieten um etwa 40 Prozent und auf dem Land um 50 Prozent. Dadurch können jährlich 2.500 Leben gerettet und über 130 Milliarden Euro an Kosten gespart werden.

Avaya, der weltweite Marktführer, wenn es um Lösungen für Kontaktzentralen geht, wurde in Portugal ausgewählt, weil das System und die offene Plattformstruktur die Integration über verschiedene Systeme hinweg erlaubt. Die Initiative umfasst: die Eröffnung eines neuen Notruf-Centers in Porto, um die Gesamtverfügbarkeit des 112-Notrufdienstes mittels geografischer Redundanz zu verbessern, die komplette Erneuerung des existierenden Notdienst-Rechenzentrums in Lissabon und die Überholung der existierenden Kommunikationsumgebung, darunter die Integration der Notrufleitstellen-Anwendung.

Markus Bornheim, beratender Vertriebsingenieur für öffentliche Sicherheit und Notdienste bei Avaya, und Vice Chair des technischen Ausschusses der European Emergency Number Association (EENA), äußerte sich wie folgt:

„Die Notrufkommunikation muss die komplexe Koordination zwischen einer Vielzahl von Kanälen handhaben können: von Telefongesprächen bis zu Anrufen von Handys und fortan auch eCall. Es ist wichtig, eine Lösung zu liefern, die sowohl aktuellen als auch zukünftigen Bedürfnissen gerecht wird, ohne die Mitarbeiter in den Notruf-Centern oder an vorderster Front übermäßig zu belasten. Die eCall-Lösung von Avaya ist so konzipiert, dass sie sich mit vorhandenen Systemen integrieren lässt und eine klare Plattform zur Weiterentwicklung bietet. Wir freuen uns, dass wir in Portugal ein solides Ergebnis erzielen konnten und sehen der Expansion in anderen Teilen Europas erwartungsvoll entgegen.“

Die Implementierung dieser Lösungen wurde von Avayas lokalem Integrationspartner PAPTI/DECUNIFY durchgeführt, der wiederum mit dem eCall-Kerntechnologieanbieter Oecon Produkte und Services GmbH aus Braunschweig und dem Softwareentwickler Engelbart Software GmbH aus Ravensburg kooperierte, um die existierende Anwendungs-Entwicklungsplattform anzupassen und zu modifizieren sowie die Integration mit Portugals Notfalldiensten zu ermöglichen. Infolgedessen können die 112-Notfalldienste von Portugal über eCall gesendete Nachrichten empfangen, interpretieren und auf sie reagieren. Darüber hinaus lassen sich andere mit eCall in Verbindung stehende Technologien und ähnliche Drittpartei-Services für Motorräder, LKWs, Autohersteller, Assistance-Unternehmen und Automobilclubs integrieren. Dank der Unterstützung, den Lösungen und der Architektur von Avaya konnte sich Portugal noch vor der Konformitätsprüfung der EU auf die Einführung von eCall optimal vorbereiten.

Leutnant Vitor Judicibus, Leiter des Critical Communications Multidisciplinary Teams beim Generalsekretariat des Innenministeriums (Secretaria-geral da Administração Interna) sagte:

„eCall ist ein bedeutender Meilenstein für die europäische Automobil- und Sicherheitsbranche, zumal Technologien der nächsten Generation flächendeckend eingesetzt werden, um Menschen zu helfen und Leben zu retten. Um die Ziele der Initiative zu erreichen, ist es wichtig, dass Portugals Notdienstleitstellen und die Mitarbeiter in Notruf-Zentren mit den erforderlichen Instrumenten ausgestattet werden, um den eCall-Dienst zu integrieren. Wir freuen uns, dass der portugiesische 112-Service um eCall erweitert und zugleich schneller, zuverlässiger und zukunftstauglich gemacht wurde.“

Francisco Gomes, stellvertretender Generalsekretär für Technologien des Innenministeriums (Secretaria-geral da Administração Interna), sagte:

„Laut Nikola Tesla ist die Wissenschaft nichts als eine Perversion ihrer selbst, sofern sie nicht die Verbesserung der Menschheit als ultimatives Ziel hat. Ich denke über Technologie genau gleich. eCall ist eines der besten Beispiele der jüngsten Vergangenheit für eine Verbesserung in Europa bei Notfallreaktionen. Der übergreifende Zweck, die Rettung von Menschenleben nach Verkehrsunfällen effizienter zu gestalten, wird durch die Einführung von eCall enorm profitieren. Unsere Technologie-Teams im Ministerium und unsere Partner haben es Portugal gemeinsam ermöglicht, sich angemessen vorzubereiten, um in Notfallsituationen ihr Bestes zu geben.“

Über Avaya

Avaya ist ein weltweiter Marktführer im Bereich digitale Kommunikationssoftware, -dienstleistungen und -geräte für Unternehmen jeglicher Größenordnung. Unsere offenen, intelligenten und anpassbaren Lösungen für Kontaktzentralen und einheitliche Kommunikationssysteme bieten die nötige Flexibilität für Einsätze in der Cloud, im Unternehmen und in Hybridumgebungen. Avaya gestaltet intelligente Verbindungen und erzeugt nahtlose Kommunikationserfahrungen für unsere Kunden und deren Kunden. Unsere professionellen Planungs-, Support- und Managementdienste-Teams arbeiten an der Optimierung von Lösungen für äußerst zuverlässige und effiziente Einsätze. Avaya Holdings Corp. wird an der NYSE unter dem Symbol AVYA gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.avaya.com.

