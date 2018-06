Saturday's International Rugby Results

Auckland, New Zealand

New Zealand 52 (Rieko Ioane 2, Beauden Barrett, Codie Taylor, Ben Smith, Damian McKenzie, Ngani Laumape, Ardie Savea tries; Beauden Barrett 3 conversions, 2 penalties), France 11 (Remy Grosso try; Morgan Parra 2 penalties). HT: 8-11.

Brisbane, Australia

Australia 18 (Bernard Foley, David Pocock tries; Foley conversion, 2 penalties), Ireland 9 (Joe Carbery 3 penalties). HT: 8-6.

Oita, Japan

Japan 34 (Amanaki Mafi, Kenki Fukuoka, Lomano Lemeki, Kotaru Matsushima tries; Yu Tamura 4 conversions, 2 penalties), Italy 17 (Tiziano Pasquali, Abraham Steyne tries; Tommaso Allan 2 conversions, penalty). HT: 17-14.

Suva, Fiji

Georgia 16 (Soso Matiashvili try, conversion, 3 penalties), Tonga 15 (David Halaifonua, David Lolohea tries; Sonatane Takulua conversion, penalty). HT: 13-3.

Fiji 24 (Kini Murimurivalu, Ben Volavola, Henry Seniloli, Vereniki Goneva tries; Volavola 2 conversions), Samoa 22 (Melani Matavao, Jack Lam, Dwayne Polataivao tries; Tusi Pisi conversion, penalty, Ah See Tuala conversion). HT: 17-3.

Johannesburg

South Africa 42 (Sibusiso Nkosi 2, Faf de Klerk, Willie le Roux, Aphiwe Dyantyi tries; Handre Pollard 4 conversions, 3 penalties), England 39 (Mike Brown, Elliot Daly, Owen Farrell, Maro Itoje, Jonny May tries; Farrell 4 conversions, penalty, Daly penalty). HT: 29-27.

San Juan, Argentina

Wales 23 (James Davies, George North tries; Rhys Patchell 2 conversions, 2 penalties, Gareth Anscombe penalty), Argentina 10 (Tomas Lezana try; Santiago Gonzalez Iglesias conversion, Nicolas Sanchez penalty). HT: 17-3.