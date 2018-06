Suva, Fiji Pacific Nations Cup

Georgia 16 (Soso Matiashvili try, conversion, 3 penalties), Tonga 15 (David Halaifonua, David Lolohea tries; Sonatane Takulua conversion, penalty). HT: 13-3

Fiji 24 (Kini Murimurivalu, Ben Volavola, Henry Seniloli, Vereniki Goneva tries; Volavola 2 conversions), Samoa 22 (Melani Matavao, Jack Lam, Dwayne Polataivao tries; Tusi Pisi conversion, penalty, Ah See Tuala conversion). HT: 17-3.