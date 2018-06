Friday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Chicago 000 000 100—1 6 1 Boston 000 000 000—0 3 0

Covey, Fry (7), Jones (8), Soria (9) and Smith; Sale, Hembree (9) and Leon. W_Covey 2-1. L_Sale 5-4. Sv_Soria (7).

___

INTERLEAGUE New York 000 001 021—4 5 0 New York 100 000 000—1 4 1

Tanaka, Holder (6), Green (7), Betances (8), Chapman (9) and Sanchez; deGrom, Sewald (9) and Mesoraco. W_Green 4-0. L_deGrom 4-1. Sv_Chapman (16). HRs_New York, Gardner (5), Stanton (15). New York, Nimmo (8).

___

NATIONAL LEAGUE Pittsburgh 100 000 000—1 9 0 Chicago 210 000 00x—3 9 0

Kuhl, Santana (6), Neverauskas (7) and Cervelli; Montgomery, Mazzoni (7), R.Rosario (7), Strop (8) and Contreras. W_Montgomery 2-1. L_Kuhl 4-4. Sv_Strop (1).