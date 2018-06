UVI RTPark ofrece valor y contribución positiva a las Islas Vírgenes de los EE. UU.

ST. CROIX, Islas Vírgenes de Estados Unidos--(BUSINESS WIRE)--jun. 8, 2018--UVI Research and Technology Park (RTPark) de las Islas Vírgenes de Estados Unidos anunció hoy el lanzamiento de un Informe que detalla el valor y la contribución del programa al Territorio.

El informe, titulado "El valor y la contribución del UVI RTPark a las Islas Vírgenes de EE. UU.", muestra la importancia de construir una economía más diversificada que brinde mayor estabilidad a los habitantes de las Islas Vírgenes. El informe se puede descargar en www.uvirtpark.net.

RTPark contribuye a la diversificación y reduce la excesiva dependencia en el turismo, con métodos creativos para atraer e integrar nuevas empresas al tejido del Territorio. Gracias a RTPark, las empresas tecnológicas y que dependen del conocimiento especializado, pueden aprovechar los incentivos impositivos de las Islas Vírgenes Británicas; además, exige que estas compañías calificadas contribuyan directamente a la educación local, el desarrollo de la fuerza laboral y la mejora de habilidades, trabajando con la Universidad de las Islas Vírgenes (UVI).

El informe señala que el programa ha producido:

$ 70 millones en beneficios netos a USVI en 2015, a partir de 30 empresas clientes 488 oportunidades de trabajo en 2015, y 179 oportunidades de trabajo para las Islas Vírgenes en los primeros seis meses de 2016 Posiciones donde las ganancias anuales para los trabajadores casi duplican el salario anual promedio en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos Asociaciones con un valor de $ 500.000 para UVI solo en 2015

"Es obvio que las empresas están adoptando el valor a largo plazo que el sector privado puede tener en las comunidades y regiones", subrayó la directora ejecutiva de RTPark, Dra. Gillian Marcelle. "Cada vez hay más candidatos que se sienten atraídos por vivir y trabajar en un entorno insular mientras invierten en un entorno más sostenible y resiliente. Esto produce beneficios para todos, tanto para los clientes de RTPark como para las Islas Vírgenes en general".

En lo que va de junio de 2018, el programa de RTPark tiene 54 clientes activos y pendientes (de 42 que tenía en 2016), que muestran un crecimiento significativo incluso después de eventos climáticos intensos en el Caribe. La dramática temporada de huracanes de 2017 demostró que la red RTPark está preparada para manejar ese tipo de tormentas y las compañías jugaron un papel clave en los esfuerzos de ayuda y recuperación para las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en la comunidad. A medida que el Caribe se prepara para otra temporada de tormentas difíciles, muchos de los clientes de RTPark han implementado planes para garantizar la continuidad del negocio, están dispuestos a ofrecer su experiencia y están listos para ayudar con la evacuación y los esfuerzos de ayuda locales, si es necesario.

Para más información sobre el programa RTPark, visite www.uvirtpark.net.

Acerca de RTPark:

RTPark es un programa de desarrollo económico especializado, diseñado para atraer inversiones a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Al administrar un programa de incentivos para las empresas participantes, RTPark brinda a los clientes calificados acceso a atractivos beneficios impositivos, al estilo de vida de un paraíso insular, con la oportunidad de crear valor local para las Islas Vírgenes. El programa coordina la inversión de impacto en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y las empresas clientes contribuyen directamente a los programas de desarrollo profesional y educativo en asociación con la Universidad de las Islas Vírgenes (UVI). El programa RTPark ofrece otros servicios de asesoramiento y técnicos que brindan asistencia en el Territorio insular.

