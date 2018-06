Autoreifenonline.de mit neuen Features und Video auf der Tire Cologne

HANNOVER, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Jun 8, 2018--Pünktlich zur Tire Cologne hat Autoreifenonline.de mit dem „virtuellen Reifenberater“ und der Mischbereifungssuche zwei nützliche neue Funktionen integriert und diese auf der Messe erstmals präsentiert:

Das Team von Autoreifenonline.de hat auf der Tire Cologne neue Features des Onlineshops vorgestellt (Foto: Business Wire)

Der virtuelle Reifenberater von ist eine sinnvolle Ergänzung zur bereits bewährten Verkaufsansicht. In diesem Modus zeigt der Shop Endkundenpreise auf Basis des Einkaufspreises plus der individuell einstellbaren Händlermarge an. So können die richtigen Produkte einfach gemeinsam im Kundengespräch ausgewählt, angesehen und direkt bestellt werden. Der virtuelle Reifenberater erleichtert Händlern und Werkstätten die Beratungsgespräche nun zusätzlich, indem anhand einer Handvoll Fragen das Fahrverhalten und individuelle Präferenzen des Kunden erfasst werden: Aus Angabe etwa der gewünschten Preis- und Qualitätsklasse, der jährlichen Kilometerleistung und anderen Kategorien ergibt sich eine Vorauswahl passender Reifen.

Mischbereifungssuche: Als weitere neue Funktion von Autoreifenonline.de ist außerdem die Mischbereifungssuche hinzugekommen. Ab sofort können auch passende Produktkombinationen für Kunden, die Reifen mit unterschiedlichen Dimensionen auf Vorder- und Hinterachse benötigen, einfach und schnell gefunden werden.

Einen weiteren Schwerpunkt des Messeauftritts bildete das Servicepartnerkonzept von: Als Montagewerkstatt für online von Endkunden gekaufte Reifen können B2B-Kunden am wachsenden E-Commerce-Trend teilhaben und sich neue Kundengruppen erschließen. Denn bei jedem Reifenkauf in Delticoms Onlineshops wie ReifenDirekt.de oder Tirendo.de werden die Partner für die Montage empfohlen. Das bringt Kunden ins Geschäft und bietet Chance auf Anschlussgeschäfte.

Neues Video: Eine pointierte Zusammenfassung der Vorteile für B2B-Kunden und Servicepartner von Autoreifenonline.de bietet ein zur Messe produziertes, vierminütiges Video auf der Startseite von Autoreifenonline.de sowie auf YouTube.

In seinem Vortrag im Rahmen des Bühnenprogramms „Digital Reality“ rückte Andreas Faulstich, Leiter Delticom B2B, den Kern des Handelsmodells von in den Fokus: die für beide Seiten gewinnbringende Verbindung von Online- und Offlinewelt in Zeiten der Digitalisierung und zunehmenden Mobilität der Gesellschaft. So sei es für Kfz-Betriebe möglich, ihr Geschäftsmodell zukunftssicher aufzustellen, ohne ihre Unabhängigkeit aufgeben zu müssen.

Andreas Faulstich resümierte: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe. In zahlreichen guten Gesprächen zur Zukunft des Reifenhandels konnten wir viele Besucher von unseren Konzepten überzeugen. Bestimmt wird uns das auch auf der REIFEN/automechanika im September in Frankfurt gelingen, wo wir auch mit einem Stand vertreten sein werden.“

Über Autoreifenonline.de

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten – ab dem ersten Reifen.

Onlineshops für Händler und Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz: www.autoreifenonline.de, www.autoreifenonline.at, www.autoreifenonline.ch und 24 weiteren Ländern.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Reifentests: www.reifentest.com

