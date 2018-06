Pneus-auto.fr avec de nouvelles fonctionnalités au Salon « The Tire Cologne 2018 »

HANOVRE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juin 8, 2018--Juste à temps pour le salon « The Tire Cologne », Pneus-auto.fr a combiné deux nouvelles fonctionnalités utiles avec le «consultant de pneus virtuel» et la recherche de pneus mixtes et les a présentés pour la première fois au salon:

L'équipe de Pneus-auto.fr a présenté au Salon « The Tire Cologne 2018 » de nouvelles fonctionnalités de la boutique en ligne (Photo: Business Wire)

Le conseiller pour les pneus virtuels sur est un complément utile au vu des ventes déjà éprouvées. Dans ce mode, le magasin affiche les prix des clients finaux sur la base du prix d'achat majoré de la marge de l'acheteur régulée individuellement. De cette manière, les produits appropriés peuvent tout simplement être choisis en commun lors d'une conversation avec le client, immédiatement visualisés et commandés. De plus, le consultant virtuel en pneus facilite la consultation pour les concessionnaires et ateliers, usant de quelques questions pour déterminer le comportement du conducteur et les préférences individuelles des clients. En fournissant le prix et la classe de qualité désirés, le kilométrage annuel ainsi que d'autres catégories, une présélection des pneus appropriés est rendue possible.

Recherche de pneus mixtes: la recherche de pneus mixtes est également une autre nouveauté sur Pneus-auto.fr. Désormais, vous pouvez trouver rapidement et facilement les combinaisons de produits adéquates pour les clients qui ont besoin de pneus de différentes dimensions sur les essieux avant et arrière.

Le concept de partenaire de service sur était un autre objectif du salon: en tant qu'atelier de montage de pneus achetés par des clients finaux en ligne, les clients B2B peuvent participer à la croissance de l'e-commerce et bénéficier de nouveaux groupes de clients. Parce que pour chaque achat de pneus dans la boutique en ligne Delticom, comme 123pneus.fr ou Tirendo.fr, les partenaires sont recommandés pour l'assemblage. Cela amène les clients au magasin et offre à ce dernier l'opportunité d'une continuité des ventes.

Dans sa présentation dans le cadre du programme « Digital Reality », Andreas Faulstich, Directeur B2B chez Delticom, s'est concentré sur le cœur du modèle commercialde: la combinaison mutuellement bénéfique des mondes en ligne et hors ligne à l'heure de la numérisation et la mobilité croissante de la société. Il est donc possible pour les concessionnaires automobiles d'instaurer leur propre modèle économique à l'épreuve du futur, sans avoir pour autant à renoncer à leur indépendance.

Andreas Faulstich a résumé: « Nous sommes très satisfaits des résultats du salon. Nous sommes parvenus à rallier de nombreux visiteurs à nos concepts lors de nombreuses conversations positives à propos de l'avenir du commerce des pneus. Nous sommes également certains de réussir à cet égard au salon REIFEN/automechanika en septembre à Francfort, où nous serons également présents à un stand. »

À propos de Pneus-auto.fr

Pneus-auto.fr est la boutique en ligne exclusive de Delticom AG dédiée aux ateliers, concessionnaires, grossistes et stations de service/de montage de pneus en tout genre et d’accessoires automobiles. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le commerce de pneus en ligne, l’équipe spécialisée B2B de Pneus-auto.fr propose à ses clients professionnels une gamme complète de pneus voitures et motos de toutes marques et de toutes tailles pour tous les types de véhicules, des pneus de camions légers et des pneus poids-lourds, des pneus bus, des pneus spéciaux, des roues complètes, ainsi que des pièces de rechange et accessoires automobiles, des huiles moteur et des batteries. En plus de conditions d’achat intéressantes, les clients revendeurs bénéficient de fonctionnalités de recherche de pneus dans la boutique en ligne pour gagner du temps, d’une grande disponibilité, d’une livraison fiable grâce à des entrepôts dédiés ainsi que d’une procédure d’inscription aisée et une utilisation sans frais cachés – et ce dès le premier pneu acheté.

