YJ Link Co., Ltd. inaugura il nuovo “Smart Conveyor System”

SEUL, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--giu 8, 2018--YJ Link Co., Ltd., azienda specializzata nella produzione di macchine di automazione per le linee di produzione SMT (Surface Mounting Technology, SMT) e fornitrice di aziende di respiro globale presenti in ben 45 nazioni, che ne costituiscono la clientela principale, annuncia di avere sviluppato un sistema di Smart Conveyor, grazie al miglioramento del sistema operativo delle singole unità e dell’interfaccia di rete, in linea con la rapida evoluzione del mercato SMT dovuto all’Industria 4.0.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20180607006377/it/

smart line system (Graphic: Business Wire)

YJ facility, che compone la SMART SMT LINE, è collegata al PC di controllo di linea tramite comunicazione LAN e il cliente può trasmettere le informazioni del PCB e gli ordini operativi a ogni facility= unità YJ attraverso il PC di controllo di linea.

Inoltre, YJ smart facility, che consente all’operatore di monitorare lo stato dei macchinari in tempo reale attraverso il server Web (unità mobile e PC ecc.), è considerata la soluzione SMT di nuova generazione per migliorare la produttività e competitività della clientela.

In particolare, l’azienda ha sviluppato in maniera indipendente il “MICOM (incorporato)” basato sul concetto del micro-controllore, per fornire un’automazione completa e una tecnologia di gestione pienamente integrata.

YJ Smart Facility, a cui viene applicato il MICOM, è un sistema capace di controllare il motore e i segnali digitali e il funzionamento dei macchinari in maniera più avanzata e con maggiore efficienza, grazie all’applicazione di un’interfaccia utente grafica (Graphical User Interface, GUI) per l’interfaccia facility.

La tecnologia alla base di YJ smart facility, a cui si aggancia il MICOM, è in grado di -- cambiare automaticamente modelli, --fornire la gestione della cronologia di produzione e l’elaborazione di una quantità illimitata di dati tramite il file LOG, --fornire il monitoraggio della linea in tempo reale per interventi di manutenzione, riparazione e servizi di prevenzione per YJ facility --fornire un ambiente adatto all’installazione del Manufacturing Execution System (MES) collegato ad un sistema di gestione integrata.

Al centro dell’attenzione anche YJ Automated Guided Vehicle, (AGV), grazie all’ interesse sempre maggiore dei clienti di tutto il mondo verso i sistemi di produzione Smart.

Oltre a PCB loader e unloader, che compongono la linea SMT, YJ AGV carica e scarica i rack in modo automatico, collegandosi al magazzino materiali del cliente. Questo aumenta la produttività della linea di produzione del cliente, assicurando le risorse dell’operatore.

Inoltre, YJ Link Co., Ltd. in qualità di azienda socialmente responsabile, ci tiene a divulgare e far conoscere l’impegno profuso nella salvaguarda dei sogni dei bambini che vivono in contesti difficili, attraverso contributi regolari a ChildFund Korea.

Vedi la versione originale su businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180607006377/it/

CONTACT: YJ Link Co., Ltd.

Leon Kim, +82-53-592-1723

sales@yjlink.com

www.yjlink.com

#110, Secheon-ro 1gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Korea (ZIP 42921)

KEYWORD: ASIA PACIFIC SOUTH KOREA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE OTHER TECHNOLOGY MANUFACTURING ENGINEERING OTHER MANUFACTURING

SOURCE: YJ Link Co., Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/08/2018 01:49 AM/DISC: 06/08/2018 01:49 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180607006377/it