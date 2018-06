YJ Link Co., Ltd. lanceert Smart Conveyor System

SEOUL, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--jun 8, 2018--YJ Link Co., Ltd., een bedrijf gespecialiseerd in de productie van Board Handling Equipment in SMT Line en met wereldwijde verdelers in 45 landen, heeft bekendgemaakt dat ze het Smart Conveyor System heeft ontwikkeld. Dit door de verbetering van het operationele systeem van individuele faciliteiten en netwerkinterface in overeenkomst met de snel veranderende SMT-markt als gevolg van Industry 4.0.

YJ facility, waaruit de SMART SMT LINE bestaat, is verbonden met de lijncontrole PC door LAN-communicatie, en de klant kan PCB-informatie en operationele orders overdragen naar iedere YJ-faciliteit door de lijncontrole PC.

Bovendien wordt YJ smart facility, dat de operator in staat stelt om de status van de in line toestellen in realtime op te volgen via de webserver (mobiele unit en PC, enz.), gezien als de SMT-oplossing van de volgende generatie. Het zal niet enkel de productiviteit maar ook de concurrentiepositie van de klanten verbeteren.

In het bijzonder heeft het bedrijf de op microcontroller gebaseerde “MICOM (Embedded)” ontwikkeld om volledige fabrieksautomatisering en volledig geïntegreerde managementtechnologie aan klanten te leveren.

YJ smart facility, waarop MICOM is toegepast, is een systeem dat in staat is om bewegings- en digitale signalen te controleren, en hogere en meer geavanceerde operatieve controle van uitrusting met hogere werkefficiëntie door de toepassing van een Graphical User Interface (GUI) voor de faciliteitsinterface.

De kerntaken van de YJ smart facility-technologie, waarop MICOM is gebaseerd zijn: automatisch modellen veranderen, productiehistorieken leveren en een onbegrensde hoeveelheid data verwerken via LOG-bestand, realtime controle van de productielijn (handig tijdens het onderhoud of reparaties) en een omgeving bieden voor het opzetten van een Manufacturing Execution System (MES)-gekoppeld geïntegreerd managementsysteem.

YJ Automated Guided Vehicle (AGV) heeft veel aandacht gekregen omdat heel wat klanten overal ter wereld geïnteresseerd zijn in de zogenaamde “smart factory”.

Naast de PCB loader en unloader die de SMT LINE vormen, kan YJ AGV ook automatisch het magazijnrek invoeren en vrijgeven dankzij een koppeling met het magazijn van de klant. Dit verhoogt de productiviteit van de productielijn door te garanderen dat de operator niet zonder materiaal valt.

Ondertussen werkt YJ Link Co., Ltd. ook aan haar reputatie als een sociaal verantwoordelijke organisatie. Door regelmatig te doneren aan ChildFund Korea helpen ze kinderen, die in moeilijke omstandigheden opgroeien, met het verwezenlijken van hun dromen.

