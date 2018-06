Collated teams for weekend rugby tests

WELLINGTON, New Zealand (AP) — Collated teams for rugby test matches on Saturday, June 9:

New Zealand vs. France at Auckland:

New Zealand: Jordie Barrett, Ben Smith, Anton Lienert-Brown, Ryan Crotty, Rieko Ioane, Beauden Barrett, Aaron Smith; Luke Whitelock, Sam Cane, Liam Squire, Scott Barrett, Sam Whitelock (captain), Owen Franks, Codie Taylor, Joe Moody. Reserves: Nathan Harris, Karl Tu'inukuafe, Ofa Tuungafasi, Vaea Fifita, Ardie Savea, T.J. Perenara, Damian McKenzie, Ngani Laumape.

France: Maxime Medard, Teddy Thomas, Mathieu Bastareaud (captain), Geoffrey Doumayrou, Remy Grosso, Anthony Belleau, Morgan Parra; Kevin Gourdon, Fabien Sanconnie, Judicael Cancoriet, Yoann Maestri, Paul Gabrillagues, Uini Atonio, Camille Chat, Dany Priso. Reserves: Adrien Pelissie, Cyril Baille, Rabah Slimani, Bernard Le Roux, Alexandre Lapandry, Baptiste Serin, Jules Plisson, Gael Fickou.

Australia vs. Ireland at Brisbane:

Australia: Israel Folau, Marika Koroibete, Samu Kerevi, Kurtley Beale, Dane Haylett-Petty, Bernard Foley, Will Genia; Caleb Timu, Michael Hooper (captain), David Pocock, Adam Coleman, Izack Rodda, Sekope Kepu, Brandon Paenga-Amosa, Scott Sio. Reserves: Tolu Latu, Allan Alaalatoa, Taniela Tupou, Rob Simmons, Lukhan Tui, Pete Samu, Nick Phipps, Reece Hodge.

Ireland: Rob Kearney, Keith Earls, Robbie Henshaw, Bundee Aki, Jacob Stockdale, Joey Carbery, Conor Murray; C.J. Stander, Jordi Murphy, Peter O'Mahony, Iain Henderson, James Ryan, John Ryan, Rob Herring, Jack McGrath. Reserves: Sean Cronin, Cian Healy, Tadhg Furlong, Quinn Roux, Jack Conan, Kieran Marmion, Johnny Sexton, Jordan Larmour.

South Africa vs. England at Johannesburg:

South Africa: Willie le Roux, S'busiso Nkosi, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Aphiwe Dyantyi, Handre Pollard, Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Jean-Luc du Preez, Siya Kolisi (captain), Franco Mostert, RG Snyman, Trevor Nyakane or Wilco Louw, Bongi Mbonambi, Tendai Mtawarira. Reserves: Akker van der Merwe, Steven Kitshoff, Wilco Louw or Thomas du Toit, Pieter-Steph du Toit, Sikhumbuzo Notshe, Ivan van Zyl, Elton Jantjies, Warrick Gelant.

England: Elliot Daly, Jonny May, Henry Slade, Owen Farrell (captain), Mike Brown, George Ford, Ben Youngs; Billy Vunipola, Tom Curry, Chris Robshaw, Nick Isiekwe, Maro Itoje, Kyle Sinckler, Jamie George, Mako Vunipola. Reserves: Luke Cowan-Dickie, Joe Marler, Harry Williams, Brad Shields, Nathan Hughes, Ben Spencer, Piers Francis, Denny Solomona.

Argentina vs. Wales at San Juan:

Argentina: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matias Orlando, Jeronimo de la Fuente, Ramiro Moyano; Nicolas Sanchez, Gonzalo Bertranou; Santiago Garcia Botta, Agustin Creevey (captain), Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Tomas Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio. Reserves: Julian Montoya, Javier Diaz, Santiago Medrano, Matias Alemanno, Tomas Lezana, Martin Landajo, Santiago Gonzalez Iglesias, Sebastien Cancelliere.

Wales: Hallam Amos; Josh Adams, Scott Williams, Hadleigh Parkes, George North; Rhys Patchell, Gareth Davies; Wyn Jones, Elliot Dee, Dillon Lewis, Adam Beard, Cory Hill (captain), Seb Davies, James Davies, Ross Moriarty. Reserves: Ryan Elias, Rob Evans, Tomas Francis, Josh Turnbull, Aaron Wainwright, Aled Davies, Gareth Anscombe, Owen Watkin.

Fiji vs. Samoa at Suva:

Fiji: Kini Murimurivalu, Benito Masilevu, Jale Vatubua, Sevanaia Galala, Verniki Goneva, Ben Volavola, Henry Seniloli; Akapusi Qera (captain), Viliame Mata, Dominiko Waqaniburotu, Leone Nakawara, Apisalome Ratuniyarawa, Manasa Saulo, Talemaitoga Tuapati, Campese Ma'afu. Reserves: Ratu Vere Vugakoto, Eroni Mawi, Ropate Rinakama, Sikeli Nabou, Nemani Nagusa, Serupepeli Vularika, Alivereti Veitokani, Timoci Nagusa.

Samoa: Ah See Tuala, Ed Fidow, Rey Lee-Lo, Alapati Leiua, Sinoti Sinoti, Tusi Pisi, Melani Matavao; Mat Luamanu, Jack Lam, Piula Faasalele, Chris Vui (captain), Josh Tyrell, Paul Alo-Emile, Motu Matu'u, Logovii Mulipola. Reserves: Seilala Lam, Jordan Lay, Viliamu Afatia, Joe Tekori, T.J. Ioane, Dwayne Polataivao, Rodney Iona, Paul Perez.

Tonga vs. Georgia at Suva:

Tonga: Sione Fifita, David Halaifonua, Nafi Tuitavake, Siale Piutau (captain), Penikolo Latu, Kurt Morath, Sonatane Takulua; Nasi Manu, Fotu Lokotui, Daniel Faleafa, Joe Tuineau, Leva Fifita, David Lolohea, Paul Ngauamo, Siegfried Fisiihoi. Reserves: Sosefo Sakalia, David Feao, Ben Tameifuna, Valentino Mapapalangi, Michael Faleafa, Shinnosuke Tu'umoto'oa, Latiume Fosita, Viliami Lolohea.

Georgia: Soso Matiashvili, Anzor Sitchinava, Davit Kacharava, Giorgi Kveseladze, Alexander Todua, Lasha Khmaladze, Vasil Lobzhanidze; Mikheil Gachechiladze, Otar Giorgadze, Shalva Sutiashvili, Nodar Tcheishvili, Giorgi Nemsadze (captain), Levan Chilachava, Shalva Mamukashvili, Karlen Asieshvili. Reserves: Jaba Bregvadze, Giorgi Tetrashvili, Irakli Mirtskhulava, Konstantin Mikautadze, Saba Shubitidze, Giorgi Begadze, Lasha Malaghuradze, Merab Kvirikashvili.

Japan vs. Italy at Oita.

Japan: Kotaru Matsushima, Lomano Lemeki, Will Tupou, Timothy Lafaele, Kenki Fukuoka, Yu Tamura, Fumiaki Tanaka; Amanaki Mafi, Michael Leitch (captain), Kazuki Himeno, Samuela Anise, Wimpie Van Der Walt, Ji-Won Koo, Shota Horie, Keita Inagaki. Reserves: Yusuke Niwai, Shintaro Ishihara, Takuma Asahara, Uwe Helu, Yoshitaka Tokunaga, Yutaka Nagare, Rikiya Matsuda, Ryoto Nakamura.

Italy: Matteo Minozzi, Tommaso Benevenuti, Michele Campagnaro, Tommaso Castello, Mattia Bellini, Tommaso Allan, Marcello Violi; Abraham Steyn, Giovanni Licata, Sebastian Negri, Dean Budd, Alessandro Zanni, Tiziano Pasquali, Leonardo Ghiraldini (captain), Andrea Lovotti. Reserves: Luca Bigi, Federico Zani, Giosue Zilocchi, George Biagi, Marco Fuser, Jake Polledri, Tito Tebaldi, Jayden Hayward.