Zebra Medical Vision lève 30 millions de dollars et dévoile le lecteur de rayons X en radiologie du thorax automatisé par l'IA le plus large actuellement disponible

KIBBUTZ SHEFAYIM, Israël--(BUSINESS WIRE)--juin 7, 2018--Zebra Medical Vision ( https://www.zebra-med.com/), la startup phare de l'apprentissage machine et de l'apprentissage profond, annonce aujourd'hui avoir levé 30 millions de dollars dans le cadre de son cycle de financement C, ce qui porte le total des investissements à 50 millions de dollars. En outre, la société dévoile aujourd'hui ses recherches sur la radiographie du thorax Textray ( https://arxiv.org/abs/1806.02121 ), les recherches IA les plus complètes à ce jour sur les rayons X du thorax, qui fournissent un aperçu d'un futur produit d'analyse automatisée des radiographies du thorax en cours de développement par la société.

Ce cycle de financement est dirigé par aMoon Ventures, avec la participation d'investisseurs stratégiques des soins de santé Aurum, Johnson & Johnson Innovation JJDC Inc. et Intermountain Healthcare, et des scientifiques de l'IA de renommée internationale, le professeur Fei Fei Lee et Richard Socher. Ces nouveaux investisseurs rejoignent un groupe d'investisseurs existants, à savoir Khosla Ventures, NVIDIA, Marc Benioff, OurCrowd et Dolby Ventures, qui ont également participé à ce cycle C.

Le produit d'analytique IA pour la radiographie du thorax a suivi un apprentissage avec près de deux millions d'images pour identifier 40 conclusions cliniques communes. Les résultats de l'étude établissent un nouveau point de référence dans la recherche IA en imagerie médicale, démontrant des taux élevés d'accord entre l'algorithme et les radiologues spécialisés. Cette publication pérennise la mission de Zebra-Med, qui consiste à promouvoir l'optimisation de la norme de soins sur l'ensemble du domaine radiologique, et à collaborer avec la communauté médicale afin d'améliorer les soins aux patients.

Zebra Medical Vision est un leader sur le marché en pleine expansion des outils basés sur l'IA pour la radiologie. La société a reçu le marquage réglementaire CE pour sept de ses produits, ainsi que des approbations dans un grand nombre de pays en Amérique latine et en Asie, et continue de mettre en place un solide portefeuille de projets pour les produits basées sur l'IA. Ses dernières communications portaient sur l'approbation CE des algorithmes de détection des saignements cérébraux par tomodensitométrie et des lésions par mammographie. En route pour construire le laboratoire visuel le plus complet au monde, l'arsenal actuel et futur d'algorithmes IA de la société est regroupé en une solution unique à un dollar par scanner pour les hôpitaux, qui s'inscrit dans la vision des fondateurs de la société pour des soins évolutifs, transparents et abordables au niveau mondial.

"Les spécialistes du monde entier sont confrontés à un défi majeur pour gérer une demande considérable. Nous sommes heureux de collaborer avec l'équipe de Zebra-Med, qui exploite la puissance des données et de l'apprentissage machine afin de fournir aux médecins et aux systèmes de santé des outils permettant une nette optimisation des capacités, tout en améliorant les soins aux patients", déclare Dr Yair Schindel, DM, associé directeur chez aMoon VC. "Cet investissement s'aligne sur notre travail de promotion des innovations évolutives et durables qui auront un impact précieux sur des aspects fondamentaux des soins de santé à l'international."

"Je suis ravi de travailler au côté des éminents investisseurs de Zebra Medical Visions", ajoute Morris Kahn, fondateur et gérant d'Aurum Ventures. "Je crois fermement aux solutions de santé basées sur l'IA, et les technologies de Zebra Medical Vision joueront un rôle majeur dans l'amélioration des capacités et de la qualité de traitement pour les patients du monde entier."

"Je suis extrêmement fier de notre équipe ici chez Zebra Medical Vision, qui s'attelle à développer et commercialiser la prochaine génération de produits IA, en s'engageant à les rendre abordables pour le marché mondial", déclare Elad Benjamin, cofondateur et chef de la direction de Zebra Medical Vision.

À propos de Zebra Medical Vision: Zebra Medical Vision utilise l'apprentissage profond pour créer et fournir des produits et services de prochaine génération à l'industrie des soins de santé. Sa plateforme d'analyse d'imagerie permet aux institutions de soins de santé d'identifier les patients présentant un risque pathologique, et de proposer des protocoles thérapeutiques préventifs optimisés afin d'améliorer les soins. Basée à Kibbutz Shefayim, Israël, la Société a été créée en 2014 par ses cofondateurs Eyal Toledano, Eyal Gura et Elad Benjamin, et financée par Khosla Ventures, Marc Benioff, Intermountain Investment Fund, OurCrowd et Dolby Ventures. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.zebra-med.com/.

À propos d'aMoon: aMoon est un fonds de capital-risque israélien spécialisé dans les sciences de la vie investissant à l'échelle mondiale dans les sociétés disruptives du secteur des soins de santé. L'équipe d'aMoon travaille avec passion pour construire des entreprises à succès et aider les sociétés israéliennes de santé numérique, de biopharmaceutique et de technologie médicale à concrétiser leur potentiel. aMoon est en partenariat avec des équipes de gestion spécialisées dans l'accélération du développement de traitements pour les conditions les plus graves au monde et celles fournissant des solutions aux plus grands acteurs des soins de santé à l'échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://amoon.fund/.

