Zebra Medical Vision Cresce US$ 30 Milhões e Revela a mais Ampla Inteligência Artificial Automatizada até Hoje Baseada em Radiologia com Leitor de Raio X do Tórax

KIBBUTZ SHEFAYIM, Israel--(BUSINESS WIRE)--jun 7, 2018--Zebra Medical Vision ( https://www.zebra-med.com/), empresa líder de tecnologia de aprendizagem automática profunda, irá anunciar hoje que cresceu US$ 30 milhões na rodada de financiamento C, elevando o investimento total na empresa a US$ 50 milhões. Além disto, a empresa está revelando sua pesquisa de Raio X do Tórax Textray ( https://arxiv.org/abs/1806.02121 ) hoje, a mais abrangente pesquisa de IA conduzida até hoje em raio X de tórax, que dá uma ideia sobre o futuro dos produtos de análise de raio X do tórax sendo desenvolvido pela empresa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180607006254/pt/

Zebra Medical Vision Raises $30M, unveils the broadest, automated AI based Radiology Chest X-Ray reader to date (Photo: Zebra-Med)

Esta rodada de investimento é conduzida pela aMoon Ventures com a participação de investidores estratégicos em cuidados médicos da Aurum, Johnson & Johnson Innovation JJDC Inc. e Intermountain Healthcare além dos principais cientistas de IA do mundo, Professor Fei Fei Lee e Richard Socher. Estes novos investidores estão se unindo a uma grupo de investidores existentes Khosla Ventures, NVIDIA, Marc Benioff, OurCrowd e Dolby Ventures que também participaram desta rodada C.

O produto de análise de IA em raio X do tórax foi testado ao utilizar quase 2 milhões de imagens para identificar 40 diferentes descobertas clínicas comuns. Os resultados do estudo estabelecem um novo limiar para pesquisa de IA em sistemas de imagem médicos, demonstrando altos índices do acordo entre os especialistas em radiologia humana e de algoritmo. Esta publicação continua a missão da Zebra-Med de conduzir um padrão mais elevado de cuidados em todo o domínio da radiologia e colaborar com a comunidade médica para melhor tratamento de pacientes.

A Zebra Medical Vision é líder no crescente mercado de ferramentas baseadas em IA para radiologia. A empresa recebeu a marca regulatória CE para sete de seus produtos, bem como aprovações em vários países em toda a América Latina e Ásia, continuando a formar uma intensa linha de frente de produtos baseados em IA. Os anúncios mais recentes foram a aprovação CE de algoritmos de detecção do sangramento cerebral em TC e lesão na mamografia. Em seu caminho de construir o mais abrangente laboratório visual do mundo, o arsenal atual e futuro da empresa de algoritmos de IA está incluído em uma única oferta de US$ 1 por digitalização para hospitais, a fim de satisfazer a visão dos fundadores da empresa destinada ao tratamento escalável, transparente e acessível a nível mundial.

"Especialistas médicos em todo o mundo estão enfrentando um desafio crucial no tratamento com demanda avassaladora. Estamos empolgados pela parceria com a equipe da Zebra-Med, que está aproveitando o poder dos dados e da aprendizagem automática a fim de fornecer ferramentas a médicos e sistemas de saúde para aumentar drasticamente a capacidade, enquanto melhora o tratamento de pacientes", disse Dr. Yair Schindel MD, Sócio Gerente na aMoon VC. "Este investimento se alinha com nossa visão de apoiar inovações escaláveis e sustentáveis que terão um impacto valioso nas facetas fundamentais de cuidados médicos a nível mundial."

"Sinto muito prazer de fazer parceria com o distinto grupo de investidores da Zebra Medical Visions", acrescentou Morris Kahn, fundador e proprietário da Aurum Ventures. "Acredito muito que as soluções de cuidados médicos baseadas em IA e tecnologias da Zebra Medical Vision irão representar um papel principal na melhoria da capacidade e qualidade do tratamento de pacientes em todo o mundo."

"Estou extremamente orgulhoso de nossa equipe aqui na Zebra Medical Vision, que está impulsionando o desenvolvimento e lançamento da próxima geração de produtos de IA com o compromisso de torná-los acessíveis para o mercado global", disse Elad Benjamin, co-fundador e diretor executivo da Zebra Medical Vision.

Leia mais sobre a pesquisa de raio X da Zebra Medical Vision em: https://zebramedblog.wordpress.com/2018/06/06/textray-mining-clinical-reports-to-gain-a-broad-understanding-of-chest-x-rays/

Sobre a Zebra Medical Vision: A Zebra Medical Vision utiliza a aprendizagem profunda para criar e fornecer a próxima geração de produtos e serviços à indústria de cuidados médicos. Sua Plataforma de Análise de Imagens proporciona ferramentas às instituições de cuidados médicos para identificar potencialmente pacientes com risco de doença, permitindo às mesmas melhorar o tratamento de pacientes. Com sede no Kibbutz Shefayim de Israel, a empresa foi fundada em 2014 pelos co-fundadores Eyal Toledano, Eyal Gura e Elad Benjamin e fundada por Khosla Ventures, Marc Benioff, Intermountain Investment Fund, OurCrowd e Dolby Ventures. Para mais informação, visite https://www.zebra-med.com/.

Sobre a aMoon: A aMoon é o principal fundo de risco de ciências da vida em Israel que investe a nível mundial em empreendimentos disruptivos de cuidados médicos. A equipe da aMoon é apaixonada por negócios bem sucedidos de construção, ajudando a saúde digital de israelenses, empresas biofarmacêuticas e de tecnologia médica a alcançar seu potencial. A aMoon faz parceria com equipes administrativas dedicadas a acelerar curas para a maioria das condições de risco à vida no mundo e aquelas que fornecem soluções aos maiores fatores de custo em cuidados médicos. Para mais informação, visite https://amoon.fund/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180607006254/pt/

CONTACT: Contato de Mídia da Empresa:

Blonde 2.0 pela Zebra Medical Vision

Alona Stein

alona@blonde20.com

KEYWORD: NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST ISRAEL

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY SOFTWARE PRACTICE MANAGEMENT HEALTH MEDICAL DEVICES RADIOLOGY PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING GENERAL HEALTH

SOURCE: Zebra Medical Vision

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/07/2018 04:21 PM/DISC: 06/07/2018 04:21 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180607006254/pt