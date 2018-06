Current, powered by GE en Jones Food Company werken samen om grootste indoorboerderij van Europa te lanceren

LONDEN EN AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--jun 7, 2018--Current, powered by GE (NYSE: GE) en Jones Food Company Ltd. (JFC), hebben vandaag aangekondigd dat begonnen is aan de bouw van een van 's werelds grootste indoorboerderijen. De intensieve plantenkwekerij in North Lincolnshire, Engeland, zal de grootste indoorboerderij in Europa zijn en gaat jaarlijks 420 ton bladgroenten produceren op een kweekoppervlakte van 5120 m 2, geordend in stellingen tot een hoogte van 11 m. Om het rendement van de faciliteit te maximaliseren, installeert Current by GE meer dan 12 km van haar nieuwe Arize * LED-tuinbouwverlichtingsoplossing, met een uitgebalanceerd lichtspectrum dat optimale groei katalyseert in elke plant en de kweekcyclus verkort voor een intensievere productie.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180607006185/nl/

The impact of indoor farming with Current by GE Arize lighting solution (Graphic: Business Wire)

De apparatuur is ondergebracht in een futuristische, intelligente cleanroom (of 'high-care')-omgeving, waardoor gewassen in volledige isolatie van externe contaminatie kunnen worden gekweekt. Dit is ideaal voor de productie van voedingsmiddelen en voor het maken van hoogwaardige cosmetische en farmaceutische ingrediënten. De productie van de eerste oogst van de Jones Food Company-activiteiten begint in het najaar van 2018.

“Niemand is in staat geweest om indoor, high-care intensieve voedselproductie op te schalen naar een industrieel niveau dat reële commerciële levensvatbaarheid vertoont,” verklaarde James Lloyd-Jones, CEO en mede-oprichter van JFC. “We wisten dat verlichting de levensader van de faciliteit zou zijn en dat we een partner nodig zouden hebben die in staat is het potentieel te zien en met ons samen te werken om de juiste verlichtingsopstelling en het juiste verlichtingsspectrum te ontwikkelen om onze visie te realiseren.”

Werelds grootste high-care indoorboerderij

Met een oppervlakte van 5120 m 2, het equivalent van 26 tennisbanen, verdeeld over stellingen tot een hoogte van iets meer dan drie verdiepingen, zal de faciliteit (die eigendom is van en beheerd wordt door JFC) nieuwe productie- en milieunormen voor de gewasproductie van de toekomst stellen. Met lokale productie het hele jaar door streeft JFC ernaar minder kilometers te maken voor voedingsmiddelen, en bladgroenten, kruiden en andere gewassen te produceren die in minimale tijd vanaf de oogst tot op het bord kunnen worden geleverd.

Door het bedrijf te ontwerpen als een 'high-care' faciliteit zal JFC daarnaast in staat zijn om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van cosmetica- en farmaceutische klanten die betrouwbare leveringen van de hoogwaardigste natuurlijke ingrediënten nodig hebben. Elke factor in het kweken van de geproduceerde gewassen zal sterk gecontroleerd worden; van de voedingsoplossing die aan de wortels van elke plant afgegeven wordt, tot de concentratie van CO 2 in de cleanroom, tot de lichtgolflengtes en de duur van de 'kweekdag' en de daaropvolgende rustperiode. Dankzij intelligente automatisering en geavanceerde robotica kan elke plant worden gekweekt in ideale cleanroom-omstandigheden, onaangetast door de menselijke hand, van het planten tot de oogst. Ter vergelijking: gemiddeld hebben conventionele productiecycli doorgaans 13 fasen met menselijk contact.

De toekomst van de tuinbouw verlichten met Arize

Malcolm Yare, Horticulture Business Development Manager bij Current by GE, merkte op: “We hebben jarenlang gewerkt aan het verfijnen van onze technologie in andere industriële verlichtingssectoren en nog eens jarenlang samengewerkt met landbouwexperts en onderzoek gedaan naar de behoeften van tuinbouwtoepassingen. Onze Arize LED-oplossingen leiden momenteel de industrie als het gaat om efficiëntie, en we blijven nieuwe manieren onderzoeken om de prestaties te verbeteren door middel van innovatie. We kijken uit naar de samenwerking met Jones Food Company en ons bredere ecosysteem van partners om nieuwe manieren te vinden voor de opschaling van hoogwaardige, wereldwijde voedselproductie en om tegelijkertijd de energie- en milieukosten van verticale landbouw te verminderen.”

Het Arize-assortiment verlichtingsoplossingen is goedkoop om te installeren en te onderhouden, met een toonaangevende levensduur van 36K uur (L90) en een garantie van vijf jaar om gemoedsrust en betrouwbaarheid op lange termijn te bieden. Een IP66-, UL-classificatie voor natheid maakt ze ook ideaal voor high-care- en cleanroom-faciliteiten, omdat de armaturen gemakkelijk ter plekke kunnen worden gewassen en ontsmet.

Besparing van het milieu en een impuls voor de balans

De JFC-faciliteit is ontworpen om de milieu-impact van verticale landbouw te minimaliseren, wat ook een direct financieel voordeel voor het bedrijf zal opleveren. Het gebruikt bijvoorbeeld tot 90 procent minder water en 50 procent minder kunstmest dan conventionele kweekmethoden, wat een besparing op de inputkosten geeft. Daarnaast zijn de Arize LED-oplossingen van Current by GE zeer efficiënt. Ze genereren minder warmte dan concurrerende producten en verminderen het energieverbruik en de koolstofvoetafdruk met 33 procent in vergelijking met verticale landbouwgemiddelden.

Noot voor de redactie:

Statistische virtualisatie van de productie van Jones Food Company:

Het kweekoppervlakte is 5120 m 2 – wat praktisch neerkomt op 26 tennisbanen 12,3 km Arize-verlichting is het equivalent van bijna 38 Eiffeltorens op hun kant De kweekstellingen bereiken een hoogte van 11 m, iets meer dan 3 verdiepingen Naar verwachting zullen er elk jaar 420 ton bladgroenten worden geproduceerd, ongeveer evenveel als het gewicht van 70 volwassen olifanten

Ga voor meer informatie over Current by GE's Arize LED-oplossingen voor de tuinbouw naar www.currentbyge.com of bezoek ons op onze stand op GreenTech Amsterdam tussen 12 en 14 juni 2018 (hal 8, stand 105).

Over Current, powered by GE Current is de digitale machine voor intelligente omgevingen. Een startup die de eerste in zijn soort is binnen de muren van GE (NYSE: GE), Current combineert geavanceerde LED-technologie met netwerksensoren en software om commerciële gebouwen, winkels en industriële faciliteiten energiezuiniger en digitaal productiever te maken. Gesteund door de kracht van Predix *, GE's platform voor het industriële internet, en een breed ecosysteem van technologiepartners, helpt Current bedrijven en steden verborgen waarde te ontsluiten en het potentieel van hun omgeving te realiseren. www.currentbyge.com

Over Jones Food Company De kern van de Jones Food Company bestaat uit drie hoofdspelers: James Lloyd-Jones (CEO), Dr. Paul Challinor (CTO) en Gary Thorneycroft (CFO). Samen hebben ze de eerste ideeën over het verbeteren van het beheer van hoogwaardige gewassen onder intensieve kweekomstandigheden geconsolideerd door een productie-eenheid van wereldklasse te bouwen die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Het gebruik van een zeer brede ervaring opgedaan in de energie-, tuinbouw- en financiële sector is van cruciaal belang geweest bij het oplossen van complexe productieproblemen, voorafgaand aan de eerste gewassenoogst. De combinatie van intensieve hydrocultuur, energiezuinige LED-verlichting en geavanceerde milieubeheersystemen, gekoppeld aan het onderhoud van een high-care productie- en oogstprocesstroom, tilt het kweken in de verswarenindustrie van het Verenigd Koninkrijk naar een nieuw niveau en is wereldwijd toonaangevend in de bredere kijk op deze zaken.

* Handelsmerk en/of servicemerk van General Electric Company

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180607006185/nl/

CONTACT: Current, powered by GE

Karen O’Neil, +1 857-265-9113

karen.oneil@ge.com

of

Racepoint Global

Jenna Keighley, +44 208 811 2151

Jenna.keighley@racepointglobal.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE NETHERLANDS IRELAND

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE NATURAL RESOURCES AGRICULTURE CONSTRUCTION & PROPERTY OTHER CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: Current, powered by GE

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/07/2018 03:34 PM/DISC: 06/07/2018 03:34 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180607006185/nl