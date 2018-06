CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 526 3-4 Sep 544 1-4 Dec 565 1-4 Mar 583 1-2 May 594 1-4 Jul 596 1-4 Sep 602 Dec 611 1-4 Mar 616 1-2 May 617 Jul 613 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 376 1-4 Sep 385 1-4 Dec 396 3-4 Mar 406 May 412 1-4 Jul 417 3-4 Sep 405 1-4 Dec 411 Mar 419 3-4 May 424 3-4 Jul 428 1-4 Sep 419 1-4 Dec 416 1-2 Jul 429 3-4 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 239 Sep 244 3-4 Dec 246 1-4 Mar 249 May 251 3-4 Jul 256 3-4 Sep 258 Dec 258 Mar 258 May 258 Jul 256 1-2 Sep 256 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 974 1-4 Aug 979 3-4 Sep 985 1-4 Nov 994 3-4 Jan 1002 1-4 Mar 1000 1-2 May 1005 1-4 Jul 1011 1-2 Aug 1009 Sep 994 Nov 983 1-2 Jan 989 1-4 Mar 989 1-4 May 990 1-2 Jul 997 1-2 Aug 990 1-4 Sep 988 1-2 Nov 973 Jul 988 1-4 Nov 980 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 30.60 Aug 30.72 Sep 30.88 Oct 31.02 Dec 31.36 Jan 31.61 Mar 31.90 May 32.13 Jul 32.38 Aug 32.47 Sep 32.55 Oct 32.58 Dec 32.79 Jan 32.95 Mar 33.18 May 33.35 Jul 33.39 Aug 33.44 Sep 33.44 Oct 33.44 Dec 33.30 Jul 33.30 Oct 33.30 Dec 33.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 358.40 Aug 359.80 Sep 360.70 Oct 360.70 Dec 361.30 Jan 360.20 Mar 353.40 May 351.60 Jul 352.90 Aug 351.60 Sep 348.60 Oct 343.10 Dec 342.10 Jan 341.70 Mar 341.10 May 341.10 Jul 343.00 Aug 343.00 Sep 343.00 Oct 343.00 Dec 339.30 Jul 342.20 Oct 342.20 Dec 352.30