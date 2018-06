Restez au courant des dernières innovations supportant l'industrie 4.0 en participant aux ESI Forums

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juin 7, 2018--(Paris:ESI), pionnier et principal fournisseur mondial de logiciels et services depour les industries manufacturières, annonce ses prochains ESI Forums 2018, qui se dérouleront sur tous les continents. La course à l’industrie du futur bouleverse les modèles et les habitudes. La recherche de la performance et de son contrôle poussent les acteurs industriels à l’adoption de solutions disruptives. Plus que jamais, les ESI Forums sont une opportunité pour les gestionnaires de programmes et les décideurs d'apprendre de leurs pairs, qui font face à des défis. Découvrez le rôle du Smart Virtual Prototyping dans les transformations réussies de Volkswagen, Renault Nissan, Fiat Chrysler Automotive, Boeing, Airbus, Safran, Framatome, EDF, Caterpillar, Bombardier et bien d'autres.

Les ESI Forums aborderont l’Hybrid Twin™, la solution d'ESI pour la prévision de la maintenance et le pilotage des produits en temps quasi réel. (Photo: Business Wire)

La saison débutera avec l’ ESI Forum en Chine: un événement de deux jours à Beijing qui donnera les clés d'une stratégie d'ingénierie de produits réussie ; de la création du produit à sa fabrication ; en améliorant ses performances puis en les pilotant durant toute sa durée de vie. Lors de ce Forum, plus de 60 présentations clients témoigneront de la mise en œuvre réussie du prototypage virtuel, dans de multiples domaines d'ingénierie et diverses industries. Les présentations se feront principalement en chinois mandarin, mais une traduction simultanée sera assurée pour les discours principaux de la première session.

L’ESI Forum en Chine sera suivi par l’ ESI Forum en Corée, le 11 septembre à Séoul, l’ ESI Forum en Russie, les 13-14 septembre à Saint-Pétersbourg et enfin l’ ESI Forum ESI au Japon les 15-16 novembre à Tokyo. Ce dernier, mieux connu localement sous le nom de "PUCA", sera la 29 ème édition japonaise. Tous les événements seront ouverts aux visiteurs internationaux et aux présentations disponibles en anglais ou traduites.

Nos solutions également mises à l’honneur lors d’événements spéciaux

Du 18 au 20 septembre, à Chicago, IL, États-Unis, le ESI IC.IDO Summit 2018 présentera l’apport de démarches centrées utilisateurs et des « revues de conception immersives » collaboratives dans le développement industriel. La réalité virtuelle devient l’allié des entreprises pour la gestion des risques dans les phases d'assemblage ou de maintenance. En ajustant la conception lorsque cela est nécessaire, la production et l'entretien ultérieur sont ainsi sécurisés et contrôlés. La prise de décision et la conception se font ainsi plus rapidement, de façon éclairée et sans perte d’investissements. Par des présentations, des conversations et des démonstrations, les participants découvriront comment la VR aide les acteurs industriels – tels que Boeing, Safran, Ford et bien d'autres – à éliminer les erreurs de conception inattendues et leurs conséquences, à innover, à créer des environnements de travail plus sûrs, à fournir une qualité reproductible et, en fin de compte, à améliorer la rentabilité du produit. L'événement se terminera par une visite des installations de Caterpillar à Peoria, Illinois.

Du 23 au 25 octobre, à Hambourg, en Allemagne, ESI accueillera la 6 ème conférence OpenFOAM. Passionné du code CFD open-source OpenFOAM ® ou à la recherche d’un support pour mettre en œuvre le logiciel à l'échelle industrielle, rencontrez les experts d’ESI. Interagissez avec les utilisateurs et les développeurs de la communauté OpenFOAM.

Du 8 au 9 novembre, à Dresde, en Allemagne, l'équipe d'ESI ITI accueillera la conférence ESI SimulationX 2018. Les participants auront un aperçu des nombreuses applications du logiciel de simulation de système, SimulationX, dans diverses industries. SimulationX fournit une analyse efficace du concept à des simulations détaillées en temps réel, pour aider ses clients à prendre des décisions lors du processus de développement de produits, des ventes, des opérations et de la formation.

Enfin, le 20 novembre à Paris, ESI clôturera son programme de conférences avec la conférence Scilab 2018, précédemment connue sous le nom de ScilabTEC. Scilab est un langage de programmation ouvert, puissant et gratuit, avec une riche collection d'algorithmes numériques associés qui traitent de nombreux aspects de l'informatique scientifique. Rencontrez l'équipe ESI responsable du logiciel et découvrez comment ils s'appuient sur 20 années de R&D pour fournir et déployer de puissantes applications de simulation.

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance LifecycleTM, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à 141 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

