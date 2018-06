VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--juin 7, 2018--Chaque année, des dizaines de Canadiens—en particulier des jeunes—sont tués ou blessés quand ils se mettent dans des situations non sécuritaires près des voies ferrées et des trains. Les collisions aux passages à niveau sont tragiquement courantes. En 2017, il y a eu 141 incidents au Canada, qui ont tué 19 personnes et gravement blessé 21 autres.

Vancouver est la première municipalité canadienne à participer à un programme national de sensibilisation à la sécurité aux passages à niveau (Photo: Business Wire)

Aujourd’hui, en reconnaissance de la Journée internationale de sensibilisation aux passages à niveau (ILCAD), Opération Gareautrain, en partenariat avec HUB Surface Systems et la Ville de Vancouver, a lancé un nouveau programme de sécurité ferroviaire visant à réduire ces incidents tragiques. Par l’intermédiaire du Programme de partenariat pour la sécurité communautaire Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain va chercher à identifier les endroits où des décalques sur la sécurité ferroviaire peuvent être installés partout au pays afin d’améliorer la sensibilisation des piétons, des cyclistes et des conducteurs à l’importance de faire attention près des passages à niveau.

Les décalques, qui mesurent de 3 à 4 pieds carrés, sont jaunes et en forme de diamant — similaires aux panneaux de circulation — et présentent la silhouette noire d’un train et les mots « Regarder. Écouter. Vivre. » Ils ont déjà été installés au passage de la rue Renfrew à Vancouver et d’autres seront bientôt installés aux passages des rues Union et Venables.

« Nous espérons que quand les gens verront ces décalcomanies, ça leur rappellera de faire plus attention à leur entourage quand ils se trouvent à un passage à niveau, et de faire des choses simples – ralentir, regarder dans les deux directions, écouter si un train approche et respecter tous les signaux d’avertissement », explique Sarah Mayes, la directrice nationale d’Opération Gareautrain.

En tant que porte d’entrée du commerce avec la région Asie-Pacifique, les chemins de fer de Vancouver sont critiques au mouvement des biens au Canada et en Amérique du Nord. Leur présence est essentielle à la forte économie de la ville, mais nous oblige à rester alertes et en sécurité près des passages à niveau.

« La Ville de Vancouver est très fière d’être la première municipalité à participer au nouveau Programme de partenariat pour la sécurité communautaire Regarder. Écouter. Vivre., a dit Jerry Dobrovolny, le directeur général des Services de génie de la Ville de Vancouver. Nous prenons la sécurité de nos communautés très au sérieux et ce programme nous offre les outils requis pour augmenter la sensibilisation du public à la sécurité ferroviaire et aider à prévenir les incidents tragiques. »

La Ville a récemment installé des dispositifs de contrôle de la présence de trains pour faire le suivi de la fréquence et de la durée du passage des trains aux principaux passages à niveau. Les mesures additionnelles pour créer un environnement sécuritaire et accessible près des installations ferroviaires sous son autorité sont entre autres :

remettre en état les trottoirs près des passages à niveau ; améliorer les indications sur la chaussée et les panneaux près des passages à niveau ; demander un financement pour installer des alertes en temps réel pour les conducteurs.

Pour obtenir plus d’information sur les initiatives de sécurité ferroviaire de Vancouver et son partenariat avec Opération Gareautrain, visitez le vancouver.ca/railsafety.

Opération Gareautrain prévoit appliquer le Programme de sécurité communautaire Regarder. Écouter. Vivre. dans quatre communautés additionnelles en 2018. Les communautés peuvent se procurer de l’information ou faire une demande au https://www.operationgareautrain.ca/nos-initiatives/programme-de-securite-communautaire-rev/.

À propos d’Opération Gareautrain

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CP, le CN, VIA Rail, l'AMT, Metrolinx, West Coast Express et Genesee & Wyoming. En collaboration avec des conseils de sécurité provinciaux, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, Opération Gareautrain a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété des chemins de fer.

