IDEMIA stellt TrueMove H in Thailand seine Abonnementverwaltungslösung zur Aktivierung der ersten per eSIM an das Netz angebundenen Smartwatch in Thailand bereit

COLOMBES, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Jun 7, 2018--Die erste per eSIM an das Netz angebundene Smartwatch ist jetzt dank der durch TrueMove H erfolgten Einführung in Thailand erhältlich. Die Technologie basiert auf der Abonnementverwaltungslösung (Remote SIM Provisioning) von IDEMIA. Sie ermöglicht es, das integrierte SIM-Modul der Smartwatch ferngesteuert mit TrueMove H zu verbinden, ohne dass eine Hardware-SIM-Karte eingelegt werden muss. Es handelt sich dabei um eine sichere Lösung für das ferngesteuerte In-Life-Management der Abonnentenprofile des Mobilfunknetzbetreibers bei eSIM-fähigen drahtlosen Geräten. Darüber hinaus entspricht das Angebot den aktuellsten GSMA-Standards, sodass die Interoperabilität gewährleistet ist.

Erstmalig können die Bewohner Thailands dank diesem innovativen Angebot von uneingeschränkter Kommunikationsfreiheit profitieren: Selbst wenn der Benutzer sein Smartphone zu Hause lässt, kann er alltägliche Aufgaben erledigen (telefonieren, Textnachrichten versenden usw.) Die skalierbare Lösung unterstützt TrueMove H dabei, auf einfache Weise zusätzliche eSIM-fähige Geräte in das Angebot des Unternehmens aufzunehmen.

„ Die Technologie, die es ermöglicht, SIM-Module ferngesteuert zu programmieren, ohne dass Hardware-SIM-Karten ersetzt werden müssen, wird bereits jetzt in einigen Geräten genutzt. Sie ist auf dem besten Weg, der neue Standard für das mobile Abonnementmanagement zu werden. Wir danken TrueMove H für das Vertrauen in IDEMIA bei diesem entscheidenden Wandel, und wir freuen uns darauf, auch künftig neue Innovationen zu entwickeln und anzustoßen “, so Fabien Jautard, Executive Vice-President des Unternehmensbereichs Mobile Operators von IDEMIA.

„ Diese Technologie verändert die Nutzung unserer Smartphones und anderer Geräte wie z. B. Wearables grundlegend. Diese können mühelos jederzeit und überall per Funkverbindung aktiviert und verwaltet werden. Dank der Abonnementverwaltungslösung von IDEMIA sind wir der erste Mobilnetzbetreiber in Thailand, der IoT/M2M-Trends unterstützt. Diese werden in naher Zukunft für ein exponentielles Wachstum der Konnektivitäts- und Serviceangebote sorgen “, so Tuantong Srivichian, Director for Retail Business, True Corporation Plc. von TrueMoveH.

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist IDEMIA hervorgegangen, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, der das Ziel verfolgt, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und abzustimmen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity & Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter

