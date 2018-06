IDEMIA fornece sua gestão de assinaturas à TrueMove H para ativar o primeiro relógio com tecnologia eSIM na Tailândia

COLOMBES, França--(BUSINESS WIRE)--jun 7, 2018--O primeiro relógio com tecnologia eSIM já está disponível na Tailândia, graças a um lançamento da TrueMove H. Baseado na gestão de assinaturas da IDEMIA ou no provisionamento remoto de SIM, a tecnologia permite conectar remotamente o SIM integrado do relógio inteligente à TrueMove H, sem a necessidade de inserir um cartão SIM físico. Na verdade, trata-se de uma solução segura para o gerenciamento remoto e direto dos perfis de assinatura das operadoras de telefonia móvel em dispositivos sem fio compatíveis com eSIM. Além disso, a oferta está em conformidade com os padrões mais recentes da GSMA, garantindo a interoperabilidade.

É a primeira vez que os tailandeses podem experimentar a total liberdade de comunicação graças a esta oferta inovadora: mesmo quando os usuários tiverem seus celulares em casa, eles podem manter seus hábitos (fazer chamadas, enviar mensagens de texto...). Trata-se de uma solução escalonável para dar suporte à TrueMove H, facilitando a incorporação de dispositivos adicionais compatíveis com eSIM.

“ A tecnologia, que permite que os SIMs sejam programados remotamente sem a necessidade de substituir os cartões SIM físicos, já está começando a aparecer em alguns dispositivos e está pronta para se tornar o novo padrão para a gestão de assinaturas móveis. Agradecemos à TrueMove H por escolher a IDEMIA nesta transformação e esperamos desenvolver e inspirar as futuras inovações ”, explicou Fabien Jautard, vice-presidente executivo da unidade de Operadoras de Telefonia Móvel da IDEMIA.

“ Esta tecnologia revoluciona o uso de nossos smartphones e de dispositivos como é o caso dos ‘wearables’, que podem ser ativados e administrados sem esforço, à distância, a qualquer hora e em qualquer lugar. Graças à solução de gestão de assinaturas da IDEMIA somos a primeira operadora de telefonia móvel da Tailândia a oferecer suporte às tendências de IoT/M2M, que vão permitir um aumento exponencial de conectividade e serviços em um futuro próximo ”, afirmou Tuantong Srivichian, diretor de Negócios de Varejo da True Corporation Plc. na TrueMove H.

A OT-Morpho agora é IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, com a ambição de proporcionar um ambiente seguro que permita aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se, viajar e votar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos atualmente. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a forma como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse ativo, seja para pessoas ou para objetos. Garantimos a privacidade e confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e de IOT.

A OT (Oberthur Technologies) e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças para formar a IDEMIA. Com cerca de US $ 3 bilhões em receitas e 14 mil funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA serve a clientes em 180 países.

