Espoo, la ville la plus durable d’Europe, est également maintenant la communauté la plus intelligente au monde

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--juin 7, 2018--Espoo, deuxième plus grande ville de Finlande, lauréate des prix internationaux Intelligent Community Awards 2018. Le thème du concours était : « Humaniser les données ». Cela se réfère à l’utilisation des données pour le développement de services axés sur les personnes.

La force d’Espoo dans le concours réside dans sa manière orientée clients de développer durablement une ville intelligente – en d’autres mots, Espoo souhaite impliquer ses résidents.

Le concours a été organisé par l’ Intelligent Community Forum (ICF), un réseau mondial de villes et de régions.

Les personnes, les communautés et les entreprises sont les meilleures ressources d’Espoo

La Ville d’Espoo développe ses services et la vitalité et compétitivité de la région de la capitale – et de toute la Finlande – en coopération avec les résidents, les entreprises, les établissements pédagogiques, les universités, les communautés et d’autres villes.

Espoo Innovation Garden est la plus vaste communauté d'innovation en Scandinavie. Au niveau international, c’est une plateforme très compétitive. Espoo accueille l’Université Aalto, des universités de sciences appliquées, le Centre de Recherche Technique de Finlande VTT et d’autres instituts de recherche, ainsi que des sociétés comme Nokia, Kone, Tieto, Neste et Fortum. Des centaines de startups naissent chaque année à Espoo. Des sociétés comme Supercell et Rovio, connues pour la série Angry Birds, sont originaires de l’Espoo Innovation Garden.

D’après un sondage international, Espoo est la ville la plus durable en Europe. Le sondage a révélé que la ville d’Espoo, en pleine croissance, a réussi à se développer d’une manière qui est économiquement, socialement, culturellement et écologiquement durable.

« Nous souhaitons rester la ville la plus durable en Europe également à l’avenir. En coopérant avec nos réseaux d’innovation, nous garantirons des services de haute qualité pour nos résidents et assurerons que notre croissance est économiquement, écologiquement, socialement et culturellement durable également à l’avenir », a déclaré Jukka Mäkelä, maire d’Espoo.

La communauté crée le bien-être, la vitalité et la durabilité

Le succès dans les Intelligent Community Awards a aidé la coopération et les réussites à Espoo à gagner en visibilité, tout en fournissant à la ville des réseaux pour partager des connaissances et nouer de nouveaux contacts. Les réseaux aideront tout le monde à Espoo à mettre en œuvre la stratégie de la ville, connue sous le nom d’ Espoo Story (L’histoire d’Espoo), à relever les défis d’un futur durable et à créer de nouveaux emplois et services intelligents.

Espoo développe par exemple :

Des applications numériques qui encouragent les résidents à adopter des modes de transport plus écologiques, par exemple en passant de l’utilisation de la voiture particulière aux transports publics, au covoiturage ou au vélo. L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le service client, le ciblage de mesures de soutien proactives pour les résidents appartenant à des groupes à risque, ou tout autre travail de routine. Des centres de services publics : un modèle consistant à mettre divers services publics sous le même toit, à proximité de services commerciaux, facilement accessibles en transport public. Les sondages clients suggèrent que le Centre de services Iso Omena a trouvé son rôle : rendre la vie quotidienne des résidents plus souple. Le Centre de services est également une plateforme d’innovation, un lieu de développement collaboratif où les entreprises, les communautés et les résidents peuvent tous participer.

Toutes les expérimentations pratiques utilisant des solutions intelligentes, aussi modestes soient-elles, sont reliées aux objectifs globaux de l’Espoo Story : promotion de la santé, durabilité, participation et être dynamique.

