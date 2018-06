ROKA i IRONMAN zacieśniają współpracę w ramach partnerstwa globalnego

TAMPA, Floryda i AUSTIN, Teksas--(BUSINESS WIRE)--cze 7, 2018--Przedstawiciele należącej do Wanda Sports Holdings marki IRONMAN ogłosili dzisiaj wieloletnie, ogólnoświatowe partnerstwo, które poszerzy zakres współpracy IRONMAN z ROKA, marką produkującą odzież i akcesoria o wysokich parametrach dla wieloboistów. W ramach nowego partnerstwa ROKA stała się oficjalnym partnerem, który dostarczy kombinezony piankowe i akcesoria do pływania na zawody IRONMAN ® oraz wydarzenia w ramach Mistrzostw Świata IRONMAN 70.3 ®.

Partnerstwo IRONMAN i ROKA będzie stanowić kontynuację współpracy nawiązanej w 2014 r. Oprócz aktywnego udziału w wydarzeniach IRONMAN na całym świecie ROKA i IRONMAN współpracują nad produktami pływackimi na Mistrzostwa Świata IRONMAN, które odbędą się w październiku, aby uczcić 40-lecie istnienia IRONMAN. ROKA rozpocznie sprzedaż internetową produktów pływackich pod podwójną marką za pośrednictwem strony www.ironmanstore.com i roka.com. Podobnie jak w latach poprzednich ROKA przyzna nagrodę dla najszybszego pływaka, aby wyróżnić najszybszych zawodników z poszczególnych grup wiekowych w każdym wyścigu podczas zawodów.

„Cieszymy się z możliwości rozwoju naszej współpracy z IRONMAN - powiedział dyrektor generalny i współzałożyciel ROKA Rob Canales. - IRONMAN jest światowym liderem, jeśli chodzi o najlepsze zawody wytrzymałościowe, a ROKA jest ekspertem w dziedzinie dostarczania sportowcom specjalistycznych produktów dostosowanych do współczesnych wymagań. To dla nas zaszczyt, że możemy współpracować z IRONMAN przy opracowywaniu nowych produktów i usług oraz zwiększać zasięg dotychczasowej oferty” - dodał.

W ciągu ostatnich sześciu lat ROKA zajmowała się projektowaniem najbardziej zaawansowanych kombinezonów piankowych o wysokich parametrach, gogli, okularów, strojów do pływania i odzieży na zawody, z których korzystali zdobywcy licznych tytułów mistrzowskich oraz ponad 50 zwycięzców zawodów IRONMAN i IRONMAN 70.3, będących najlepszymi triatlonistami na świecie, między innymi: Javier Gómez Noya, Lucy Charles, Tim Reed, Melissa Hauschildt, Luke McKenzie, Meredith Kessler, Linsey Corbin, Jesse Thomas i wielu innych. Dzięki nowemu partnerstwu sportowcy biorący udział w zawodach IRONMAN będą mieli okazję wypróbować przed zakupem przełomową technologię marki ROKA podczas każdego wydarzenia IRONMAN odbywającego się wiosce IRONMAN oraz będą mieli wyłączny dostęp do nowych produktów podczas przygotowań do wyścigów.

„Po raz pierwszy wypróbowałem kombinezon piankowy Maverick i strój pływacki Viper marki ROKA w 2014 r. i korzystam z niego od tamtej pory, chociaż produkty te czasami trudno zdobyć poza USA - powiedział Javier Gómez Noya, dwukrotny zdobywca tytułu mistrza świata IRONMAN 70.3, który dzieli swój czas między Hiszpanię i Nową Zelandię. - Dzięki poszerzonej współpracy zawodnicy IRONMAN z całego świata uzyskają dostęp do najnowocześniejszej technologii, która w ciągu ostatnich czterech lat stanowiła moją tajemną broń” - dodał.

Zaledwie sześć lat od skromnych początków w garażu w Austin marka ROKA stała się najchętniej wybieranym producentem kombinezonów piankowych i odzieży pływackiej dla całej rzeszy triatlonistów i setek drużyn wieloboistów z całego świata, a jej strój pływacki Viper cieszył się największą popularnością wśród uczestników Mistrzostw Świata IRONMAN wśród wszystkich marek dostępnych w ciągu wielu lat istnienia zawodów.

„ROKA symbolizuje ducha innowacji i pomysłowości, które współgrają z potrzebami naszych sportowców” - powiedział Matthieu Van Veen, dyrektor IRONMAN ds. przychodów. - Cieszymy się, że będziemy mieli okazję rozwinąć tę współpracę, aby obejmowała ona wszystkie nasze wydarzenia na całym świecie, i zapewnić naszym sportowcom w różnych częściach świata dostęp do produktów pływackich ROKA” - podsumował.

W 2018 r. marka ROKA pojawi się podczas serii zawodów IRONMAN ® i IRONMAN 70.3 ®, w tym na 40 wyścigach w Ameryce Północnej, 32 w Europie i 13 w Oceanii, jak również na Mistrzostwach Świata IRONMAN i Mistrzostwach Świata IRONMAN 70.3. Na każdy wyścig w ramach zawodów IRONMAN składa się: pływanie na dystansie 3,86 km, jazda na rowerze na trasie 180,2 km i bieg na odległość 42,195 km, z kolei serie wyścigów IRONMAN 70.3 są organizowane na dystansach: 1,9 km - pływanie, 90 km - jazda na rowerze i 21,1 km - bieg.

Więcej informacji i marce IRONMAN i serii ogólnoświatowych wydarzeń można znaleźć na stronie www.ironman.com.

Więcej informacji o marce ROKA na stronie roka.com.

ROKA

Początki działalności marki ROKA były skromne - stawiała ona pierwsze kroki w garażu w Austin w stanie Teksas, korzystając z technologii laserowych. Misją ROKA jest uwalnianie ludzkiego potencjału. Zaopatrywanie, stwarzanie możliwości, inspirowanie i wzbudzanie pasji. ROKA to marka dla tych, którzy chcą na nowo zdefiniować standardy i przekraczać granice w każdej dziedzinie i miejscu.

Od rozpoczęcia działalności w 2013 r. sportowcy korzystający z produktów ROKA zdobyli kilkanaście tytułów mistrzowskich i odegrali istotna rolę w projektowaniu i przygotowaniu niepowtarzalnej kolekcji opatentowanych i wielokrotnie nagradzanych produktów. W 2016 r. 18 sportowców korzystało z produktów ROKA podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio, a ich udział zakończył się zdobyciem złotego i brązowego medalu. ROKA pojawiła się również w Pjongczang, a sportowcy korzystający z jej produktów, w tym z okularów pływackich o wysokich parametrach, zdobyli złoty i brązowy medal olimpijski. W 2018 r. czołowi sportowcy na całym świecie próbujący swoich sił w biegach, kolarstwie, triatlonie, łyżwiarstwie szybkim, siatkówce plażowej oraz terenowych konkurencjach wytrzymałościowych zaufali okularom pływackim ROKA podczas najważniejszych występów na największej z aren.

Produkty ROKA można nabyć na całym świecie za pośrednictwem strony www.roka.com oraz w wybranych sklepach. Odwiedź naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej o naszym stale rozwijanym asortymencie najwyższej jakości okularów pływackich o wysokich parametrach. Śledź markę ROKA w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter i Instagram.

IRONMAN

Należąca do Wanda Sports Holdings Marka IRONMAN obsługuje szereg wydarzeń o ogólnoświatowym zasięgu, do których należą serie zawodów triatlonowych IRONMAN ®, IRONMAN ® 70.3 ® i 5150™, seria maratonów Rock n’ Roll ®, Iron Girl ®, IRONKIDS ®, seria Mistrzostw Świata w Triathlonie ITU, zawody w kolarstwie szosowym, w tym seria UCI Velothon ® Series, wyścigi w kolarstwie górskim, m.in. Absa Cape Epic ®, prestiżowe maratony, w tym Standard Chartered Singapore Marathon oraz inne zawody wielobojowe. Wydarzenia IRONMAN, wraz z pozostałymi zmaganiami organizowanymi przez Wanda Sports Holdings, przyciągają każdego roku ponad milion uczestników, którzy mają szansę spróbować swoich sił w sportach wytrzymałościowych, korzystając z bogatej oferty firmy. Kultowa seria zmagań IRONMAN ® to największa na świecie platforma umożliwiająca udział w sporcie na świecie. Od czasu powstania marki IRONMAN ® w 1978 r. sportowcy stale udowadniają, że WSZYSTKO JEST MOŻLIWE ®, z powodzeniem kończąc zmagania podczas najbardziej wymagających na świecie wyścigach wytrzymałościowych. IRONMAN, który początkowo był pojedynczym wyścigiem, urósł do rangi wydarzenia ogólnoświatowego, na którego składa się ponad 200 zawodów w 50 krajach. Więcej informacji: www.ironman.com.

Wanda Sports Holdings

Wanda Sports Holdings jest jednym z czołowych graczy na światowym rynku sportowym. Firma powstała z myślą o wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje światowa branża sportowa, oraz przyczynia się do prężnego działania rynku wydarzeń sportowych na całym świecie w trzech najważniejszych obszarach: 1) sporty widowiskowe (media i marketing), 2) sporty, których najważniejszym elementem jest uczestnictwo (aktywny styl życia), 3 usługi (cyfrowe, produkcja i obsługa wydarzeń). Do Wanda Sports Holding należy międzynarodowa firma zajmująca się marketingiem sportowym Infront Sports & Media, kultowa marka zawodów wytrzymałościowych IRONMAN oraz Wanda Sports China. Siedziba firmy mieści się w chińskim Kantonie.

