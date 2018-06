W Green Pay (WGP) - De wereldwijde oplossing voor vermindering van broeikasgassen (Greenhouse Gas, GHG)

SEOUL, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--jun 7, 2018--W-Foundation ( www.gcrfund.org/en/ ), de filantropische instelling achter de HOOXI-campagne, Global Nature Conservation Campaign, introduceert W Green Pay (WGP), de ERC20-conforme blockchain, om HOOXI-appgebruikers te belonen voor hun inspanningen om broeikasgassen te verminderen.

Koreaanse overheidsfunctionarissen waren bij de ‘landelijke openbare beweging om broeikasgassen terug te dringen (HOOXI-campagne)’ startbijeenkomst voor verklaring en samenstelling en brachten felicitaties uit, gehouden in het National Assembly in december 2017 en april 2018: Kim, Eunkyung (Minister, Ministerie van Milieu), Kim, Hyunmee (Minister, Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport), Jeong, Segyun (Voorzitter, National Assembly), Choo, Miae (Vertegenwoordigend lid, Democratische partij – de regerende partij), Im, Jongseong (Lid, National Assembly), en veel meer.

Duurzaam businessmodel: Wereldwijd het eerste initiatief waarbij personen worden beloond in de koolstofmarkt

De HOOXI-app integreert de broeikasgasreductie van personen, waarvoor de Koreaanse overheid NEP’s (National Emission Permit, nationale emissietoestemming: ter waarde van zo’n $ 20 voor 1 ton) toewijst. Met inkomsten uit de toegewezen NEP’s die verhandeld worden zal de HOOXI-app zijn activiteiten en de doorlopende marktaankopen van WGP om gebruikers te belonen bekostigen.

HOOXI-app: Gamificatie-eigenschappen met directe beloningen (WGP)

De HOOXI-app biedt een keur aan functionele voordelen.

Ten eerste is de HOOXI-app een baanbrekend platform voor digitalisatie van openbare deelname en beloningen voor GHG-reductie-inspanningen.

Ten tweede is de HOOXI-app een mobiele app-gebaseerde milieu-encyclopedie. De HOOXI-app biedt eenvoudig uit te voeren manieren om broeikasgassen te verminderen in het alledaagse leven, en informatie over milieugevolgen door gebruikersdeelname.

Ten derde gebruik de HOOXI-app kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) om het profiel van elke gebruiker te analyseren en doelstellingen voor levensstijl, leeftijd, geslacht en beroep aan te passen. Op basis van deze geanalyseerde informatie worden dagelijks, wekelijks en maandelijks doelen voor broeikasuitstoot naar gebruikers gestuurd.

Ten vierde motiveert de HOOXI-app gebruikers via de gamificatie-eigenschappen. De HOOXI-app kan de dagelijkse activiteiten van gebruikers bijhouden zoals Fitbit dat doet en op locatie gebaseerde doelen voorstellen zoals Pokémon Go doet. Op basis van de voltooide doelen kunnen gebruikers hun rang bijhouden en onderling strijden binnen en tussen hun groepen, zoals vrienden, bedrijven en het hele land.

Ten vijfde kunt u denken aan likes bij Instagram-berichten - wij streven steeds naar resultaat en directe beloning. Met de socialnetwerkfuncties moedigt de HOOXI-app gebruikers aan om de app dagelijks te openen om beloningen te verdienen.

Gebruik van WGP: Winkelen, terugbetaling en meer

Gebruikers kunnen WGP-tokens binnen verschillende kanalen gebruiken. W-Foundation’s HOOXI-winkel en partner-retailers online en offline accepteren WGP voor betaling. Een WGP-gekoppelde creditcard bij Koreaanse commerciële banken zal ook worden gelanceerd, met WGP als betalingskortingsysteem voor creditcardgebruikers.

W-Foundation blijft werken aan de ontwikkeling van de HOOXI app en het gebruik van WGP. “Als meer gebruikers meedoen zal de HOOXI-app een grotere waarde hebben in de koolstofmarkt en de waarde en liquiditeit van WGP verhogen voor de eigenaren”, zei Youree Lee, CEO van W-Foundation.

