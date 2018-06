W Green Pay (WGP) - La solution globale de réduction des gaz à effet de serre (GES)

SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--juin 7, 2018--La W-Foundation ( www.gcrfund.org/en/ ), la fondation philanthropique à l’origine de la campagne HOOXI, campagne mondiale de conservation de la nature, vient de lancer W Green Pay (WGP), la blockchain conforme à l’ERC20, pour récompenser les utilisateurs de l’application HOOXI de leurs efforts de réduction des gaz à effet de serre (GES).

Des représentants du gouvernement coréen ont participé et ont partagé des messages de félicitations lors de la déclaration du « Mouvement national de réduction des émissions de GES » (la Campagne HOOXI) et la cérémonie d’inauguration du Comité, qui se sont tenues à l’Assemblée nationale en décembre 2017 et avril 2018 : Kim, Eunkyung (ministre de l’Environnement), Kim, Hyunmee (ministre du Territoire, de l’Infrastructure et des Transports), Jeong, Segyun (président de l’Assemblée nationale), Choo, Miae (membre représentant du Parti démocrate, le parti au pouvoir), Im, Jongseong (membre de l’Assemblée nationale), et bien d’autres encore.

Modèle commercial durable : Premier modèle à l’échelle mondiale, à récompenser les individus sur le marché du carbone

L’application HOOXI rassemblera les données ayant trait à la réduction des émissions de GES des particuliers, pour lesquels le gouvernement coréen allouera des PEN (permis d’émission national, permettant d’échanger environ 20 USD par tonne). Avec les revenus issus des PEN alloués et négociés sur le marché, l’application HOOXI financera ses opérations et l’achat continu des WGP sur le marché pour récompenser les utilisateurs.

Application HOOXI : Fonctions de ludification avec récompenses instantanées (WGP)

L’application HOOXI offre toute une gamme d’avantages fonctionnels.

Tout d’abord, l’application HOOXI est une plateforme révolutionnaire qui permet de numériser la participation publique et les récompenses pour les efforts de réduction des GES.

Deuxièmement, l’application HOOXI est une encyclopédie environnementale mobile. L’application HOOXI offre des moyens faciles à mettre en œuvre pour réduire les GES dans la vie quotidienne, ainsi que des informations sur les impacts environnementaux découlant de la participation des utilisateurs.

Troisièmement, l’application HOOXI utilise l’ intelligence artificielle (IA) pour analyser le profil de chaque utilisateur et personnaliser les missions en fonction de son mode de vie, son âge, son sexe et son métier. Sur la base de ces informations analysées, des missions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de réduction des GES sur mesure seront envoyées aux utilisateurs.

Quatrièmement, l’application HOOXI motive les utilisateurs grâce à ses fonctions de ludification. L’application HOOXI peut suivre les statistiques d’exercices quotidiens des utilisateurs, comme le fait Fitbit, et proposer des missions basées sur la localisation à la manière de Pokémon Go. Selon les points obtenus à la fin de chaque mission, les utilisateurs peuvent suivre leur classement, et entrer en compétition dans le groupe auquel ils appartiennent, ou avec d’autres, c’est-à-dire avec leurs amis, des entreprises et l’ensemble du pays.

Cinquièmement, pensez aux likes de vos messages Instagram : nous nous efforçons constamment d’être compétitifs et d’obtenir des récompenses instantanées. Grâce à ses fonctionnalités de service de réseautage, l’application HOOXI encourage les utilisateurs à utiliser quotidiennement l’application pour gagner des récompenses.

Utiliser WGP : Shopping, remise d’espèces et plus

Les utilisateurs peuvent mettre à profit les tokens WGP sur plusieurs canaux. Le centre commercial HOOXI de la W-Foundation, et les commerçants partenaires en ligne ou hors ligne accepteront les WGP pour paiement. Une carte de crédit affiliée à WGP avec des banques commerciales coréennes sera également lancée, avec WGP comme système de remboursement pour les utilisateurs de cartes de crédit.

La W-Foundation continue de travailler sur le développement de l’application HOOXI ainsi que sur l’outil WGP. « Au fur et à mesure que les d’utilisateurs rejoindront le programme, l’application HOOXI extraira plus de valeur du marché du carbone, d’où une hausse de la valeur des WGP et des liquidités en faveur de leurs détenteurs », a déclaré Youree Lee, PDG de la W-Foundation.

