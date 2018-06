W Green Pay (WGP) - La soluzione globale per la riduzione dei gas a effetto serra (GES)

SEUL, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--giu 7, 2018--W-Foundation ( www.gcrfund.org/en/ ), la fondazione filantropica che ha ideato la campagna HOOXI, una campagna di respiro globale per la conservazione della natura, ha lanciato W Green Pay (WGP), una blockchain conforme allo standard ERC20 intesa a ricompensare gli utenti dell’applicazione HOOXI per gli sforzi da essi attuati ai fini della riduzione dei gas a effetto serra (GES).

Alcuni funzionari governativi coreani hanno partecipato e condiviso messaggi di congratulazionI alla cerimonia di inaugurazione del Comitato e della Dichiarazione del “Movimento pubblico nazionale per la riduzione dei gas a effetto serra (campagna HOOXI)” tenuta all’Assemblea nazionale nel dicembre del 2017 e nell’aprile del 2018: Kim, Eunkyung (Ministro, Ministero dell’ambiente), Kim, Hyunmee (Ministro, Ministero del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, Jeong, Segyun (Presidente, Assemblea Nazionale), Choo, Miae (Membro rappresentante, Partito democratico – il partito al governo), Im, Jongseong (Membro, Assemblea nazionale) e molti altri ancora.

Modello aziendale sostenibile La prima organizzazione al mondo che premia cittadini privati nel mercato del carbonio

L’app HOOXI aggregherà i dati relativi alla riduzione dei GES da parte dei cittadini privati, per cui il Governo coreano allocherà dei permessi nazionali all’emissione (National Emission Permit, NEP): con un prezzo di cambio pari ad approssimativamente 20 dollari statunitensi per 1 tonnellata). I ricavi generati dagli NEP allocati contrattati nel mercato saranno usati per finanziare le operazioni di HOOXI e l’acquisto continuo nel mercato di WGP per ricompensare gli utenti.

Applicazione HOOXI Funzionalità di ludicizzazione con ricompense istantanee (WGP)

L’app HOOXI offre una serie di vantaggi funzionali.

In primo luogo, l’app HOOXI è una rivoluzionaria piattaforma che digitalizza la partecipazione e la premiazione del pubblico generale per gli sforzi attuati ai fini della riduzione dei GES.

In secondo luogo, l’app HOOXI è un’ enciclopedia dell’ambiente basata su un’applicazione mobile. L’app HOOXI suggerisce modi per ridurre i GES facilmente applicabili nella vita quotidiana e fornisce informazioni sugli impatti ambientali esercitati dalla partecipazione degli utenti.

In terzo luogo, l’app HOOXI impiega l’ intelligenza artificiale (IA) per analizzare il profilo di ciascun utente e personalizzare le missioni in base a stile di vita, età, sesso, professione. In terzo luogo, l’app HOOXI impiega l’intelligenza artificiale (IA) per analizzare il profilo di ciascun utente e personalizzare le missioni in base a stile di vita, età, sesso, professione.

In quarto luogo, l’app HOOXI incentiva la partecipazione degli utenti per mezzo delle sue funzioni di ludicizzazione. L’app HOOXI è in grado di tracciare le statistiche relative all’attività fisica quotidiana degli utenti al pari di Fitbit e suggerire missioni basate su località al pari di Pokémon Go’s. In base ai punti accumulati per le missioni portate a termine, gli utenti possono tener traccia del loro punteggio e competere entro e con gruppi, ossia amici, aziende e l’intero Paese.

In quinto luogo, pensate ai Mi piace per i vostri contenuti postati su Instagram; non facciamo che rincorrere traguardi appaganti e gratificazioni istantanee. Per mezzo di queste funzionalità di social networking l’app HOOXI incoraggia gli utenti ad usare l’app quotidianamente per ottenere dei premi.

Utilizzo di WGP Shopping, sconti di cassa e molti altri premi ancora

Gli utenti possono usare i token WGP entro diversi canali. Il centro commerciale HOOXI di W-Foundation e i punti vendita affiliati online e fisici accettano WGP come metodo di pagamento. Verrà inoltre lanciata una carta di credito affiliata a WGP emessa da banche commerciali coreane, ove WGP fungerà da sistema di rimborso per gli utenti titolari della carta di credito.

W-Foundation sta continuando a lavorare allo sviluppo dell’app HOOXI e al programma di utilità di WGP. “Man mano che aumenterà il numero degli utenti, l’app HOOXI estrarrà sempre più valore dal mercato del carbonio e accrescerà il valore di WGP e la liquidità a favore dei membri”, ha dichiarato Youree Lee, direttore generale di W-Foundation.

Iscrivetevi accedendo al sito web di W Green Pay (WGP) all’indirizzo ( ) per promozioni e aggiornamenti esclusivi.

