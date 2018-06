En Thaïlande, IDEMIA fournit sa plateforme de gestion d’abonnements à TrueMove H, afin d’activer la première montre connectée à eSIM dans le pays

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--juin 7, 2018--La première montre connectée eSIM propose désormais aux Thaïlandais de bénéficier de la connectivité cellulaire, grâce à une innovation de TrueMove H. Fondée sur le gestionnaire d'abonnements d’IDEMIA, ou fourniture de services SIM à distance, la technologie permet de connecter à distance le module SIM embarqué de la montre connectée à TrueMove H sans avoir à insérer de carte SIM physique. Il s’agit d’une solution parfaitement sécurisée pour la gestion à distance et dans la vie réelle des profils d'abonnés des opérateurs mobiles dans les appareils sans fil compatibles eSIM. De plus, l’offre est conforme aux dernières normes GSMA, et garantit donc l’interopérabilité.

Pour la première fois, les Thaïlandais peuvent communiquer en toute liberté grâce à cette offre innovante : même s’ils ont laissé leur téléphone mobile chez eux, ils n’ont pas à changer leurs habitudes, que ce soit pour passer des appels ou envoyer des textos... Il s’agit d’une solution évolutive qui aidera TrueMove H à embarquer facilement d’autres appareils compatibles eSIM.

« On voit déjà apparaître pour certains appareils la technologie grâce à laquelle des modules SIM peuvent être programmés à distance sans avoir à remplacer la carte SIM physique. Cette technologie s’annonce comme la nouvelle référence en matière de gestion d’abonnements mobiles. Nous remercions TrueMove H d’avoir choisi IDEMIA pour négocier cette transformation cruciale et nous souhaitons vivement continuer à développer et inspirer les nouvelles innovations à venir dans ces tendances émergentes », explique Fabien Jautard, Vice-Président Exécutif pour les activités Opérateurs mobiles chez IDEMIA.

« Cette technologie révolutionne l’utilisation de nos smartphones et autres appareils tels que les dispositifs portables, qui peuvent être activés et gérés sans effort, en mode OTA, à tout moment et en tout lieu. Grâce à la solution de gestion d’abonnements d’IDEMIA, nous sommes les premiers en Thaïlande à soutenir les tendances en IdO/M2M, ce qui permettra l'augmentation exponentielle de la connectivité et de ses services dans un avenir proche », explique Tuantong Srivichian, Directeur Retail chezTrueMove H.

À propos d’IDEMIA

OT-Morpho devient IDEMIA, le leader de l’Identité Augmentée, et a l’ambition de donner aux citoyens comme aux consommateurs la possibilité d’accomplir leurs démarches quotidiennes (payer, se connecter, voyager, voter) de manière sécurisée dans l’espace physique et numérique.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l’ensemble des transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

IDEMIA est le résultat du rapprochement entre OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires et 14 000 employés, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez @IdemiaGroup sur Twitter

