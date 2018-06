AI Expo: 7 kostenlose Dinge warten auf Sie auf dem führenden AI Event in Amsterdam

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Jun 7, 2018--Vom 27.-28. Juni findet in Amsterdam die zweite Ausgabe der jährlich veranstalteten AI Expo Europe statt. Parallel dazu werden 2 Events, zum Internet der Dinge (IoT) und zu Blockchain, abgehalten. Man rechnet mit 8.000 Teilnehmern, darunter CTOs, CDOs, Heads of Innovation and Technology, IT Directors, Developers und Startups, OEMs, öffentliche Verwaltung, Automobilindustrie, Betreiber, Technologieanbieter, Investoren, VCs und viele andere. Die AI Expo präsentiert die allerneusten Technologien von über 300 Ausstellern und bietet Einsichten von über 300 Referenten, die ihre beispiellose Branchenkenntnis und ihrer Erfahrungen aus der Praxis weitergeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180606006518/de/

A taster of the AI Expo Europe in Amsterdam (27-28th June). (Photo: Business Wire)

1. Die Ausstellung und Start-up-Inkubator-Zone

Auf der Veranstaltung findet sich eine eigene Start-up-Inkubator-Zone, wo die neuesten Technologien und Innovationen aus den Bereichen künstliche Intelligenz (AI) und Internet der Dinge (IoT) vorgeführt werden. Diese ergänzt die große Messe mit über 300 Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich von AI, IoT und Blockchain ausstellen. Rechnen Sie mit Vorführungen und Ständen von Microsoft, IBM, PTC, Kore, Hercules, Thales, Rutronik, Enterprise Ethereum Alliance, BPU Holdings, Start-up Amsterdam, ML6, Bottos, Ortec Data Science, Adani, NTR Labs, Prosper BI und vielen anderen. Unter den Start-ups in der Inkubator-Zone finden sich Aiir Innovations, Botsquad, Mercury.AI, IoTify, Porter, 3D Universium, Zazu, 904 Labs, Innovation in Motion, Blockhearts, Mind Trace, Sightcorp, Cupenya, Effect.Ai, Sodaq, Amberscript, BrainCreators und Clockworks, um nur einige zu nennen. Außerdem können sich Besucher im Rahmen des Tracks „ AI Technologies “ am 2. Tag (28. Juni) Referenten von Aiir Innovations, Mercury.AI und BrainCreators anhören, die innovative Techniken im Bereich künstliche Intelligenz erörtern.

2. 10 Konferenz-Tracks zu AI, IoT und Blockchain

Ihr Free Expo Pass gewährt Ihnen kostenlosen Zugang zu 10 Konferenz-Tracks: , ,,, Blockchain for Business,,und Registrieren Sie sich hier für ihren kostenlosen Expo Pass.

3. Keynote Panel: IoT- und AI-Datenanalysen für intelligente Entscheidungsfindung

Am 27. Juni findet um 10.15 Uhr im Rahmen des Konferenz-Tracks „ Data Analytics for AI & IoT “ ein Hauptforum statt. Der Chief Data Scientist bei Southern Water, ein Data Scientist von Monsanto, ein Data Scientistvon Marel Poulty und der CEO der Predictive-Intelligence-Firma Prosper BI werden dort in Bezug auf die Zielgruppe ergiebige, hochwertige Daten herausstellen, die zur Erstellung von Business Intelligence verwendet werden können. Auch werden sie die Verwendung von Cloud-Analyse-Plattformen zur gewinnbringenden Nutzung von AI- und IoT-Daten erörtern und auf die Hindernisse, die einer breiten Wertbereitstellung durch AI/IoT/Big Data entgegenstehen, erörtern und auf Möglichkeiten, wie diese zu überwinden sind, eingehen.

4. Maschinelles Lernen und AI: Do’s & Don’ts in der Branche der Online-Lebensmittelanbieter

Adrian Foltyn, ehemaliger Head/Director of Data Science bei HelloFresh, dem Online-Anbieter von Lebensmittel-Notrationen, referiert im Rahmen des Tracks „ Data & Analytics for AI & IoT “ am 27. Juni um 15.20 Uhr. Er erörtert, warum Präferenzdaten im Zentrum der Geschäftstätigkeit des Unternehmens stehen, wenn dessen prädiktive Technologien die Lebensmittel prognostizieren, die Verbraucher zu bestimmten Jahreszeiten verlangen.

5. AI und Computer Vision – Intelligente Assistenten und ein zusätzliches Augenpaar…

Seien Sie dabei, wenn Miriam Huijser, Mitgründerin und Chief Research Officer bei Aiir Innovations am 28. Juni im Rahmen des Konferenz-Tracks „ AI Technologies “ aufzeigt, wie Intelligenz-Assistenten bei der Inspektion von Flugzeugtriebwerken unter Einsatz modernster Computer-Vision-Techniken eingesetzt werden können. Aiir Innovations ist ein Start-up mit Sitz in Amsterdam, das sich zum Ziel gesetzt hat, künstliche Intelligenz in den Wartungsbereich und die Flugzeugindustrie einzuführen. Das Unternehmen ist auch als Aussteller in der Start-up-Inkubator-Zone im Messebereich vertreten.

6. 2 Parallelveranstaltungen

Die zusammen mit der IoT Tech Expo und der Blockchain Expo stattfindende AI Exhibition and Conference ermöglicht es Ihnen, 3 Ökosysteme an einem Ort zu erkunden und herauszufinden, wie die Konvergenz dieser 3 Bereiche dabei ist, die Zukunft der Technologie zu prägen!

7. Verwendung von Big Data für die Erstellung intelligenter Datenmodelle

Im Rahmen des eigenen Tracks „ Data Analytics for AI & IoT “ können Sie am 27. Juni um 14.40 Uhr eine Podiumsdiskussion mit Vordenkern im Bereich AI & IoT verfolgen. Hören Sie zu, wenn Christophe Eschenbrenner, IoT & Data Foundations Program Manager bei Alstom Digital Mobility, Violeta Misheva, Data Scientist bei ABN AMRO Bank N.V., Filippo F.G. Della Casa, Head of Analytics bei Unipol und Dor Kedem, Senior Data Scientist bei ING den verstärkten Bedarf an Big-Data-Analysen zur Förderung von AI und maschinellem Lernen in unterschiedlichen Branchen diskutieren.

Weiterhin bietet die Veranstaltung exklusive Networking-Gelegenheiten

Nach dem ersten Veranstaltungstag sind Referenten, Sponsoren, Pressevertreter sowie Ultimate-, Gold- und Expo Plus-Teilnehmer eingeladen, bei einem Networking-Abend dabei zu sein.

Im Beach House findet die offizielle Networking-Party statt. Es befindet sich am Eingang von The Beach und ist von einer atemberaubenden Strandkulisse umgeben. Abseits von den geschäftigeren Hauptbereichen gelegen, verfügt es über seine eigene Bar und Terrasse. Diskutieren Sie die Themen der Konferenzen und bauen Sie Beziehungen zu gleichgesinnten Unternehmen und Personen auf.

Um sich für Ihren Networking (Ultimate/ Gold/ Expo Plus) Pass zu registrieren, klicken Sie hier.

Die letzte Frühbucherrate endet am 15. Juni. Wenn Sie Zugang zu allen Konferenzen und Networking-Möglichkeiten erhalten möchten, können Sie bis zu 150 € sparen, indem Sie Ihren Konferenz- und Networking-Pass (Gold/Ultimate) bis dahin buchen.

Oder

Weitere Informationen über die World Series 2018 und die Möglichkeit zur Anmeldung zu jedem Event finden Sie hier:

– 27.-28. Juni 2018, RAI, Amsterdam

– 28.-29.November 2018, Santa Clara, Silicon Valley

– 25.-26.April 2019, Olympia Grand, London

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180606006518/de/

CONTACT: Anna Fry

Marketing Executive | AI Expo

anna@ai-expo.net

www.ai-expo.net/

+44 (0) 117 980 9020

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE NETHERLANDS

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS SOFTWARE SECURITY MOBILE/WIRELESS PROFESSIONAL SERVICES FINANCE

SOURCE: AI Expo

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/07/2018 01:15 AM/DISC: 06/07/2018 01:15 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180606006518/de