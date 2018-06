Yokogawa lance la solution OpreX(TM) Profit-driven Operation qui permet la gestion intégrée des performances d’une installation

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--juin 7, 2018--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce OpreX(TM) Profit-driven Operation, une solution conçue pour les industries de transformation qui assure l’intégration parfaite des objectifs de gestion d’une installation à tous les niveaux, opérationnel comme directionnel, de l’ensemble d’une organisation. Centrée sur une méthodologie d'indicateurs de performance interdépendants issue de la vaste expertise métier de Yokogawa, la solution favorise la rentabilité en optimisant l'équilibre entre des objectifs contradictoires. La solution comprend un nouveau tableau de bord de performance et des services associés conçus spécifiquement pour le niveau opérationnel, ainsi que des programmes fournis par KBC Advanced Technologies, une filiale à 100 % de Yokogawa spécialisée dans le conseil et la simulation en matière de gestion des processus industriels. Ayant déjà optimisé la solution pour les secteurs du raffinage du pétrole et de la pétrochimie, Yokogawa compte, dans un proche avenir, l’appliquer aux installations de GNL et de produits chimiques de base.

Conceptual framework of how operations, engineering, and top management synaptic performance indicators (SPIs) examples are structured to align with high-level plant management objectives (Graphic: Business Wire)

« Les dirigeants en charge des procédés industriels affirment qu'en dépit d'investissements considérables en informatique, ils n'obtiennent pas de réelle visibilité sur ce qui se passe dans leurs installations et que les objectifs qu'ils communiquent ne sont pas clairement compris au niveau opérationnel », a déclaré Satoru Kurosu. vice-président exécutif et directeur des Solutions et Services Premium, au siège social de Yokogawa. «∘Pour résoudre ces enjeux essentiels, Yokogawa a mis au point une méthodologie de critères de performance inter-organisationnels qui fournit la visibilité et l'intégration dont ces dirigeants ont besoin. La valeur synergique que peuvent offrir Yokogawa et KBC est sans précédent dans l'industrie∘».

Méthodologie des critères de performance

Cette solution unique a été développée en intégrant les compétences de Yokogawa dans les technologies d'automatisation industrielle avec les vastes connaissances métier des experts de KBC. Ces derniers bénéficient de dizaines d'années d'expérience en termes d’analyse mondiale et de conseil auprès de grandes usines énergétiques et chimiques. Yokogawa a collaboré étroitement avec des consultants industriels de KBC pour définir et structurer ensuite systématiquement plusieurs centaines de paramètres, que Yokogawa appelle des « indicateurs de performance synaptiques » (Synaptic Performance Indicators, SPI), collectés aux niveaux de l'installation, de l'ingénierie et de la direction dans les opérations de raffinage. Ces SPI ont été sélectionnés après une analyse approfondie de leur impact sur la performance de l'installation.

Tableau de bord des performances destiné aux opérations

Dans le cadre du lancement de la solution, Yokogawa propose un nouveau tableau de bord des performances ainsi que des services connexes intégrés dans CENTUM(TM), un système de contrôle distribué * (Distributed Control System, DCS) qui permet aux opérateurs d’évaluer en temps réel comment leurs modes opératoires influencent les objectifs de gestion d'installation de haut niveau. Lorsque le service est déployé dans une installation, des plages de consignes optimales sont déterminées pour chaque SPI. Ensuite, si un certain indicateur sort de la plage idéale, un avis d'expert intégré s'affiche pour conseiller, même à des opérateurs inexpérimentés, une intervention rapide. Les SPI et les données de performance de l'opérateur sont automatiquement accumulées pour permettre un relevé comparatif interne et sectoriel, une analyse des causes profondes et un conseil expert pour de constants gains de rentabilité.

« Les systèmes de contrôle des installations reçoivent en permanence une grande quantité d'informations provenant des capteurs et des dispositifs, mais l'utilisation de ces mégadonnées collectées en temps réel par le DCS se limitait principalement à la sécurité des équipements et au contrôle des chaînes », explique Masatoshi Nakahara, vice-président exécutif et directeur des Systèmes et Services d’IA au siège social de Yokogawa. « En intégrant, au sein du tableau de bord et des services, les mégadonnées du DCS et les connaissances acquises par les experts de Yokogawa et de KBC, on améliore considérablement la transparence, la rétroaction et la motivation des opérateurs, ce qui leur permet d’intervenir, non plus en fonction d’un événement, mais à des fins de profit.

Programme cloud destiné aux ingénieurs et à la haute direction

Le portefeuille de la solution Profit-driven Operation comprend également le KBC Co-Pilot Program(TM), un ensemble unique de services cloud qui affichent des SPI de niveau ingénierie et gestion, et gère à distance des ressources offrant une expertise et des directives métier. Dans le cadre de ce programme, d'autres services conseil de KBC, tels que l'Excellence opérationnelle et l'Amélioration des bénéfices, sont disponibles en fonction des besoins.

Marque OpreX

Profit-driven Operation est la première solution à porter la marque OpreX sous laquelle tous les produits, services et solutions d'automatisation industrielle de Yokogawa seront désormais unifiés. Cette solution phare représente également le concept Synaptic Business Automation(TM) de Yokogawa, qui souligne un processus de co-innovation que la société engage avec ses clients pour leur offrir une valorisation durable en connectant toutes les composantes de leur organisation.

Pour en savoir plus

Site de la solution OpreX Profit-driven Operation : https://www.yokogawa.com/solutions/solutions/pdo Site de la marque OpreX : https://www.yokogawa.com/oprex/

*Nécessite CENTUM VP R6 ou supérieur

À propos de Yokogawa

Fondée en 1915, Yokogawa gère de nombreuses activités dans les domaines des mesures, du contrôle et de l'information. Le segment de l’automatisation industrielle fournit des produits, services et solutions destinés à une large gamme d’industries de transformation, parmi lesquelles le pétrole, les produits chimiques, le gaz naturel, l’électricité, le fer et l’acier, ainsi que la pâte et le papier. Pour promouvoir les innovations favorisant la qualité de vie, la société s’efforce d’améliorer radicalement la productivité dans les secteurs pharmaceutique et alimentaire. Active dans les segments de tests et mesures, de l'aviation et d’autres segments commerciaux, la société continue de fournir des instruments et des équipements essentiels avec une précision et une fiabilité de pointe. Yokogawa co-innove avec ses clients grâce à un réseau mondial de 112 sociétés réparties dans 61 pays qui ont généré un chiffre d'affaires de 3,8 milliards USD durant l'exercice fiscal 2017. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.yokogawa.com.

Les noms des sociétés, organisations et produits mentionnés dans ce communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

