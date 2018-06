Yokogawa lança a solução OpreX(TM) Profit-driven Operation para permitir um gerenciamento integrado do desempenho da planta

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--jun 7, 2018--A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anuncia o lançamento do OpreX TM Profit-driven Operation, uma solução para indústrias de processo que direciona ao alinhamento perfeito com os objetivos de gerenciamento da planta em toda a organização, desde o chão de fábrica até a gestão. A solução está centrada em uma metodologia de indicadores de desempenho interrelacionados, obtida a partir do amplo domínio de conhecimento da Yokogawa, e promove a lucratividade ao ajudar a aprimorar o equilíbrio entre objetivos conflitantes. Ela incorpora um novo painel de desempenho e serviços relacionados projetado especificamente para o nível operacional, bem como programas fornecidos pela KBC Advanced Technologies, subsidiária integral da Yokogawa especializada em consultoria e simulação para gerenciamento de indústrias de processo. A solução tem sido aprimorada para refino de petróleo e produtos petroquímicos e a Yokogawa tem a intenção de expandir sua aplicação para LNG e plantas químicas em futuro próximo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180606006507/pt/

Conceptual framework of how operations, engineering, and top management synaptic performance indicators (SPIs) examples are structured to align with high-level plant management objectives (Graphic: Business Wire)

"Executivos das indústrias de processo dizem que, apesar do investimento considerável em TI, eles não têm uma visibilidade real do que está acontecendo em suas plantas e que os objetivos não estão sendo compreendidos com clareza no nível operacional", disse Satoru Kurosu, vice-presidente executivo e chefe da Sede de Negócios de Serviços e Soluções Premium da Yokogawa. "Para ajudar a resolver esses problemas críticos, a Yokogawa construiu uma metodologia de métricas de desempenho interorganizacional para oferecer visibilidade e alinhamento necessários. O valor sinérgico que a Yokogawa e a KBC podem oferecer é incomparável no setor."

Metodologia de métricas de desempenho

Esta solução exclusiva tornou-se possível graças à integração da experiência da Yokogawa em tecnologias de automação industrial com o amplo domínio de conhecimento de especialistas da KBC, que possui décadas de experiência em análise global e consultoria junto às principais plantas de energia e produtos químicos. A Yokogawa colaborou de perto com os consultores industriais da KBC para primeiramente definir e depois estruturar sistematicamente centenas de métricas que a Yokogawa chama de "indicadores sinápticos de desempenho" (SPIs), coletados nos níveis operacionais, de engenharia e alta gestão das plantas em operações de refinaria, com base no profundo conhecimento sobre como estas áreas interferem no desempenho da planta.

Painel de desempenho para operações

Como parte deste lançamento, a Yokogawa está anunciando um novo painel de desempenho e serviços relacionados, integrado ao sistema de controle distribuído CENTUM TM* para permitir que os operadores monitorem em tempo real a forma como seus padrões de operação estão afetando os objetivos da alta gestão para o gerenciamento da planta. Quando o serviço é implementado em uma planta, os melhores setpoints são determinados para cada SPI e, se um determinado indicador sair do setpoint ideal, alertas serão exibidos para apoiar a tomada de medidas imediatas, mesmo por operadores inexperientes. Os SPIs e os dados de desempenho do operador são acumulados automaticamente para permitir avaliação comparativa interna e da indústria, análise de causa raiz e consultoria especializada para ganhos contínuos de lucratividade.

"Os sistemas de controle de plantas recebem continuamente uma vasta quantidade de informações de sensores e dispositivos, mas a utilização de big data coletados em tempo real pelo DCS tem se limitado principalmente à segurança e controle da planta", disse Masatoshi Nakahara, vice-presidente executivo da Yokogawa e chefe da Sede de Negócios de Serviços e Sistemas de Automação Industrial. "Reunir o big data do DCS e o conhecimento adquirido dos especialistas da Yokogawa e da KBC no painel de desempenho e serviços melhora drasticamente a transparência, o feedback e a motivação dos operadores, permitindo que eles transformem o seu trabalho orientado por eventos em um trabalho orientado para o lucro sustentável."

Programa baseado em nuvem para engenharia e alta gestão

O portfólio desta solução inclui o KBC Co-Pilot Program TM, um pacote exclusivo de ofertas de serviços baseados em nuvem que apresenta SPIs de nível de gestão e engenharia e suporta remotamente ativos através do domínio de conhecimento e sugestões de melhoria. Com relação a este programa, outros serviços de consultoria da KBC, como Operational Excellence e Profit Improvement estão disponíveis conforme necessário.

Marca OpreX

O Profit-driven Operation é a primeira solução a levar a marca OpreX, ao qual todos os produtos, serviços e soluções de automação industrial da Yokogawa serão unificados no futuro. É também uma solução emblemática que representa o conceito Synaptic Business Automation TM da Yokogawa, que sustenta um processo de co-inovação com os clientes para criar valor sustentável conectando tudo na organização.

Para obter informações adicionais

Site sobre o OpreX TM Profit-driven Operation Solution : https://www.yokogawa.com/solutions/solutions/pdo Site da marca OpreX: https://www.yokogawa.com/oprex/

*Exige CENTUM VP R6 ou posterior

Sobre a Yokogawa

Fundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, inclusive petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como celulose e papel. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor do setor farmacêutico e alimentício. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa coinova com seus clientes através de uma rede global de 112 empresas em 61 países, alcançando US$ 3.8 bilhões em vendas no ano fiscal de 2017. Para obter informações adicionais, acesse www.yokogawa.com.

Os nomes das empresas, organizações e produtos mencionados neste texto são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180606006507/pt/

CONTACT: Yokogawa Electric Corporation

Relações públicas

Centro de Comunicações Integradas

Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

KEYWORD: ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OIL/GAS TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET SOFTWARE OTHER TECHNOLOGY MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Yokogawa Electric Corporation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/07/2018 12:00 AM/DISC: 06/07/2018 12:00 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180606006507/pt