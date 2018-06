Yokogawa lanza la solución OpreX(TM) Profit-driven Operation para permitir la gestión integrada del rendimiento de planta

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jun. 7, 2018--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anuncia OpreX TM Profit-driven Operation, una solución para las industrias de procesos que impulsa una alineación eficiente con los objetivos de gestión de planta en toda la organización, desde el área de operaciones hasta la gerencia de primera línea. La solución está centrada en una metodología de indicadores de rendimiento interrelacionados que deriva del conocimiento de dominio integral de Yokogawa, y promueve la rentabilidad al ayudar a optimizar el equilibrio entre objetivos divergentes. Incorpora un nuevo panel de rendimiento y servicios relacionados específicamente diseñados para el nivel de operaciones, así como también los programas que proporciona KBC Advanced Technologies, una subsidiaria de propiedad absoluta de Yokogawa que se especializa en la consultoría y simulación para la gestión de la industria de procesos. La solución ya se ha optimizado para las industrias de refinamiento de petróleo y petroquímicas, y Yokogawa pretende ampliar su aplicación a las plantas de gas natural licuado (liquefied natural gas, LNG) y de productos químicos básicos en un futuro cercano.

“Los ejecutivos de la industria de procesos dicen que, a pesar de realizar considerables inversiones en TI, no tienen una visibilidad real de lo que está ocurriendo en todas sus plantas, y que los objetivos que comunican no se logran entender claramente en el nivel de operaciones”, expresó Satoru Kurosu, vicepresidente ejecutivo y jefe de la Sede Empresarial de Servicios y Soluciones de Alta Calidad de Yokogawa. “Para ayudar a resolver estos problemas críticos, Yokogawa ha desarrollado una metodología de métricas de rendimiento en toda la organización a fin de proporcionar la visibilidad y la alineación necesarias. El valor sinérgico que Yokogawa y KBC ofrecen no tiene comparación en la industria”.

Metodología de métricas de rendimiento

Esta solución única ha sido posible al integrar la experiencia de Yokogawa en las tecnologías de automatización industrial con el amplio dominio de conocimiento de los expertos de KBC, que cuenta con décadas de experiencia global en análisis y consultoría con importantes plantas químicas y de energía. Yokogawa colaboró estrechamente con los consultores de la industria de KBC para primero definir y luego estructurar sistemáticamente varios cientos de métricas, que Yokogawa denomina “indicadores sinápticos de rendimiento” (SPIs), que se obtienen en los niveles de operaciones de planta, ingeniería y alta gerencia en las operaciones de refinería, con base en el amplio conocimiento de cómo afectan al rendimiento de la planta.

Panel de rendimiento para las operaciones

Como parte del lanzamiento de la solución, Yokogawa lanzará un nuevo panel de rendimiento y servicios relacionados que están integrados en un sistema de control distribuido CENTUM TM* para permitir a los operarios de planta monitorear en tiempo real cómo sus patrones de operación afectan los objetivos de gestión de planta de alto nivel. Cuando se implementa el servicio en una planta, se determinan los rangos de valor nominal óptimos para cada SPI y, luego, si un indicador determinado se aleja del rango ideal, se muestra el asesoramiento de expertos integrado para respaldar una rápida acción de parte de incluso los operarios inexpertos. Los SPI y los datos de rendimiento de operarios se acumulan automáticamente para permitir evaluaciones comparativas internas y de la industria, análisis de las causas raíz y consultoría de expertos para obtener aumentos de rentabilidad continuos.

“Los sistemas de control de planta reciben constantemente una gran cantidad de información de sensores y dispositivos, pero la utilización de esta gran cantidad de datos acumulados en tiempo real por el DCS se ha limitado principalmente al control y la seguridad de la planta”, explicó Masatoshi Nakahara, vicepresidente ejecutivo y jefe de la Sede Empresarial de Servicios y Sistemas de Automatización Industrial de Yokogawa. “Reunir las grandes cantidades de datos del DCS y el conocimiento obtenido de Yokogawa y los expertos de KBC en el panel de rendimiento y los servicios mejora considerablemente la transparencia, los comentarios y la motivación de los operarios, al hacer posible que cambien su enfoque de trabajo de estar basado en los hechos a estar motivado por las ganancias de manera sostenible”.

Programa basado en la nube para las áreas de ingeniería y alta gerencia

Además, la cartera de soluciones de Profit-driven Operation incluye el KBC Co-Pilot Program TM, un paquete único de ofertas de servicios basadas en la nube que exhibe los SPI en el nivel de ingeniería y gerencia, y apoya activos de forma remota con experiencia y conocimiento de dominio. En relación con este programa, otros servicios de consultoría de KBC, tales como excelencia operativa y mejoras en las ganancias, están disponibles según sean necesarios.

La marca OpreX

Profit-driven Operation es la primera solución que tiene la marca OpreX, bajo la cual todos los productos, servicios y soluciones de automatización industrial de Yokogawa se unificarán de ahora en adelante. Además, es la solución emblemática que representa el concepto de Synaptic Business Automation TM de Yokogawa, que se basa en un proceso de innovación conjunta con los clientes para crear valor sostenible al conectar todo en su organización.

Para obtener más información

Sitio web de OpreX Profit-driven Operation: https://www.yokogawa.com/solutions/solutions/pdo Sitio web de la marca OpreX: https://www.yokogawa.com/oprex/

*Requiere CENTUM VP R6 o posterior.

Acerca de Yokogawa

Fundada en 1915, Yokogawa participa en amplias actividades en las áreas de medición, control e información. El negocio de la automatización industrial proporciona productos, servicios y soluciones vitales a una amplia gama de industrias de procesos, incluidas las del petróleo, productos químicos, gas natural, energía, hierro y acero, y pulpa y papel. Con el área de innovación para la vida, la compañía busca mejorar radicalmente la productividad en las cadenas de valor de las industrias de alimentos y productos farmacéuticos. Las unidades de Pruebas y Medición, Aviación, entre otras, continúan brindando instrumentos y equipos esenciales con precisión y confiabilidad líderes en la industria. Yokogawa innova conjuntamente con sus clientes a través de una red global de 112 compañías, la cual abarca 61 países, y que generó 3800 millones de USD en ventas en el año fiscal 2017. Para obtener más información, visite www.yokogawa.com.

Los nombres de corporaciones, organizaciones y productos en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

