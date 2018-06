BC-TEN--French Open Show Court Schedules

French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Simona Halep (1), Romania, vs. Garbine Muguruza (3), Spain

Madison Keys (13), United States, vs. Sloane Stephens (10), United States

Court Suzanne Lenglen

Gabriela Dabrowski, Canada and Mate Pavic (1), Croatia, vs. Ivan Dodig, Croatia and Latisha Chan (2), Taiwan

Alexander Peya, Austria and Nikola Mektic (8), Croatia, vs. Nicolas Mahut, France and Pierre-Hugues Herbert (6), France

Court 3

Caty Mcnally, United States, vs. Xiyu Wang (8), China

Sebastian Baez (1), Argentina, vs. Nick Hardt, Dominican Republic

Deney Wassermann, Netherlands and Lorenzo Musetti, Italy, vs. Dalibor Svrcina, Czech Republic and Jonas Forejtek (8), Czech Republic