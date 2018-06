AI Expo: sept sessions que vous pourrez expérimenter gratuitement lors du principal événement consacré à l'IA à Amsterdam

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--juin 6, 2018--Ouvrant ses portes à Amsterdam les 27 et 28 juin prochains, la deuxième édition de l'événement AI Expo Europe organisera deux événements parallèles dédiés à l' IdO et la technologie blockchain, avec 8 000 participants attendus, notamment des directeurs technologiques, des directeurs du développement, des responsables de l'innovation et de la technologie, des directeurs informatiques, des développeurs et des startups, des fournisseurs d'équipement, des officiels gouvernementaux, des dirigeants du secteur automobile, des opérateurs, des fournisseurs de technologies, des investisseurs, des vice-présidents et bien d'autres encore. L' AI Expo présentera les technologies les plus avancées de plus de 300 exposants donnera la parole à plus de 300 conférenciers qui partageront leurs connaissances inégalées et leurs expériences pratiques.

1. Exposition et pépinière de startups

L'événement proposera une zone d'incubation de startups dans laquelle vous pourrez voir les dernières technologies et innovations IA et IdO en action, en plus d'une grande exposition de plus de 300 entreprises qui présenteront leurs produits et services dans les domaines de l'IA, l'IdO et la blockchain. Attendez-vous a découvrir des démonstrations et les stands de Microsoft, IBM, PTC, Kore, Hercules, Thales, Rutronik, Enterprise Ethereum Alliance, BPU Holdings, Start-up Amsterdam, ML6, Bottos, Ortec Data Science, Adani, NTR Labs, Prosper BI et bien d'autres. Parmi les startups de l'incubateur figureront Aiir Innovations, Botsquad, Mercury.AI, IoTify, Porter, 3D Universium, Zazu, 904 Labs, Innovation in Motion, Blockhearts, Mind Trace, Sightcorp, Cupenya, Effect.Ai, Sodaq, Amberscript, BrainCreators, Clockworks, pour n'en citer que quelques unes. En outre, les participants pourront parler aux intervenants d'Aiir Innovations, Mercury.AI et BrainCreators durant la session Technologies IA le deuxième jour (28 juin), qui explorera les techniques novatrices d'intelligence artificielle.

2. Dix sessions thématiques couvrant l'IA, l'IdO et la blockchain

Votre pass expo gratuit vous donnera accès à dix sessions thématiques

3. Panel de conférenciers: IdO et analytique de données IA pour une précise de décisions intelligente

Le 27 juin à 10h15, durant la session thématique Analytique de données pour l'IA et l'IdO, le scientifique en chef de Southern Water, un scientifique des données de Monsanto, un scientifique des donnéesde Marel Poulty et le CEO de la société d'intelligence prédictive Prosper BI identifieront les données à haute pertinence et forte valeur ajoutée pouvant être utilisées pour générer de l'intelligence commerciale, exploreront l'utilisation des plateformes d'analyse nuagique pour extraire de la valeurs des données IA et IdO, et analyseront comment surmonter les obstacles à la création de valeur généralisée des données IA/IdO/mégadonnées.

4. Apprentissage machine et IA: recommandations aux fournisseurs de services alimentaires en ligne

Adrian Foltyn, ancien responsable/directeur de la science des données chez HelloFresh, le fournisseur en ligne de kits de survie alimentaires, prendra la parole au cours de la session Données et analytique pour l'IA et l'IdO le 27 juin à 15h20. Adrian expliquera pourquoi les données préférentielles sont au centre des activités de l'entreprise, dont les technologies prédictives anticipent quels aliments les consommateurs veulent en fonction des saisons.

5. IA et vision informatique – Assistants intelligents et une paire d'yeux supplémentaires...

Rejoignez Miriam Huijser, cofondatrice et responsable de la recherche chez Aiir Innovations le 28 juin lors de la session Technologies IA. Miriam analysera comment les assistants intelligents peuvent être utilisés pour inspecter les moteurs d'avion grâce à des techniques de vision informatique dernier cri. Aiir Innovations est une startup basée à Amsterdam visant à intégrer l'intelligence artificielle aux secteurs de l'entretien et de l'aéronautique. La société fera également partie des exposants de la zone d'incubation de startups dans l'espace d'exposition.

6. Deux événements connexes

En parallèle de l' IoT Tech Expo et de la Blockchain Expo, l' AI Exhibition and Conference vous donnera l'occasion de découvrir trois écosystèmes en un, et comment la convergence de ces trois domaines stimule l'avenir de la technologie !

7. Utilisation des mégadonnées pour créer des modèles de données intelligents

Durant la session Données et analytique pour l'IA et l'IdO le 27 juin à 14h40, retrouvez les influenceurs de l'IA et de l'IdO lors d'une table ronde thématique. Venez écouter Christophe Eschenbrenner, responsable du programme IoT & Data Foundations chez Alstom Digital Mobility, Violeta Misheva, scientifique des données chez ABN AMRO Bank N.V., Filippo F.G. Della Casa, chef de l'analytique chez Unipol et Dor Kedem, scientifique en chef des données chez ING. Ensemble, ils aborderont la question de la nécessité croissante en matière d'analytique de mégadonnées pour promouvoir l'IA et l'apprentissage machine sur un éventail de secteurs.

Des opportunités de réseautage exclusif accompagneront l'événement

Après le premier jour de l'événement, les conférenciers, les sponsors, la presse, les participants Ultimate, Gold et Expo Plus sont invités à une soirée de réseautage.

La Beach House accueillera la réception officielle de réseautage. L'établissement se situe à l'entrée de The Beach, au milieu d'un paysage de plage éblouissant. À l'écart des infrastructures principales plus fréquentés, la Beach House dispose de son propre bar et d'une terrasse. Vous pourrez y discuter des thèmes de la conférence et tisser des relations avec des professionnels partageant la même vision.

Pour des renseignements complémentaires sur le World Series 2018

– 27-28juin 2018, RAI, Amsterdam

– 28-29novembre 2018, Santa Clara, Silicon Valley

– 25-26avril 2019, Olympia Grand, Londres

