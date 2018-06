The VOID ajoute neuf nouveaux Centres

LINDON, Utah--(BUSINESS WIRE)--juin 6, 2018--The VOID, le leader mondial d’une nouvelle catégorie d’expériences reposant sur des applications spatiales caractérisées par une technologie ultra-moderne et un contenu d’envergure mondiale a annoncé l’inauguration de neuf nouveaux centres d’expérience après la clôture d’un premier tour de financement à la fin de l’année dernière. L’annonce marque des projets d’expansion agressifs aux États-Unis. Les nouveaux sites sont notamment : Atlanta, Géorgie ; Austin, Texas ; Dallas, Texas ; Hollywood, Californie ; Minneapolis, Minnesota ; New York, New York ; Philadelphie, Pennsylvanie ; Santa Monica, Californie ; et Washington, D.C.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180606006414/fr/

The VOID Experience Centers™ (VECs) Will Expand in the U.S. and Globally (Graphic: Business Wire)

Fidelity Management and Research Company a engagé les discussions avec la participation de nouveaux investisseurs Qualcomm Ventures, Verizon Ventures, Disney, Cinemark et Genting Malaysia. Les autres partenaires sont notamment : Shanda International Group, Meraas, Ithaca Media Ventures, Lion Capital, Madison Wells, Pickled Entertainment, Fair Capital et United Talent Agency.

« La puissance de The VOID permet de transporter les clients dans des univers qui étaient jusque-là hors de leur portée. Nous repoussons les frontières de la créativité et de la technologie et nous continuerons de révolutionner les expériences reposant sur des applications spatiales » a déclaré Cliff Plumer, Président-directeur général de The VOID. « Notre but a toujours été de créer des expériences de divertissement d’une qualité inégalée. Nous sommes ravis d’avoir le soutien d’entreprises de classe internationale et nous portons maintenant notre ambition vers une expansion mondiale. »

The VOID a révolutionné une nouvelle catégorie de divertissement, en proposant la réalité virtuelle (RV) à un plus large public à travers une expérience dynamique et sociale. En associant la technologie ultra-moderne de la réalité virtuelle, des plates-formes physiques et des effets multi-sensoriels, The VOID invite ses adeptes à pénétrer dans une nouvelle hyper-réalité. The VOID est actuellement implanté dans huit centres. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.thevoid.com.

À PROPOS DE THE VOID

Explorez votre scénario préféré avec The VOID ; le leader mondial d’une nouvelle catégorie d’expériences immersives sur des plates-formes qui utilisent la technologie ultra-moderne et la plate-forme IP des plus grands studios d’Hollywood pour vous transporter au-delà de la réalité dans un monde narratif et de divertissement interactif. En combinant une technologie de réalité virtuelle de pointe, des plates-formes physiques et des effets multi-sensoriels, The VOID invite ses adeptes à pénétrer dans une nouvelle hyper-réalité. Les Centres d’expérience de VOID sont implantés à : Downtown Disney, Anaheim, Californie ; Glendale Galleria, Glendale, Californie ; Disney Springs, Orlando, Floride ; Westfield Stratford City, Londres, Royaume-Uni ; Hub Zero, City Walk, Dubaï, EAU ; et The Rec Room, Toronto, Ontario.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180606006414/fr/

CONTACT: PMK*BNC

Michelle Ravelo, (310) 854-4755

michelle.ravelo@pmkbnc.com

ou

Gita Amar, (917) 334-9369

gita.amar@pmkbnc.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA UTAH

INDUSTRY KEYWORD: OTHER CONSUMER ENTERTAINMENT TECHNOLOGY OTHER ENTERTAINMENT AUDIO/VIDEO OTHER TECHNOLOGY GENERAL ENTERTAINMENT CONSUMER

SOURCE: The VOID

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/06/2018 05:21 PM/DISC: 06/06/2018 05:47 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180606006414/fr