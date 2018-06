The VOID eröffnet neun neue Standorte

LINDON, Utah--(BUSINESS WIRE)--Jun 6, 2018--The VOID, das weltweit führende Unternehmen für eine neue Kategorie standortbasierter Optionen mit modernster Technik und erstklassigen Inhalten, hat nach Abschluss der Serie-A-Runde Ende letzten Jahres neun neue Experience Centers (Erfahrungszentren) angekündigt. Diese Ankündigung steht für aggressive Expansionspläne in den USA. Die neuen Standorte sind: Atlanta (Georgia), Austin (Texas), Dallas (Texas), Hollywood (Kalifornien), Minneapolis (Minnesota), New York (New York), Philadelphia (Pennsylvania), Santa Monica (Kalifornien) und Washington (D.C.).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180606006239/de/

The VOID Experience Centers™ (VECs) Will Expand in the U.S. and Globally (Graphic: Business Wire)

Die Fidelity Management and Research Company leitete die Runde unter Mitwirkung der neuen Investoren Qualcomm Ventures, Verizon Ventures, Disney, Cinemark und Genting Malaysia. Weitere Partner sind: Shanda International Group, Meraas, Ithaca Media Ventures, Lion Capital, Madison Wells, Pickled Entertainment, Fair Capital und United Talent Agency.

„Dank der Visionen von The VOID können die Gäste Welten betreten, die für sie bisher unerreichbar waren. Wir verschieben die Grenzen der Kreativität und der Technologie und werden weiterhin Vorreiter bei standortbezogenen Erlebnissen sein“, sagte Cliff Plumer, Chief Executive Officer bei The VOID. „Es ist schon immer unser Ziel, konkurrenzlose Unterhaltung zu schaffen. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung dieser Unternehmen von Weltklasse. Als Nächstes werden wir die weltweite Expansion ins Auge fassen.“

The VOID war Wegbereiter einer neuen Kategorie der Unterhaltung, bei der VR über ein dynamisches und soziales Erlebnis einem größeren Publikum vermittelt wurde. The VOID kombiniert modernste VR-Technologie, physische „Bühnen“ und multisensorische Effekte – die Fans sind in eine neue Hyper-Realität eingeladen. The VOID betreibt derzeit Niederlassungen an acht Standorten. Weitere Informationen finden Sie unter www.thevoid.com.

ÜBER THE VOID

Werden Sie Teil Ihrer Lieblingsgeschichte – mit The VOID, dem weltweit führenden Unternehmen für eine neue Kategorie immersiver, standortbasierter Erlebnisse. The VOID nutzt dafür modernste Technik und IP von den größten Akteuren Hollywoods und kann so die Grenzen im Bereich interaktive Unterhaltung und Erzählkunst neu definieren. Kombiniert werden dazu modernste VR-Technologie, physische „Bühnen“ und multisensorische Effekte wie Tast- und Geruchsempfindungen. The VOID lädt die Fans dazu ein, aktive Teilnehmer in einer neuen Hyper-Realität zu werden. Die Experience Centers von The VOID befinden sich in: Downtown Disney, Anaheim (Kalifornien), Glendale Galleria, Glendale (Kalifornien), Disney Springs, Orlando (Florida), Westfield Stratford City, London (Großbritannien), Hub Zero, City Walk, Dubai (VAE) und The Rec Room, Toronto (Ontario).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180606006239/de/

CONTACT: PMK*BNC

Michelle Ravelo, (310) 854-4755

michelle.ravelo@pmkbnc.com

oder

Gita Amar, (917) 334-9369

gita.amar@pmkbnc.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA UTAH

INDUSTRY KEYWORD: OTHER CONSUMER ENTERTAINMENT TECHNOLOGY OTHER ENTERTAINMENT AUDIO/VIDEO OTHER TECHNOLOGY GENERAL ENTERTAINMENT CONSUMER

SOURCE: The VOID

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/06/2018 02:48 PM/DISC: 06/06/2018 05:47 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180606006239/de