Latin GRAMMY Cultural Foundation® concede a Nicolle Horbath uma Bolsa de Estudos Carlos Vives

BOGOTÁ, Colômbia--(BUSINESS WIRE)--jun 6, 2018--A Latin GRAMMY Cultural Foundation ® concedeu a Bolsa de Estudos Carlos Vives a Nicolle Horbath, estudante de canto de 21 anos. A bolsa tem um valor máximo de US$ 200.000 para estudar por quatro anos a partir de setembro de 2018 na Berklee College of Music, em Boston, onde Horbath obterá um Bacharelado de Música em Composição Musical. A estudante colombiana foi escolhida pelo Comitê de Bolsas de Estudo da Latin GRAMMY Cultural Foundation entre o altamente competitivo grupo de candidatos do continente americano e da península Ibérica.

Até hoje, mais de cem bolsas de estudo que totalizam incríveis US$ 2,7 milhões foram concedidas pela Latin GRAMMY Cultural Foundation, que continua apoiando a música latina de muitas formas, por exemplo, impulsionando as carreiras de estudantes talentosos que buscam começar ou continuar sua educação musical universitária.

Durante a cerimônia de apresentação, Gabriel Abaroa, Jr., presidente e diretor executivo da The Latin Recording Academy ®, declarou: “Nossas bolsas de estudo ajudam estudantes com dificuldades econômicas que não conseguem financiar sua educação a frequentarem algumas das mais renomadas universidades do mundo. Estamos felizes por conceder nossa quarta Bolsa de Estudos Prodígio, conhecida como Bolsa de Estudos Carlos Vives, a Nicolle Horbath, cujo talento excelente destacou-se entre as centenas de candidatos e que demonstrou um compromisso incondicional com a promoção da música latina através de seu treinamento formal de música”.

No que diz respeito a seu trabalho com a Latin GRAMMY Cultural Foundation e sua decisão de financiar esta bolsa, Carlos Vives comentou: “É muito difícil para estudantes latinos ter acesso a bolsas de estudo importantes e valiosas como esta. Esta bolsa apoia quatro anos de educação em uma das universidades mais prestigiosas e importantes do mundo, e em uma cidade tão maravilhosa como Boston. Nicolle terá a incrível oportunidade de dedicar quatro anos para aperfeiçoar sua arte. Se não fosse por estas bolsas que a Latin GRAMMY Cultural Fundation concede todos os anos, muitos estudantes poderiam não ter essas oportunidades. Eu gosto da maneira como Nicolle vê a música. Ela lhe dá um apelo universal, fundindo-a com a música do restante do mundo. E gosto também de sua visão da música folk. Ao estudar na Berklee, ela enriquecerá todas essas qualidades. Proporcionar tanta alegria a uma pessoa e sua família é algo lindo”.

Horbath expressou sua forte gratidão por Vives, pela Latin GRAMMY Cultural Foundation e por todos que a ajudaram a alcançar seus sonhos. “O apreço que sinto pela Latin GRAMMY Cultural Foundation e Carlos Vives é indescritível. Isso sempre foi um sonho para mim, e é incrível saber que essa agora é minha realidade. Prometo ser sempre um bom modelo para jovens músicos e fazer a Colômbia orgulhosa”, disse ela.

“Estamos orgulhosos de conceder a bolsa em uma colaboração com Carlos Vives e a Latin GRAMMY Cultural Foundation a Nicolle Horbath, que nos foi apresentada pelo programa Berklee Latino, quando ela ganhou uma bolsa para o nosso programa de verão vocal no campus de Boston”, comentou Roger H. Brown, presidente da Berklee. “O apoio de Vives a Horbath dá a ela a oportunidade de estudar com professores e estudantes de todo o mundo e de juntar-se a uma nova geração de músicos interconectados com sons e visões arrojadas.”

Horbath se unirá a vários outros estudantes que ganharam no passado as Bolsas de Estudo Prodígio da Latin GRAMMY Cultural Foundation em Berklee, como a saxofonista Silviana Itzel Salinas-Reyna, que teve a honra de ganhar em 2015 a primeira bolsa patrocinada pelo ícone musical Enrique Iglesias; o pianista autodidata Jesús Molina-Acosta, que recebeu a bolsa em 2016 patrocinada pelo lendário Juan Luis Guerra; e o baixista Ernesto Nuñez, ganhador da bolsa em 2017, patrocinada pelo cantor de sucesso Miguel Bosé.

Para se qualificar para a ajuda financeira anual, Horbath deve manter uma pontuação GPA de 3,5 e cumprir os padrões de excelência estabelecidos pela Latin GRAMMY Cultural Foundation e pela Berklee, que são avaliados a cada semestre.

A Latin GRAMMY Cultural Foundation foi criada pela The Latin Recording Academy ® para promover a consciência e a valorização internacional das contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura do mundo, e para proteger seu rico patrimônio e legado musicais. O principal foco beneficente da fundação é oferecer bolsas de estudos a estudantes interessados em música latina e com necessidades financeiras, bem como subvenções para estudiosos e organizações de todo o mundo para a pesquisa e a preservação de gêneros diversos de música latina. Para obter mais informações, acesse . Para consultar as últimas notícias e conteúdo exclusivo, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram.

Carlos Vives cantor, compositor, ator e intérprete é uma das figuras mais emblemáticas e importantes da música latina. Com mais de 20 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, ele é considerado um pioneiro do novo som colombiano e latino-americano. Ele foi o primeiro artista colombiano a ganhar um GRAMMY ® e, até hoje, já ganhou dois GRAMMYs ® e 11 GRAMMYs™ Latinos. Atualmente, o GRAMMY Museum ® exibe objetos especiais e instrumentos que se destacaram em sua carreira. Alguns de seus maiores sucessos são: “La Gota Fría”, “Déjame Entrar”, “Fruta Fresca”, “Pa’ Mayté”, “Volví a Nacer”, “La Tierra del Olvido”, “Bailar Contigo” e o sucesso “La Bicicleta”, que divide com Shakira. Recentemente, ele lançou seu décimo álbum de estúdio intitulado “Vives”, que inclui vários sucessos renomados, entre eles: “Robarte Un Beso” e “Nuestro Secreto”.

A Berklee é um proeminente instituto de música contemporânea e de artes cênicas que oferece programas de graduação e pós-graduação em seus campi de Boston, Massachusetts (EUA), e Valência (Espanha), e através de seu premiado programa de ensino à distância, o Berklee Online. Com dedicação a estimular a criatividade e a carreira potencial dos artistas mais inspirados do mundo, o compromisso da Berklee com a educação nas artes se reflete no trabalho de seus estudantes, professores e ex-alunos: centenas foram reconhecidos com GRAMMYs, GRAMMYs Latinos, Tonys, Oscars e Emmys.

Na Berklee College of Music e no Boston Conservatory at Berklee, os estudantes exploram abordagens interdisciplinares de música, dança, teatro, cinema, negócios, saúde, educação, tecnologia e muito mais. Nossos programas pioneiros para a juventude alcançam as salas de aula carentes em todo o território dos EUA e em outros países. Com estudantes e ex-alunos de mais de cem países e parceiros educacionais de todo o mundo, estamos criando novas conexões entre as formas de arte, tradições musicais e tecnologias para construir uma comunidade global de artes dinâmicas, diversas e colaborativas. Saiba mais em berklee.edu.

