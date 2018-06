T-Mobile opera ya LTE de Alcance Extendido de 600 MHz, en más de 900 ciudades y pueblos, y llega a Puerto Rico

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--jun. 6, 2018--T-Mobile (NASDAQ: TMUS ) está expandiendo el despliegue de su masiva red más allá del continente. El Un-carrier reveló hoy que ya su red LTE de Rango Extendido de 600 MHz opera en 900 ciudades y pueblos, en 32 estados, llevando el LTE de T-Mobile a 120 lugares por primera vez. Ahora, T-Mobile llevará el LTE de Rango Extendido de 600 MHz a Puerto Rico este otoño, proporcionando más cobertura y capacidad LTE que nunca antes; y sentando a su vez, las bases para 5G, con equipos listos para 5G.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180606005760/es/

"Después de los devastadores huracanes que azotaron a Puerto Rico el año pasado, vimos la oportunidad de reconstruir una red aún mejor: con equipo listos para 5G. Estamos sentando las bases para que la Isla se convierta en un centro de tecnología e innovación en el futuro, a la vez que agregamos cobertura y capacidad con 600 MHz LTE este año.", dijo Neville Ray, Jefe de Tecnología de T-Mobile. "El equipo está trabajando a un ritmo récord para desplegar 600 MHz LTE, y ya estamos expandiendo la red y desafiando al Duopolio en lugares donde nunca antes habían competido".

“El fuerte compromiso de T-Mobile con Puerto Rico va más allá de la recuperación del Huracán”, dijo Jorge Martel, vice presidente y general manager de T-Mobile Puerto Rico. “vamos a continuar invirtiendo en el futuro de Puerto Rico y en nuestra red para expandir y robustecer aún más nuestra cobertura LTE.”

Las señales LTE de Rango Extendido de T-Mobile viajan dos veces más lejos de la torre y son cuatro veces mejores en estructuras, que la banda media LTE, lo que proporciona una mayor cobertura y capacidad. El Un-carrier ya ha desplegado LTE de Rango Extendido a más del 80 por ciento de los estadounidenses con 700 MHz (Banda 12) y rápidamente comenzó a desplegarlo con 600 MHz (Banda 71) el año pasado para ampliar la cobertura y la capacidad aún más.

En abril de 2017, T-Mobile realizó su mayor inversión de red hasta la fecha, triplicando sus propiedades de espectro de banda baja al comprar el 45% del espectro vendido en la subasta de 600 MHz del gobierno de EE. UU. -- 31 MHz en promedio en todo el país y unos dramáticos 50MHz en Puerto Rico. Estas propiedades cubren el 100% de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Inmediatamente después de recibir las licencias, hace menos de un año, T-Mobile comenzó su rápido despliegue de 600 MHz de Alcance Extendido LTE. Para acelerar el proceso de liberar el espectro para LTE, T-Mobile está trabajando con emisoras que ocupan un espectro de 600 MHz y ayudándolas (assist them) a moverse a nuevas frecuencias.

T-Mobile ofrece seis teléfonos inteligentes con capacidad para 600 MHz y lanzará sobre una docena de equipos adicionales en todos los rangos de precio antes de finalizar el año. A partir del próximo mes, el Un-carrier también comenzará a permitir la agregación de operadores para LTE de Rango Extendido de 600 MHz y LTE de Banda Media, para que los clientes con equipos compatibles puedan acceder a la capacidad de ambos al mismo tiempo, aumentando las velocidades de descarga.

Para obtener más información sobre la red de T-Mobile y el impacto del Alcance Extendido de 600 MHz LTE en la cobertura, visite www.t-mobile.com/cobertura y siga a Neville Ray en Twitter (@NevilleRay).

