George Eyles désigné Président directeur général de Maccs aux Pays-Bas

GRONINGEN, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--juin 6, 2018--Maccs, le plus grand fournisseur de logiciels de distribution en salle pour l’industrie cinématographique mondiale et l’une des sociétés de Vista Group International (NZX & ASX : VGL), est heureux d’annoncer la nomination de George Eyles au poste de président-directeur général. En tant que PDG, M. Eyles sera chargé des opérations mondiales de Maccs, englobant des clients répartis dans plus de 50 pays.

Pour rejoindre Maccs, M. Eyles quittera son poste actuel de directeur général de Digital Cinema, EMOA, chez Deluxe Technicolor. Il travaille chez Deluxe depuis que celle-ci a créé avec Technicolor, en 2015, une co-entreprise pour le cinéma. M. Eyles connaît très bien Maccs depuis qu’il travaille chez Deluxe, et a fait en sorte de transférer ses compétences de direction éprouvées pour assurer la poursuite de l’avenir radieux de Maccs.

M. Eyles bénéficie de plus de 16 ans d’expérience professionnelle dans la distribution de contenu numérique, dont notamment la publicité et le cinéma. Avant la co-entreprise Deluxe Technicolor, il était responsable de la stratégie de cinéma numérique mondiale de Technicolor, dirigeant l’équipe de développement commercial située à Londres et Los Angeles.

Avant de rejoindre Technicolor, il travaillait chez Arqiva où il était en charge du déploiement d’un réseau de livraison électronique pan-européen pour le cinéma, travaillant en étroite collaboration avec les studios et les exploitants. George était également chargé de la création des services « Live Event » d’Arqiva, fournissant des centaines d’événements alternatifs en direct aux cinémas du monde entier.

Selon M. Eyles, « Maccs est hautement considéré dans toute l’industrie et est reconnu pour soutenir et proposer des innovations à ses clients. L’organisation et ses professionnels dans le monde entier sont de premier niveau, et je suis impatient de faire partie de l’équipe de Vista Group et de participer à l’innovation et à la vision qu’il continue de proposer à l’industrie ».

Kimbal Riley, PDG du Groupe commentait comme suit : « Je suis heureux qu’un cadre du calibre de George Eyles rejoigne le groupe en tant que dirigeant de la société du groupe Maccs. Extrêmement énergique et hautement capable, George a enregistré des résultats éprouvés, et nous sommes impatients de constater l’impact de son travail au sein de Maccs afin de continuer à développer une entreprise qui « redéfinit la distribution des films pour les clients depuis 1995 ».

George entrera en fonction en août 2018.

À propos de Maccs : Maccs développe les meilleurs logiciels de distribution en salle du marché pour l’industrie mondiale du film. Les logiciels de Maccs sont utilisés par plus d’une centaine de distributeurs afin de distribuer des films dans plus de 50 pays. Les clients vont des petits distributeurs indépendants aux grands distributeurs internationaux. Le portefeuille de logiciels de Maccs comprend un système de distribution en salle intégré, avec des modules Droits & Royalties & Presse & Publicité. Il comprend également MaccsBox & DCinemaHub, une plateforme en ligne qui automatise la commande de contenu, le rapport sur les livraisons, les résultat brut au box office & le recouvrement eBOR & la facturation. Les clients de Maccs comprennent certains des plus grands studios de cinéma du monde, tels que Paramount Pictures International & Warner Bros. En 2015, Warner Bros. USA a autorisé Maccs à exploiter sa distribution en salle aux États-Unis, étendant ainsi son utilisation internationale de Maccs ; c’était également la première fois qu’un studio centralisait ses opérations de distribution en salle sous une plateforme technologique. Entreprise de Vista Group International (NZX : VGL, ASX : VGL), les opérations de Maccs sont basées à Los Angeles, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autralie. Site web : www.maccs.com LinkedIn : www.linkedin.com/company/maccs-international-bv

À propos de Vista Group International : Vista Group International (Vista Group) est une société anonyme, cotée sur les marchés boursiers néo-zélandais et australien (NZX et ASX : VGL). Le groupe fournit des logiciels et des solutions technologiques supplémentaires à l’ensemble de l’industrie cinématographique mondiale. Le logiciel de gestion des cinémas est fourni par Vista Entertainment Solutions (Vista Cinema) qui constitue la branche d’activité principale du groupe. Ensemble, Movio (spécialiste dans l’analyse des données concernant les spectateurs), Veezi (logiciel SaaS basé dans le cloud, destiné au marché indépendant du cinéma), movieXchange (qui assure les connexions au sein de l’industrie cinématographique pour simplifier la promotion et la vente de billets de cinéma), Maccs (logiciel de distribution de films), Numero (logiciel de reporting des résultats box-office destiné aux distributeurs de films et aux cinémas), Cinema Intelligence (solutions de veille économique), Powster (studio de création et plateforme de marketing pour les studios de cinéma), et Flicks (portail destiné aux cinéphiles offrant des informations sur les films) fournissent une gamme innovante de produits complémentaires pour les autres secteurs de l’industrie cinématographique, de la production à la distribution en passant par l’exploitation en salles et l’expérience des spectateurs. Vista Group possède des bureaux en Nouvelle-Zélande (siège social basé à Auckland), à Sydney, Los Angeles, Londres, Shanghai, Pékin, Mexico, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas et en Roumanie. Site Web : www.vistagroup.co LinkedIn : www.linkedin.com/company/vista-group-limited

