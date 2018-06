Mitsubishi Heavy Industries: firma del acuerdo de un proyecto de demostración de la depuradora de SOX rectangular con China COSCO Shipping Corporation Limited.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jun. 6, 2018--Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) (TOKIO: 7011), en relación con su depuradora rectangular para grandes buques, desarrollada conjuntamente por empresas de su grupo, Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (Mitsubishi Shipbuilding) y Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), ha acordado trabajar estrechamente con COSCO Shipping Heavy Industry (Dalian) Co., Ltd. (CHI Dalian), una filial de COSCO Shipping Heavy Industry Co., Ltd. (CHI, sede: Shanghái), para colaborar en el proyecto de demostración en un buque de gran tamaño propiedad de China COSCO Shipping.

La depuradora SO x avanzada de MHI ha sido desarrollada conjuntamente por sus compañías del grupo, Mitsubishi Shipbuilding y MHPS*. El nuevo producto, que se puede instalar a bordo en un espacio limitado, se ha desarrollado combinando las tecnologías completas del tratamiento de los gases de escape de MHPS y la experiencia en ingeniería marina de Mitsubishi Shipbuilding. Reduce el dióxido de azufre (SO 2 ) contenido en los gases de escape de combustible al 3,5 % de sulfuro al de los combustibles al 0,1 %, según las recientes normativas sobre regulación de emisiones SO x que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020 en todo el mundo.

Más adelante, MHI, mediante Mitsubishi Shipbuilding y MHPS, y CHI Dalian entrarán en negociaciones respecto a colaboraciones en la fabricación y venta de las depuradoras cuadradas.

Nota * Mitsubishi Heavy Industries Group también ha lanzado recientemente un sistema avanzado de reducción de SOx, denominado “ACTIVE FUNNEL,” que integra una parte de la depuración del gas de escape en la estructura del embudo como uno de los productos que se aplican a esta tecnología de depuradora rectangular.

