Rydoo: l'app che rivoluziona i viaggi di lavoro e le relative spese, eliminando complicata burocrazia

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--giu 6, 2018--Sodexo, azienda leader al mondo nei servizi per il miglioramento della qualità della vita, Xpenditure e iAlbatros presentano Rydoo: la nuova piattaforma che elimina la burocrazia quotidiana legata alla gestione dei viaggi di lavoro e alle relative spese. Lanciata in Francia, e sulla scena mondiale, in data odierna, Rydoo si prefigge l'obiettivo di liberare il pieno potenziale di un mercato dinamico ma antiquato, supportando al contempo la digitalizzazione del posto di lavoro.

A business traveler using Rydoo Travel (Photo: Rydoo)

Al lavoro, le mansioni burocratiche senza valore aggiunto sono fonte di frustrazione. Tutti ci siamo trovati a passare ore alla ricerca del volo giusto, in attesa nella lobby del nostro hotel per effettuare il check out, per poi tornare in ufficio e dover compilare moduli di rimborso spese poco chiari. Nessun addetto alle vendite è mai stato assunto per diventare un esperto nella gestione dei viaggi o nella raccolta degli scontrini fiscali. I dipendenti e le aziende meritano di potersi concentrare su ciò che conta e offre valore. Con la sua tecnologia, Rydoo intende promuovere l'efficienza sul lavoro, permettendo di lavorare meglio.

Oggi Rydoo reinventa e semplifica la gestione dei viaggi e delle relative spese riducendo il tutto a un paio di clic e foto, il che fa risparmiare tempo e ottimizza i costi.

Un approccio rivoluzionario ai viaggi di lavoro e alla gestione delle relative spese

Rydoo è la prima piattaforma a coprire viaggi e relative spese per intero, contribuendo a un ambiente lavorativo più appagante. Con un tasso di adozione medio del 93% nel primo mese, Rydoo dimostra quanto l'app sia facile da usare per i dipendenti, ed efficiente per le aziende.

Di conseguenza, i dipartimenti finanziari delle organizzazioni godono di benefici tra cui:

riduzione dell'87% dei costi amministrativi fonti di ottimizzazione grazie al rispetto della policy aziendale risparmio di tempo grazie a un tempo di elaborazione dei dati ridotto di 4 volte

Rydoo è anche una soluzione SaaS che richiede solo pochi giorni per essere implementata, con nuove funzionalità disponibili su base settimanale. Il modello di business di Rydoo è competitivo, con prezzi a partire da 6 € al mese per utente attivo.

Rydoo coniuga un'esperienza utente fantastica alle aspettative aziendali di efficienza

La piattaforma end-to-end di Rydoo coniuga entrambi gli aspetti con due moduli per razionalizzare l'intero processo di gestione dei viaggi di lavoro e relative spese:

Il modulo Rydoo Viaggi aiuta i dipendenti a trovare il volo, biglietto del treno o l'autonoleggio giusto, e a prenotare l'hotel che meglio risponde alle loro esigenze tra oltre 800.000 opzioni di alloggio, offrendo un'esperienza utente straordinaria e più rapida. La piattaforma bypassa la fase di pagamento per i dipendenti (non più attese nella lobby dell'hotel) grazie a un sistema di pagamento centralizzato: a fine mese i dipartimenti finanziari ricevono una singola fattura contenente tutte le informazioni relative ai viaggi aziendali. Il modulo Rydoo Spese permette ai dipendenti di beneficiare della funzionalità snap-and-process che permette una gestione delle spese automatizzata e paperless, nel rispetto della policy aziendale. I dipartimenti finanziari gestiscono con facilità il rimborso dei dipendenti in tempo reale, controllando il budget spese dell'azienda.

Utilizzare entrambi i moduli garantisce appieno il valore aggiunto di questo nuovo modo di lavorare, tuttavia le aziende possono iniziare con un solo modello, a seconda delle loro esigenze.

Sébastien Marchon, CEO di Rydoo, ha dichiarato: " Rydoo combatte la sofferenza giornaliera sul posto di lavoro offrendo un'app orientata all'utente. La piattaforma rimuove la complessità per i dipendenti, offrendo al contempo l'87% di produttività in più in termini di tempo per i dipartimenti finanziari. Facendo di Rydoo uno degli attori chiave nel mercato dei viaggi e delle spese, Sodexo mira a migliorare la qualità della vita e della prestazioni delle organizzazioni che supporta".

Didier Dumont, presidente di Sodexo Mobility & Expense, ha aggiunto: "Assicurare l'efficienza quando i dipendenti sono in viaggio è essenziale per il successo aziendale. Rydoo accorpa l'ecosistema dei viaggi e quello delle spese in un'unica piattaforma, facendo guadagnare tempo e visibilità in tempo reale per prestazioni fluide. Auspichiamo di offrire questi servizi al mercato in maniera agile; per questo ci definiamo come una "corp-up", ovvero un'azienda che coniuga la solidità di una società (corporation) allo spirito agile e innovativo di una startup".

Informazioni su Rydoo

Rydoo reinventa e semplifica i viaggi di lavoro e la gestione delle spese relative grazie all'esperienza delle due startup che l'hanno fondata: Xpenditure e iAlbatros. Con i suoi 300 entusiasti dipendenti, Rydoo è attiva in oltre 60 paesi. I suoi 3.000 clienti (organizzazioni pubbliche e private) beneficiano dell'usabilità e dell'efficienza della sua app orientata ai consumatori. Rydoo è una "corp-up" Sodexo, ovvero un'azienda nata dall'alleanza di due startup e di una grossa società.

Informazioni su Sodexo

Fondata nel 1966 da Pierre Bellon a Marsiglia, in Francia, Sodexo è l'azienda leader mondiale in servizi incentrati sul miglioramento della qualità della vita, un fattore esesenziale nelle prestazioni di individui e organizzazioni. Presente in 80 paesi, ogni giorno Sodexo fornisce a 100 milioni di clienti una gamma unica di servizi in sito, benefici e premi, e servizi per la persona e la casa. Con 50 anni di esperienza e oltre 100 aree professionali, Sodexo offre ai suoi clienti una gamma completa di servizi, tra cui: ospitalità, accoglienza, pulizie, manutenzione, attrezzature tecniche e manutenzione di impianti, soluzioni per razionalizzare e ottimizzare il trasferimento di staff e le spese aziendali, nonché aiuto per la casa, assistenza all'infanzia e servizi concierge. Le prestazioni di successo di Sodexo fanno leva sull'indipendenza, sulla sostenibilità del modello economico e sull'abilità dell'azienda di assicurare lo sviluppo e la dedizione dei suoi 450.000 dipendenti in tutto il mondo. Sodexo è presente sugli indici CAC 40 e DJSI.

