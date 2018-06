BC-TEN--French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Garbine Muguruza (3), Spain, vs. Maria Sharapova (28), Russia

Rafael Nadal (1), Spain, vs. Diego Schwartzman (11), Argentina

Court Suzanne Lenglen

Simona Halep (1), Romania, vs. Angelique Kerber (12), Germany

Marin Cilic (3), Croatia, vs. Juan Martin del Potro (5), Argentina

Court 1

Maximo Gonzalez, Argentina and Nicolas Jarry, Chile, vs. Nicolas Mahut, France and Pierre-Hugues Herbert (6), France

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, vs. Makoto Ninomiya, Japan and Eri Hozumi, Japan

Katarina Srebotnik, Slovenia and Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, vs. Barbora Strycova, Czech Republic and Andrea Sestini Hlavackova (2), Czech Republic