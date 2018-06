FLIR lança o Black Hornet 3 Nano-UAV de próxima geração

WILSONVILLE, Ore.--(BUSINESS WIRE)--jun 5, 2018--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje o Black Hornet ® 3, nano veículo aéreo não tripulado (nano-unmanned aerial vehicle - UAV) para uso por militares, agências de governo e primeiros socorros de todo o mundo. O Sistema de reconhecimento pessoal Black Hornet (Black Hornet Personal Reconnaissance System - PRS) já é o menor nano sistema aéreo não tripulado (nano-Unmanned Aerial System - UAS) comprovado em combate, e o Black Hornet 3 nano-UAV de próxima geração da FLIR agrega a capacidade de navegar em ambientes onde o sinal GPS não está disponível, permitindo ao combatente manter consciência situacional, detecção de ameaça e vigilância, não importa onde a missão os leve.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180605006775/pt/

Australian Department of Defense using the new FLIR Black Hornet 3. Credit Australian Department of Defense

O Black Hornet PRS foi colocado em campo por mais de 30 nações nos últimos sete anos e continua a representar o elemento de ponta no nano espaço de combate UAS, disponibilizando para as pequenas unidades de combate, equipes da SWAT e primeiros socorros inteligência, aquisição de meta e capacidade de reconhecimento imediata. Com apenas 32 gramas, o Black Hornet 3 oferece o menor tamanho, peso e desempenho disponível para UAS. Oferecendo velocidade e distância ampliadas em comparação com as versões anteriores, o Black Hornet 3 voa 2 quilômetros a velocidades acima de 21km por hora. O Black Hornet 3 incorpora também o processo de imagens mais nítidas apresentando o núcleo de microcâmera térmica FLIR Lepton ® e um sensor visível para permitir maior fidelidade de imagem. O design apresenta também um datalink digital criptografado aprimorado, aprovado para uso militar, que permite comunicações contínuas e imagens significativamente além da linha de visibilidade e em áreas fechadas.

Além disso, o Black Hornet 3 integra-se perfeitamente ao Kit de Ataque Tático Android (Android Tactical Assault Kit, ATAK) utilizado pelos militares para fornecer redes de contato no campo de batalha e distribuição de informação para qualquer pessoa na rede.

"Estamos entusiasmados por trazer esse Black Hornet 3 aos nossos combatentes e pessoal de primeiros socorros", disse James Cannon, presidente e diretor executivo da FLIR. "Com capacidade de voo em áreas fechadas e maior alcance, o Black Hornet de última geração oferece continuidade de cobertura total de vigilância para a missão. O Black Hornet 3 representa o novo foco da FLIR de fornecer tecnologia de solução total, e esperamos ter uma papel importante para ajudar a modernizar nossos clientes militares."

Na semana passada, a FLIR anunciou o recebimento de um pedido de US$ 2,6 milhões do programa Sensores Manipulados por Soldados (Soldier Borne Sensor, SBS) do Exército dos Estados Unidos para entregar o pedido do primeiro lote do Black Hornet. As unidades entregues para o programa SBS, além das unidades recentemente instaladas pelo Exército Real Australiano e as Forças Armadas Francesas, serão do Black Hornet 3.

O Black Hornet 3, que inclui dois sensores UAV, um controlador, e monitor é vendido diretamente através da FLIR e está disponível hoje para agências governamentais, militares e autoridades policiais. O Black Hornet mais recente será demonstrado na EUROSATORY 2018, em Paris, França, entre 11 e 15 de junho, no estande da nº A227 da FLIR. Para mais informações sobre o Black Hornet 3, acesse www.flir.com/blackhornet (U.S.) ou www.flir.eu/blackhornet (Europa e Ásia).

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978 e sediada em Wilsonville, Oregon, a FLIR Systems é líder mundial na fabricação de sistemas de sensores que ampliam a percepção e a conscientização, ajudando a salvar vidas, aumentar a produtividade e proteger o meio ambiente. Com seus quase 3.500 funcionários, a FLIR tem como visão ser “O sexto sentido do mundo” ao utilizar imagens térmicas e tecnologias adjacentes para fornecer soluções inovadoras e inteligentes de segurança e vigilância, monitoramento ambiental e condicional, recreação ao ar livre, visão de máquina, navegação e detecção avançada de ameaças. Para mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Declarações prospectivas

As declarações de Jim Cannon e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais podem divergir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados no presente comunicado, mudanças nos preços dos produtos FLIR alteração da demanda pelos produtos FLIR , mix de produtos, impacto dos produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e entregar produtos em tempo hábil, manutenção da conformidade da FLIR com as leis e normas de controle de exportação dos Estados Unidos além de outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR's protocolados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos . Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Essas declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são feitas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180605006775/pt/

CONTACT: FLIR Systems, Inc.

Contato com a mídia:

Tim McDowd, 503-498-3146

tim.mcdowd@flir.com

ou

Relacionamento com investidores:

Shane Harrison, 503-498-3547

shane.harrison@flir.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CANADA FRANCE OREGON

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE OTHER TECHNOLOGY MANUFACTURING AEROSPACE DEFENSE OTHER DEFENSE

SOURCE: FLIR Systems, Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/05/2018 05:42 PM/DISC: 06/05/2018 05:42 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180605006775/pt