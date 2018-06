CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 510 Sep 527 1-2 Dec 549 1-2 Mar 568 3-4 May 580 1-2 Jul 584 1-2 Sep 591 1-2 Dec 602 Mar 608 1-4 May 608 3-4 Jul 603 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 383 3-4 Sep 393 Dec 404 Mar 412 3-4 May 418 3-4 Jul 423 1-2 Sep 407 1-2 Dec 411 1-4 Mar 419 3-4 May 424 1-2 Jul 428 Sep 419 Dec 416 1-2 Jul 428 1-4 Dec 418 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 244 Sep 248 1-2 Dec 248 1-2 Mar 252 1-4 May 255 Jul 260 Sep 261 1-4 Dec 261 1-4 Mar 261 1-4 May 261 1-4 Jul 259 3-4 Sep 259 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1001 1-4 Aug 1006 1-2 Sep 1011 1-2 Nov 1020 1-2 Jan 1027 Mar 1019 May 1020 Jul 1025 1-4 Aug 1022 1-4 Sep 1005 3-4 Nov 993 1-4 Jan 998 1-4 Mar 997 May 998 1-4 Jul 1006 1-4 Aug 999 Sep 997 1-4 Nov 979 1-4 Jul 994 1-2 Nov 986 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 30.79 Aug 30.91 Sep 31.06 Oct 31.19 Dec 31.51 Jan 31.77 Mar 32.07 May 32.32 Jul 32.60 Aug 32.71 Sep 32.80 Oct 32.85 Dec 33.07 Jan 33.24 Mar 33.46 May 33.63 Jul 33.68 Aug 33.67 Sep 33.67 Oct 33.67 Dec 33.59 Jul 33.59 Oct 33.59 Dec 33.59 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 367.30 Aug 369.00 Sep 369.70 Oct 368.70 Dec 368.50 Jan 366.40 Mar 357.80 May 354.00 Jul 354.60 Aug 353.00 Sep 348.60 Oct 343.40 Dec 342.70 Jan 342.30 Mar 341.70 May 341.70 Jul 343.40 Aug 343.40 Sep 343.40 Oct 343.40 Dec 339.70 Jul 342.60 Oct 342.60 Dec 352.70